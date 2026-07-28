“¿Dónde matar a Melania?”: la agencia de noticias vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica instó a asesinar a la primera dama de EEUU

Captura de pantalla del video de Tasnim en el que explica cómo asesinar a la primera dama estadounidense, Melania Trump

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La agencia de noticias Tasnim News, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), compartió este martes un video en su cuenta oficial de Telegram en el que insta a sus seguidores a asesinar a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

El video se presenta como una “guía” sobre cómo llevar a cabo el ataque, y llama a los “combatientes por la libertad” a enfocarse en los comercios que Melania frecuenta en Nueva York.

Según Tasnim, el contenido del video se basa en “información de varias redes de seguridad anónimas”. El material exhibe esquemas sobre la operativa de seguridad de Melania Trump y detalla los lugares habituales que visita en la ciudad.

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Una de las afirmaciones sostiene que “la debilidad de la primera dama es su amor por la moda”, ya que suele recorrer tiendas de alta costura, convirtiéndolas en objetivos potenciales para los atacantes.

El video se presenta como una “guía” sobre cómo llevar a cabo el ataque (Captura)

El video también asegura que la seguridad de Melania Trump funciona de manera independiente a la del presidente Donald Trump: emplean equipos, nombres en clave y planes distintos. Además, la agencia sugiere que quienes trabajen en las tiendas de moda mencionadas pueden ser clave para planear un atentado.

Entre las recomendaciones logísticas, Tasnim señala que, durante las visitas de la primera dama, se retiran o sellan los tachos de basura y las bocas de tormenta. Por este motivo, plantea que “la única manera de que un ataque resulte efectivo es mediante el uso de agentes neurotóxicos”.

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El video detalla cuáles de estos agentes serían más eficaces para envenenar a una persona sin dejar rastros. También sugiere ofrecer recompensas económicas a los diseñadores o gerentes de los comercios que frecuenta Melania Trump.

La grabación concluye con una amenaza directa, advirtiendo: “¡Esto es solo el comienzo! Barron Trump (el hijo de Donald Trump) espéranos”.

Imagen de explosiones en la provincia iraní de Bushehr

El aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de EEUU

En otro orden, el aeropuerto de Bushehr, en el sur de Irán, ha quedado completamente inoperativo tras los recientes ataques de Estados Unidos, según informó este martes la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani. Las autoridades precisaron que las instalaciones requieren una “reconstrucción completa, desde los cimientos”, tras los daños sufridos durante la ofensiva.

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Mohajerani detalló que un avión reacondicionado recientemente, adquirido por Irán, fue destruido por el impacto directo de un misil. De la aeronave, según su declaración, “solo quedó intacta una pequeña parte de la cola”. La funcionaria subrayó la magnitud de los destrozos en el aeropuerto y advirtió que el restablecimiento de la operatividad requerirá una inversión y esfuerzo sustanciales.

Además del aeropuerto, el Centro Meteorológico de Bushehr, considerado de carácter “completamente civil” por las autoridades iraníes, resultó prácticamente destruido, según información recogida por la agencia de noticias Tasmim. Las autoridades han denunciado que los ataques estadounidenses han afectado infraestructuras no militares, lo que agrava el impacto sobre la vida cotidiana en la región.

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En el contexto de la escalada reciente, Estados Unidos bombardeó diversas zonas de Irán, incluyendo una estación de tren y dos puentes. Como respuesta, fuerzas iraníes atacaron intereses e instalaciones militares estadounidenses en la región. Este intercambio de ataques ha producido una situación de tensión que mantiene en alerta a los países vecinos.