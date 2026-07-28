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La evidencia científica acota los beneficios del drenaje linfático facial

La técnica popularizada en redes con gua sha y rodillos suma adeptos por su supuesto efecto desinflamante, aunque dermatólogos y cirujanos citados advierten que los cambios suelen ser discretos y de corta duración

Ilustración de una mujer de perfil, con mascarilla facial blanca, toalla blanca en la cabeza, usando un rodillo de jade verde en la barbilla.
El drenaje linfático facial se populariza en redes como rutina estética diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El drenaje linfático facial acumula millones de adeptos en redes sociales, donde influencers presentan rodillos de jade y piedras gua sha como herramientas capaces de tensar la piel, eliminar toxinas y esculpir el rostro. Pero la evidencia científica disponible traza una imagen más sobria: la técnica ofrece beneficios reales, aunque acotados y, en su mayoría, temporarios.

Cómo funciona el sistema linfático facial

El sistema linfático funciona como una red de drenaje del organismo. Transporta la linfa —un líquido transparente rico en células inmunitarias— desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo y la filtra a través de los ganglios linfáticos, donde se destruyen bacterias y otros agentes nocivos.

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Infografía con rostro, vías linfáticas, ganglios, personas, cronómetro, pluma, gota, jabón, y texto sobre drenaje linfático facial de Infobae.
El sistema linfático transporta linfa y filtra agentes nocivos a través de ganglios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando este sistema se enlentece por factores como el consumo de alimentos con alto contenido de sodio, falta de sueño, sedentarismo o consumo de alcohol, el líquido puede acumularse en los tejidos faciales y generar hinchazón, según explicó Arpana A. Shah, dermatóloga del sistema MedStar Health, en declaraciones recogidas por The New York Times.

El masaje de drenaje linfático (MDL) busca acelerar ese drenaje natural mediante movimientos suaves y rítmicos que guían el exceso de linfa desde los tejidos hacia los ganglios.

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Evidencia científica sobre los beneficios del drenaje linfático facial

Una mujer con ojos cerrados yace mientras una mano aplica una herramienta gua sha de cuarzo rosa en su mejilla. Hay una toalla blanca.
El masaje utiliza movimientos suaves y rítmicos para guiar líquidos hacia zonas de drenaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada en 2023 en el Aesthetic Surgery Journal Open Forum por investigadores de la Universidad de Stanford confirmó que el MDL, aplicado como parte de la terapia descongestiva completa, redujo de forma estadísticamente significativa el edema y la fibrosis en pacientes sometidos a procedimientos estéticos, y mejoró también los indicadores de dolor postoperatorio.

El trabajo, basado en el análisis de múltiples ensayos clínicos, concluyó que el MDL representa “un área de investigación activa con beneficios preliminares demostrados” en cirugía cosmética.

A nivel facial, los datos son más limitados pero apuntan en la misma dirección. Una revisión de literatura publicada en 2025 en Our Dermatology Online, firmada por investigadores polacos, estableció que el masaje linfático facial estimula la producción de colágeno y elastina, reduce la hinchazón y mejora el contorno facial, con efectos documentados sobre la microcirculación y la tensión de las estructuras fasciales.

Los autores señalaron que el MDL “contribuye al retraso de los signos del envejecimiento cutáneo al mejorar la apariencia y condición general de la piel madura”.

Bol de cubos de hielo de arroz, rodillo facial de jade, pequeño bol con líquido, toalla enrollada y tarro de cristal sobre una bandeja de madera.
La evidencia médica muestra beneficios más consistentes en contextos postoperatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados de estudios recientes y limitaciones

Un estudio de 2018 que midió el flujo sanguíneo en una mejilla tras cinco semanas de uso de rodillo facial constató un aumento circulatorio mensurable. No obstante, los efectos se disiparon en los diez minutos posteriores a cada sesión.

Un ensayo de 2025 con 34 participantes que utilizaron rodillos faciales o gua sha durante ocho semanas registró mejoras limitadas en elasticidad cutánea y tono muscular facial. Ambos trabajos fueron citados al señalar la necesidad de estudios con mayor número de sujetos y seguimientos más prolongados.

Vista de perfil de una dermatóloga y una paciente conversando en un consultorio. La doctora muestra imágenes de piel en una tableta, la paciente sostiene un espejo de mano.
En personas sanas, la estimulación aporta poco si el sistema ya funciona con normalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opiniones de especialistas sobre el uso en cirugía y estética

Roy Kim, cirujano plástico en San Francisco y fuente consultada, recomienda el MDL de manera rutinaria en la recuperación de sus pacientes operados, dado que “se ha demostrado que mejora el dolor y la hinchazón durante el postoperatorio”.

Para quienes no atraviesan una cirugía, Kim advierte que los resultados “suelen ser marginales y a corto plazo”.

Esa moderación es compartida por Erich Brenner, anatomista de la Universidad Médica de Innsbruck (Austria), quien sostuvo en declaraciones a National Geographic que quienes padecen linfedema son los únicos que realmente necesitan el drenaje linfático.

Primer plano de una mujer de piel morena con una toalla en la cabeza, aplicando un líquido con un gotero en su mejilla.
La práctica recomienda presión ligera, una sola dirección y sesiones breves (Imagen Ilustrativa Infobae)

En personas sanas, el sistema linfático opera con normalidad y el masaje actúa sobre un mecanismo que ya funciona: “Todo lo que hacés con el drenaje linfático es estimular ese sistema para que sea más activo. Si ya trabaja a la capacidad adecuada, el masaje no va a producir cambios visibles”, afirmó Brenner.

Beneficios en personas sanas y recomendaciones de aplicación

Según el especialista, cualquier respuesta al masaje —en personas sanas o enfermas— se extiende como máximo entre cuatro y seis horas.

Mujer con toalla color crema en la cabeza y toalla blanca en el cuerpo, sosteniendo un rodillo facial rosa de cuarzo en su mejilla.
Los estudios sobre rodillos y gua sha registran cambios modestos y de corta duración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Cleveland reconoce entre los beneficios posibles del MDL el apoyo al sistema inmunitario, reducción de la retención de líquidos y mejora de la circulación, pero subraya que la evidencia más sólida se concentra en el tratamiento del linfedema, y no en aplicaciones cosméticas.

Kenneth Mark, dermatólogo estético en Nueva York, señaló a The New York Times que el aumento del flujo sanguíneo que genera el masaje nutre la piel y estimula la acumulación de células inmunitarias, lo que “puede reducir la inflamación y promover la producción de colágeno”.

A eso se suma el efecto del estrés sobre la piel: la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) advierte que las hormonas del estrés degradan el colágeno y la elastina, y el masaje regular puede contrarrestar ese proceso mediante la relajación que induce.

Una mujer con bata blanca se mira al espejo mientras aplica crema en su cuello. En el tocador hay varios envases de productos de belleza y una planta.
El exceso de fuerza puede causar irritación, hematomas y rotura de vasos superficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes quieran probarlo, Lilli Benck, directora médica de masoterapia en University Hospitals de Cleveland, recomienda lavar el rostro antes de comenzar, usar herramientas limpias y aplicar “presión ligera”, masajeando en una sola dirección: hacia arriba y alejándose del centro del rostro, en dirección al cuello, la línea del cabello o las orejas.

La sesión no debería superar los cinco minutos. Aplicar demasiada presión puede causar hematomas, irritación o la rotura de pequeños vasos sanguíneos superficiales, alertaron los especialistas.

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