Día Mundial del Autocuidado: por qué es importante leer siempre el prospecto de los medicamentos

Leer el prospecto de un medicamento de venta libre constituye una práctica de autocuidado porque reúne información aprobada por la ANMAT sobre dosis, duración, advertencias, contraindicaciones e interacciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Mundial del Autocuidado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover y mantener la salud, prevenir enfermedades y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un trabajador de la salud.

Esa definición pone de relieve un aspecto fundamental: el autocuidado no consiste únicamente en adoptar hábitos saludables o tratar molestias menores, sino también en acceder a información de calidad que permita tomar decisiones responsables.

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Leer el prospecto antes de usar un medicamento de venta libre constituye una práctica de autocuidado porque concentra información evaluada científicamente y aprobada por la ANMAT sobre dosis, duración, advertencias, contraindicaciones e interacciones.

“Muchas veces pensamos que el autocuidado consiste solamente en decidir cuándo descansar, alimentarnos mejor o hacer actividad física. Todo eso es importante, pero también lo es detenerse unos minutos para leer la información de un medicamento antes de utilizarlo. Ese pequeño acto puede mejorar los resultados del tratamiento, evitar errores y contribuir a un uso mucho más seguro”, afirmó la doctora Jimena Worcel, directora médica de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales de Venta Libre (CAPEMVeL).

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Entre los errores frecuentes con medicamentos de venta libre figuran superar la dosis máxima, prolongar el tratamiento y combinar productos con el mismo principio activo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leer las indicaciones es clave en un entorno marcado por la circulación de consejos de salud en internet, redes sociales y aplicaciones, donde la información posee distintos niveles de rigurosidad y muchas veces no responde a criterios científicos o regulatorios.

Desde CAPEMVeL mencionaron un fenómeno que preocupa cada vez más a los organismos internacionales de salud: la sobreabundancia de información, muchas veces contradictoria o incorrecta, puede dificultar la toma de decisiones adecuadas y favorecer conductas que pongan en riesgo la salud. En ese contexto, disponer de fuentes oficiales, actualizadas y comprensibles adquiere un valor estratégico.

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El prospecto concentra dosis, riesgos e interacciones

El prospecto indica para qué sirve el medicamento de venta libre, cómo debe administrarse, cuánto tiempo puede usarse y en qué casos corresponde suspenderlo y consultar a un profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El prospecto incluye para qué sirve el producto, cómo debe administrarse, cuál es la dosis adecuada, durante cuánto tiempo puede utilizarse y en qué situaciones corresponde suspenderlo y consultar con un profesional de la salud. También reúne las advertencias, contraindicaciones, posibles efectos adversos e interacciones con otros medicamentos.

Leer el prospecto es una acción concreta de autocuidado porque cada episodio de salud presenta características particulares y factores como la edad, el embarazo, enfermedades preexistentes, el uso simultáneo de otros fármacos o cambios en las recomendaciones sanitarias pueden modificar la forma de uso.

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Los errores frecuentes no siempre son evidentes

Un medicamento de venta libre sigue siendo un medicamento y su seguridad depende de conocer y respetar las condiciones aprobadas de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Worcel explicó que un medicamento de venta libre “es, ante todo, un medicamento” y que su seguridad también depende de que la persona conozca cómo utilizarlo correctamente.

Según señaló, estos productos cumplen un papel importante en el alivio de malestares frecuentes y afecciones menores cuando se respetan las condiciones aprobadas para su utilización.

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Dolor, fiebre, acidez, resfríos, congestión nasal, determinadas molestias digestivas, pediculosis y pie de atleta son algunos ejemplos de situaciones en las que estos productos ofrecen una alternativa de probada seguridad y eficacia, siempre que se empleen siguiendo las indicaciones del prospecto.

Los 5 errores más frecuentes al tomar un medicamento de venta libre

Evitar la lectura del prospecto porque se considera que ya se conoce el medicamento es un error frecuente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar la dosis máxima recomendada

Prolongar el tratamiento durante más tiempo del indicado

Utilizar simultáneamente dos productos que contienen el mismo principio activo

Administrar medicamentos a niños sin respetar las dosis correspondientes a la edad y el peso.

Evitar la lectura del prospecto porque se considera que ya se conoce el medicamento. Sin embargo, las recomendaciones pueden modificarse a partir de nueva evidencia científica o de actualizaciones regulatorias aprobadas por la autoridad sanitaria.

Códigos QR para obtener información actualizada

El prospecto digital de medicamentos de venta libre podrá ampliar la accesibilidad con ajustes de letra, lectores automáticos de texto y futuros recursos en audio, video y otros idiomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

CAPEMVeL informó que la incorporación progresiva de códigos QR en los envases permitirá acceder desde un teléfono celular u otro dispositivo electrónico al prospecto vigente aprobado por la ANMAT. La entidad señaló que este sistema podría reducir el riesgo de consultar versiones impresas que ya no reflejen el estado más reciente del conocimiento sobre un medicamento.

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La implementación no eliminará de inmediato la hoja en papel, que convivirá durante un tiempo con el nuevo formato. El objetivo principal de la digitalización, según la cámara, no es ambiental sino mejorar el acceso a información confiable y actualizada.

El prospecto digital permitiría ajustar el tamaño de letra, ampliar la pantalla y usar lectores automáticos de texto y otras herramientas de accesibilidad ya presentes en la mayoría de los teléfonos inteligentes. En el futuro podrían sumarse versiones en audio para personas no videntes o con baja visión, materiales audiovisuales sobre la administración correcta de ciertos productos, recursos gráficos y traducciones a otros idiomas.

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“La ciencia evoluciona permanentemente y también lo hace el conocimiento sobre los medicamentos. Poder acceder a la versión más actualizada del prospecto representa una ventaja muy importante para la seguridad de quienes utilizan esos productos. El objetivo es que las personas tengan a su alcance la mejor información disponible cada vez que la necesiten”, sostuvo Worcel.

Las 6 claves del autocuidado

Mantener una alimentación equilibrada, practicar actividad física, dormir lo necesario, no fumar, cuidar la salud mental, leero los prospectos y hacer visitas médicas periódicas son parte del autocuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Federación Global del Autocuidado, este concepto incluye:

Tomar decisiones de estilo de vida saludables: estar físicamente activo y comer de manera saludable Evitar hábitos de vida poco saludables: como es fumar y el consumo excesivo de alcohol. Hacer uso responsable de medicamentos con y sin receta Autorreconocimiento de los síntomas: evaluación y tratamiento de los signos, en colaboración con un profesional sanitario cuando sea necesario. Autocontrol: comprobación de signos de deterioro o mejora Autogestión: gestión de los síntomas de la enfermedad, ya sea de forma individual, en colaboración con profesionales sanitarios o junto con otras personas con el mismo problema de salud.