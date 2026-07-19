Guatemala

El Zoológico La Aurora realizará el 1 de agosto una Noche de película al aire libre en Ciudad de Guatemala con la proyección de Zootopia 2

La jornada familiar en la capital abrirá a las 15:00 con recorrido por el parque, estaciones educativas y juegos, sumará un show con fuego y acrobacias, y cerrará con la función de 19:00 a 21:00

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Un grupo de personas sentadas en el pasto y sillas frente a una pantalla inflable que muestra "Zootopia 2", con luces y un puesto de palomitas.
Espectadores observan la proyección de la película animada "Zootopia 2" durante una Noche de película al aire libre en el Zoológico La Aurora de Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Zoológico La Aurora realizará el sábado 1 de agosto una Noche de película al aire libre en la Ciudad de Guatemala, una jornada familiar que combinará recorrido por el parque, actividades infantiles, espectáculos y la proyección de Zootopia 2 bajo formato de picnic, con ingreso desde las 15:00 y función principal de 19:00 a 21:00.

El evento tendrá un costo de Q100 por persona e incluirá la entrada al parque y el parqueo. El zoológico indicó además que el cupo será limitado y que las reservaciones deberán hacerse por teléfono o correo electrónico.

La actividad se desarrollará en el área verde del recinto, ubicado en 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, en la Ciudad de Guatemala. La dinámica prevista exige que los asistentes lleven colchas o colchonetas para acomodarse sobre el césped, ya que no estará permitido el ingreso de sillas.

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Durante toda la jornada habrá foodtrucks disponibles de 15:00 a 21:00. La propuesta apunta a extender la visita más allá de la proyección y convertirla en una salida de tarde completa para familias con niños.

Personas sentadas en césped, artista con abanicos de fuego, pantalla con imagen de jirafa, cartel 'Noche Mágica', ticket 'Donación Q100', luna
Un grupo de asistentes observa un espectáculo de fuego y una proyección en el evento 'Noche Mágica' en el Zoológico La Aurora de Guatemala. (Zoo La Aurora)

El programa comenzará a las 15:00 con recorrido libre y actividades infantiles

La apertura del ingreso está prevista para las 15:00, cuando los visitantes podrán recorrer libremente las distintas áreas del parque. En ese tramo inicial también funcionarán estaciones educativas, saltarines, pelotas choconas y pinta caritas.

Entre 18:00 y 19:00 se sumará una presentación de baile con fuego y telas acrobáticas. El zoológico señaló que ese segmento incluirá un Fire y Aereal Show de Kim y Ale como antesala de la función nocturna.

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El momento central llegará de 19:00 a 21:00 con la exhibición de Zootopia 2, una película de Disney Pixar. La proyección se hará al aire libre, bajo el cielo nocturno y rodeada por el entorno natural del parque.

El recinto presentó la actividad como una experiencia pensada para compartir en familia. En su convocatoria, invitó a los asistentes a preparar la colcha y llegar con tiempo para disfrutar las propuestas previas a la película.

Las reservas se recibirán por teléfono y correo electrónico

Quienes quieran asistir deberán comunicarse al 2463-0463, extensión 3, o escribir a educativo@aurorazoo.org.gt. El zoológico pidió asegurar el lugar con anticipación debido a la capacidad limitada del evento.

La organización precisó que la experiencia será “100% estilo picnic”, una condición que define tanto el formato del encuentro como las restricciones de acceso. Por esa razón, solo se permitirá entrar con colchas y colchonetas.

La actividad se presenta también como una apuesta por vincular entretenimiento y educación ambiental en uno de los espacios más visitados de la capital guatemalteca. Según informó el propio Parque Zoológico Nacional La Aurora, el recinto recibe 1,5 millones de visitantes cada año.

Esa afluencia anual es parte de la identidad institucional con la que el parque acompaña este tipo de convocatorias públicas. El zoológico se define como un refugio de conservación enfocado en el bienestar animal, la educación ambiental y la protección de la biodiversidad.

La película elegida para la noche será una nueva aventura de Judy Hopps y Nick Wilde, personajes que deberán resolver un problema en las afueras de Zootopia, donde encontrarán nuevos aliados y también nuevos villanos. Esa historia será el eje de una velada que busca reunir a grandes y chicos en una función al aire libre dentro de uno de los recintos más conocidos de la ciudad.

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