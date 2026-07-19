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El historial completo de Argentina-España: del único antecedente mundialista a la humillante goleada en el último partido

En Nueva Jersey, ambos seleccionados volverán a medirse tras una serie de cruces repartidos en casi siete décadas, con absoluta paridad

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Argentina derrotó 2-1 a España en la Copa del Mundo de 1966

Argentina y España definirán el título mundial este domingo en Nueva Jersey, en el que será el partido número 15 entre ambos seleccionados y la primera final que disputen entre sí. El historial entre las dos potencias se presenta completamente equilibrado: seis victorias para cada uno y dos empates.

El primer cruce oficial se remonta al 6 de diciembre de 1952, treinta y cuatro años antes del nacimiento de Lionel Messi, cuando se enfrentaron en el estadio de Chamartín, en Madrid. Aquella vez, la Albiceleste -que tenía entre sus filas a Norberto Tucho Méndez, Ángel Labruna y Félix Loustau, entre otros nombres emblemáticos- se impuso por 1-0 gracias a un gol de Ricardo Infante.

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Tras una serie de amistosos en los que se repartieron victorias, llegó el primer choque oficial en el Mundial de Inglaterra 1966. El 13 de julio, en Birmingham, se midieron en la fase de grupos, con triunfo para Argentina por 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime. Pirri había señalado el empate transitorio para los europeos.

El historial de partidos entre Argentina y España
Argentina se impuso en el único antecedente mundialista, en Birmingham

En aquella Copa del Mundo, la Selección avanzó hasta los cuartos de final, mientras que La Roja quedó eliminada en la primera ronda. Entre las figuras que estuvieron en ese encuentro aparecen Roberto Perfumo, Silvio Marzolini y Antonio Rattín, mientras que por el lado español destacaban Paco Gento y el Balón de Oro Luis Suárez.

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En octubre de 1974, una fecha quedó marcada en la historia del fútbol argentino: el debut de César Luis Menotti como DT del combinado nacional, en un amistoso ante España en el estadio Monumental. El partido terminó igualado 1-1, con goles de Pirri y Roberto Rogel.

50 años del debut de Menott como DT de la selección
El gol argentino del amistoso en 1974 fue marcado por Roberto Rogel

“Robé y pasé al ataque. Se la di a Di Meola, quien se abrió sobre la derecha y mandó el centro. Le di de cabeza, pero la pelota rebotó en el ángulo. El rebote cayó en el punto penal. Ahí salté más arriba que todos y metí otro cabezazo que se convirtió en el empate que festejamos mucho”, recordaría el autor del gol años después.

El Flaco, que dirigía simultáneamente a Huracán, inició un ciclo que transformó la estructura y mentalidad de la Selección, sentando las bases de una organización que terminaría con la consagración mundial cuatro años más tarde.

50 años del debut de Menott como DT de la selección
Menotti en el banco junto a "Juanchi" Taverna

Aquel estreno de Menotti en el banco fue también el segundo de una serie de partidos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino y la Real Federación Española de Fútbol bajo la llamada Copa de la Hispanidad.

La primera edición se había jugado en 1972, en Madrid, con triunfo español por 1-0. Y la tercera fue el 12 de octubre de 1988, en Sevilla, cuando hubo un intento de reflotar la copa bajo el nombre de Copa de la Real Federación Española de Fútbol, en el marco de los 75 años de la entidad.

Los goles del encuentro disputado en 1988

Argentina, la vigente campeona del mundo, con Carlos Bilardo con técnico y Diego Maradona en cancha, igualó 1-1. Emilio Butragueño y Claudio Caniggia marcaron los goles. El empate benefició a la Albiceleste, que se quedó con el trofeo, representado por una carabela, ya que el reglamento favorecía al visitante.

El historial entre ambos seleccionados siguió sumando capítulos. En la década del noventa, el 20 de septiembre de 1995, el equipo comandado por Daniel Passarella cayó 2-1 en el estadio Vicente Calderón. La particularidad fue que Juan Antonio Pizzi, delantero nacido en Santa Fe y nacionalizado español, marcó uno de los tantos para el local. Once años más tarde, en octubre de 2006, volvieron a verse las caras en Murcia. España ganó 2-1 con goles de Xavi y David Villa, mientras que Daniel Bilos señaló el tanto argentino. El Flaco, que había sido tentado por la federación croata para jugar el Mundial de Alemania 2006, esperó su chance y debutó oficialmente con la camiseta argentina en ese amistoso.

Amistoso entre Argentina y España en 1988
El trofeo representado por una carabela ganado por Argentina en 1988

La última alegría argentina fue el 7 de septiembre de 2010, en el estadio Monumental, cuando la Selección goleó a la entonces campeona del mundo por 4-1. Messi abrió el marcador con un toque sutil por encima de Pepe Reina. Luego, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero completaron la faena, mientras que Fernando Llorente descontó para los europeos.

En tanto, el 27 de marzo de 2018 llegó el revés más doloroso. En el Metropolitano de Madrid, los españoles se impusieron por 6-1 en un amistoso previo al Mundial de Rusia. Isco, figura de la noche, anotó tres goles; Diego Costa, Thiago Alcántara y Iago Aspas completaron el marcador. Nicolás Otamendi descontó para el equipo dirigido por Jorge Sampaoli.

El último enfrentamiento terminó con goleada 6-1 a favor de España

De los actuales integrantes de la plantilla argentina, también jugaron Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, mientras que Leandro Paredes no ingresó y Messi no participó por lesión.

TODOS LOS ARGENTINA-ESPAÑA

1- Amistoso 1952: España 0-1 Argentina (Estadio Chamartín, Madrid).

2- Amistoso 1953: Argentina 1-0 España (Estadio Monumental, Buenos Aires).

3- Amistoso 1960: Argentina 2-0 España (Estadio Monumental, Buenos Aires).

4- Amistoso 1961: España 2-0 Argentina (Estadio Santiago Bernabéu, Madrid).

5- Mundial Inglaterra 1966 (fase de grupos): Argentina 2-1 España (Villa Park, Birmingham, Inglaterra).

6- Amistoso 1972: España 1-0 Argentina (Estadio Santiago Bernabéu, Madrid).

7- Amistoso 1974: Argentina 1-1 España (Estadio Monumental, Buenos Aires).

8- Amistoso 1988: España 1-1 Argentina (Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla).

9- Amistoso 1995: España 2-1 Argentina (Estadio Vicente Calderón, Madrid).

10- Amistoso 1999: España 0-2 Argentina (Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla).

11- Amistoso 2006: España 2-1 Argentina (Estadio La Condomina, Murcia).

12- Amistoso 2009: España 2-1 Argentina (Estadio Vicente Calderón, Madrid).

13- Amistoso 2010: Argentina 4-1 España (Estadio Monumental, Buenos Aires).

14- Amistoso 2018: España 6-1 Argentina (Estadio Wanda Metropolitano, Madrid).

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