Capturan a hondureña cuando intentaba sacar a un bebé de cinco meses oculto dentro de un maletín

El operativo se desarrolló en Puerto Lempira, Gracias a Dios, tras la denuncia presentada por la madre del menor. (Foto: Policía Nacional)

Una mujer fue capturada en flagrancia por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) luego de que presuntamente intentara sacar del municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, a un bebé de apenas cinco meses de nacido ocultándolo dentro de un maletín.

La intervención policial permitió rescatar al menor en buen estado de salud antes de que fuera trasladado fuera de la zona, mientras que la sospechosa quedó bajo custodia para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

La detenida tiene 31 años, es ama de casa, originaria y residente de la comunidad de Laka, en el municipio de Puerto Lempira, y es investigada por la supuesta comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su grado de ejecución de tentativa acabada, informó la Policía Nacional.

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Según las investigaciones preliminares desarrolladas por la DPI, la mujer llegó durante la noche anterior a la vivienda de la abuela materna del bebé, donde solicitó alojamiento y permaneció en la casa junto a la familia.

No obstante, durante la madrugada, la madre del menor descubrió que su hijo ya no se encontraba en la cuna donde había sido acostado para dormir. Al mismo tiempo, constató que la mujer también había abandonado la vivienda sin informar su paradero.

Agentes de la DPI capturaron a una mujer de 31 años cuando presuntamente intentaba sacar a un bebé de cinco meses oculto dentro de un maletín. (Foto: Policía Nacional)

Ante la desaparición del bebé, la madre acudió de inmediato a interponer la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones, lo que permitió activar un operativo de búsqueda para localizar tanto al menor como a la sospechosa.

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Tras recibir la alerta, equipos especializados de investigación de la DPI, con el apoyo de agentes de la Policía Preventiva, iniciaron una serie de diligencias en diferentes puntos de Puerto Lempira para establecer la ruta que habría tomado la mujer.

Las investigaciones condujeron a los agentes hasta un punto de embarque, donde la sospechosa presuntamente se preparaba para abordar una lancha con destino al municipio de Ahuas y posteriormente hacia La Ceiba, en el departamento de Atlántida.

Al identificar a la mujer, los funcionarios policiales procedieron a interceptar la embarcación antes de que iniciara su recorrido y le solicitaron descender para realizar una inspección de rutina a sus pertenencias.

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Durante la revisión del equipaje, los investigadores localizaron al bebé oculto dentro de un maletín color negro, por lo que procedieron de inmediato a rescatarlo y ponerlo bajo resguardo.

La rápida intervención de los agentes permitió recuperar al menor sano y salvo, evitando que fuera trasladado fuera del municipio.

La detenida es investigada por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en su grado de ejecución de tentativa acabada. La denuncia oportuna permitió a la DPI activar un operativo que culminó con la recuperación del bebé. (Foto: Redes sociales)

Posteriormente, el bebé fue entregado nuevamente a su madre, quien permaneció acompañando las diligencias policiales mientras se desarrollaba el procedimiento legal correspondiente.

La sospechosa fue arrestada en el lugar y trasladada bajo custodia policial para continuar con las investigaciones y la documentación del caso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, la mujer será puesta a disposición del Ministerio Público, institución que determinará las acciones legales a seguir y presentará el requerimiento fiscal correspondiente por el delito que se le imputa.

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Las autoridades no han informado, hasta el momento, cuáles habrían sido los motivos que llevaron a la mujer a presuntamente intentar sustraer al menor ni si existía algún vínculo previo con la familia más allá de haber solicitado hospedaje la noche anterior.

La Dirección Policial de Investigaciones indicó que el caso continúa bajo investigación para esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar si existen otras personas involucradas.