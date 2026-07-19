Nicaragua

Movimiento Campesino de Nicaragua denuncia la desaparición forzada de Claudia Magali Munguía, quien padece enfermedades crónica

La organización afirmó que la mujer fue arrestada el 14 de julio y que desde entonces no se conoce su ubicación ni su condición física, pese a que padece dolencias crónicas

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Ilustración digital de una mujer con cabello rizado oscuro, piel canela clara, ojos marrones con delineado negro, y un fondo difuminado de acuarela.
El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció la desaparición forzada de Claudia Magali Munguía Matamoros tras su detención del 14 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció este sábado la desaparición forzada de Claudia Magali Munguía Matamoros, detenida el pasado 14 de julio de 2026 por el régimen. Sus allegados temen por su vida, debido a que padece enfermedades crónicas y no existe información oficial sobre su paradero ni su estado de salud.

El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, organización que agrupa al movimiento campesino nicaragüense, emitió la denuncia pública a través de sus redes sociales y dirigió un llamado urgente a la Embajada de Estados Unidos en Managua y a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, instancias que en las últimas semanas han elevado la presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la situación de los presos políticos en el país centroamericano.

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La detención de Claudia Munguía se produjo cuatro días antes de que el régimen celebrara el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, en medio de una ola de represión que, según organismos internacionales, se ha intensificado en los últimos meses. Uno de ellos es el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas que contabilizó, en su corte de mayo de 2026, 46 personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, de las cuales nueve se encontraban bajo condición de desaparición forzada.

Los allegados de Claudia Magali Munguía Matamoros temen por su vida porque padece enfermedades crónicas y no existe información oficial sobre su paradero ni su estado de salud. (Cortesía: Movimiento Campesino de Nicaragua)
Los allegados de Claudia Magali Munguía Matamoros temen por su vida porque padece enfermedades crónicas y no existe información oficial sobre su paradero ni su estado de salud. (Cortesía: Movimiento Campesino de Nicaragua)

La preocupación de sus familiares y compañeros de organización se agudiza ante la ausencia de atención médica garantizada. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó en un informe del 1 de julio de 2026 sobre las condiciones de detención en las cárceles del régimen, señalando la falta de atención médica adecuada como una de las principales violaciones documentadas, situación que ha derivado en fallecimientos bajo custodia estatal.

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Por ende este caso no es aislado en el contexto de la represión del régimen contra sectores campesinos e indígenas. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, los líderes e integrantes de comunidades rurales e indígenas constituyen el grupo más numeroso entre los presos políticos del país, con el 26% del total de detenidos. La mayoría son autoridades comunales, síndicos y activistas que han resistido el avance de grupos armados sobre sus territorios.

Denuncias de desapariciones forzadas y represión en Nicaragua

El movimiento campesino nicaragüense acumula años de enfrentamiento con el régimen por la defensa de la tierra y los recursos naturales. El patrón de detenciones arbitrarias seguidas de silencio oficial ha sido documentado de forma sistemática por organismos de derechos humanos.

La desaparición de Munguía Matamoros llega en una semana marcada por múltiples denuncias sobre la dictadura Ortega-Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el jueves 16 de julio su preocupación por la desaparición forzada del obispo emérito de la Diócesis de Estelí, Abelardo Mata Guevara, de 80 años, detenido el 2 de julio tras rezar públicamente por la Iglesia perseguida.

La CIDH manifestó preocupación por la desaparición forzada del obispo emérito Abelardo Mata Guevara. (Cortesía: Presas y Presos Políticos Nicaragua)
La CIDH manifestó preocupación por la desaparición forzada del obispo emérito Abelardo Mata Guevara. (Cortesía: Presas y Presos Políticos Nicaragua)

En un pronunciamiento oficial, la CIDH urgió a las autoridades nicaragüenses a informar sobre su paradero, sin obtener respuesta verificable hasta la fecha.

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