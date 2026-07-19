Costa Rica

Costa Rica lanzó una estrategia para atraer turistas de Argentina y Chile

El Instituto Costarricense de Turismo presentó su plan 2026-2027 para reforzar el posicionamiento en ambos mercados sudamericanos y apuntalar en el segundo semestre de 2026 la llegada de visitantes interesados en naturaleza, cocina y cultura

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Hombre de espaldas con mochila naranja y sombrero camuflado en sendero de madera. Cascada y río turquesa rodeados de vegetación densa.
Un turista con mochila naranja y sombrero camuflado observa una cascada que cae sobre un río de aguas turquesas en medio de una densa vegetación tropical, desde un sendero de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica lanzó este sábado una estrategia para promocionar su oferta turística en Argentina y Chile, con el objetivo de afianzarse entre esos viajeros como un destino internacional de turismo sostenible y potenciar durante el segundo semestre de 2026 la llegada de visitantes atraídos por su naturaleza, su gastronomía y su diversidad cultural.

Según la información difundida por la agencia EFE, el plan fue presentado por el Instituto Costarricense de Turismo y quedó plasmado en el Plan Estratégico Integral Anual 2026-2027. La iniciativa apunta a agentes de viajes, empresas mayoristas, consumidores, medios de comunicación, prensa e influenciadores vinculados a la industria turística.

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Los datos del ICT muestran que en el primer semestre de 2026 ingresaron por vía aérea 18.956 turistas argentinos, un alza de 5,5% frente al mismo período de 2025. Desde Chile llegaron 9.664 visitantes, en una cifra similar a la del primer semestre del año anterior.

La estrategia incluye acciones promocionales específicas para ambos mercados y ya contempla recorridos de influenciadores argentinos especializados en viajes y turismo por algunos de los puntos más visitados del país. Ese itinerario abarca el Mercado Central de San José, así como Limón, Puerto Viejo, Cahuita y Tortuguero, en el Caribe, además de La Fortuna de San Carlos, en el norte del territorio costarricense.

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“Somos un destino sostenible y consolidado, que promueve el contacto con la naturaleza, con variedad de actividades para realizar al aire libre, que mezcla la aventura, la cultura, la gastronomía y el bienestar que tanto le gusta al turista chileno y argentino”, afirmó la coordinadora de los mercados latinoamericanos del ICT, Heilyn James, citada por el medio.

Cuatro personas observan una cascada blanca que cae sobre un río turquesa. Hay vegetación verde, rocas oscuras y una valla de madera.
Una familia de cuatro personas observa una gran cascada de agua blanca y un río de color turquesa, rodeados por una densa vegetación tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo argentino y chileno se concentra en playa, naturaleza y gastronomía

El perfil del visitante chileno que maneja el instituto indica que el 86,5% elige actividades de sol y playa, el 66,2% prioriza la observación de flora y fauna y el 59,5% busca experiencias ligadas a la gastronomía local. En el caso del turista argentino, las preferencias se concentran en sol y playa con 72,9%, gastronomía con 51% y observación de flora y fauna con 49%.

Esos datos explican el foco de la campaña: Costa Rica busca asociar su imagen no solo con el ecoturismo, sino también con una oferta combinada de aventura, bienestar, cultura y cocina local. El plan oficial pone en valor esos atributos ante dos mercados sudamericanos en los que el país intenta reforzar su posicionamiento.

De acuerdo con el ICT, el turismo es uno de los principales motores de la economía costarricense. El país tiene 5,1 millones de habitantes y alberga cerca del 5 % de la biodiversidad del planeta, una de las bases centrales de su promoción internacional.

Costa Rica cerró 2025 con 2,68 millones de turistas llegados por vía aérea

El volumen general del sector también forma parte del contexto de la nueva ofensiva promocional. En 2025, Costa Rica recibió 2,68 millones de turistas por vía aérea, lo que representó un incremento de 0,8% en comparación con 2024, según los datos oficiales citados por EFE.

La oferta que el país proyecta hacia Argentina y Chile incluye algunos de sus destinos más reconocidos por el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Entre ellos aparecen el Parque Nacional Tortuguero y Cahuita, en el Caribe, además de La Fortuna de San Carlos, una de las zonas más ligadas al turismo de aventura y bienestar.

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