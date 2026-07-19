Polémica por el try anulado a Los Pumas tras cuatro minutos de revisión en la última jugada ante Inglaterra: “Me voy a guardar cosas”

La derrota de Los Pumas por 31-24 ante Inglaterra en Santiago del Estero por la tercera fecha del Nations Championship 2026 terminó envuelta en polémica a raíz de una jugada discutida que pudo haber significado la igualdad en el marcador en la última acción del partido.

Con tiempo cumplido, Bautista Delguy se lanzó en busca del empate y apoyó la pelota al límite de la cancha, mientras resistía la presión de Noah Caluori y Henry Slade. Durante más de cuatro minutos, las cámaras del estadio y la revisión del TMO mantuvieron a todos pendientes de una definición que podía cambiar el resultado a un ajustado 31-29 y todavía restaba patear la conversión que equivalía a otros dos puntos.

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La decisión final llegó tras una larga deliberación entre el árbitro principal, Angus Gardner -quien inicialmente había cobrado el try-, y el oficial de televisión, Brett Cronan. La imagen detenida mostró que el brazo de Delguy estaba afuera del terreno de juego antes de apoyar, por lo que la jugada fue anulada y el partido concluyó de inmediato. Las protestas argentinas no se hicieron esperar.

El intento de Caluori para frenar a Delguy

Desde el banco de Los Pumas, el reclamo fue más allá de la línea de touch. La acción de Caluori sobre Delguy en la carrera hacia el try dejó dudas por un posible tackle alto. Además, inmediatamente después de esa acción, Slade se arrojó sobre el jugador argentino, impactando con su brazo en la zona del cuello.

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Según el reglamento, una infracción de ese tipo en la última jugada hubiera significado penal y posible try penal, lo que habría dado el empate a la Argentina. No obstante, los jueces consideraron que no hubo acción peligrosa que amerite esa sanción.

Tras el final del partido, Julián Montoya, capitán del seleccionado, compartió su impresión sobre la jugada en diálogo con ESPN: “No estoy en una situación de presión como el referee, y parte de nuestros valores indican que el referee tiene razón. Pero creo que el tackle fue al cuello y para mí si el tackle no va ahí es try porque lo desestabiliza y eso hace que pueda llegar el segundo jugador”.

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El hooker igualmente se mostró cauto en el reclamo: “Hoy en día tampoco se puede decir mucho porque te pueden sancionar, así que me voy a guardar cosas. Pero creo es penal. Respetamos la decisión del referee”.

La acción de Slade

En la misma línea, el entrenador Felipe Contepomi evitó profundizar sobre el fallo arbitral y prefirió centrar su análisis en los momentos previos. “Mejor no opino porque capaz me como una sanción”, dijo e insistió en que el partido se definió antes, cuando el equipo quedó en desventaja por dos tarjetas amarillas a Joaquín Oviedo y Santiago Carreras y no pudo aprovechar sus mejores momentos.

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“Es una decisión que nos puede gustar o no, generalmente uno se queda con el final, porque lo más fácil es agarrarse de eso, pero el partido no se pierde ahí. Tenemos que corregir cosas para no llegar a una situación tan desfavorable. Tenemos que seguir mejorando y creciendo”, amplió el DT.

En el análisis posterior, ex jugadores como Eduardo Simone y Diego Albanese también compartieron su parecer sobre las acciones defensivas inglesas en ese cierre. El primero consideró que hubo al menos una jugada peligrosa, mientras que Albanese subrayó que la intervención de Slade debió ser sancionada, ya que impidió apoyar normalmente al argentino. “Hoy, en el rugby internacional hay un problema grande con respecto a la interpretación de estas situaciones”, analizó el ex Puma.

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Inglaterra se impuso en un partido que tuvo un cierre polémico (REUTERS/Fernando Ariaz)

El elenco albiceleste sumó su segunda caída en tres presentaciones. En su debut, perdió ante Escocia por 47 a 38 en Córdoba; luego se recuperó con un triunfo sobre Gales por 35 a 21 en San Juan. Con estos resultados, Argentina marcha cuarta en su zona, detrás de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

El choque ante la Rosa marcó la despedida de la Celeste y Blanca como anfitriona: los tres compromisos restantes se disputarán en Europa, frente a Irlanda (6 de noviembre en Dublín), Italia (14 de noviembre en Génova) y Francia (21 de noviembre en París). En caso de avanzar a la definición, la semana de finales tendrá lugar en el estadio de Twickenham, en Londres.

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