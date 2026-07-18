El ayuno intermitente gana terreno como método para perder peso, según un estudio

En un estudio clínico de seis meses con 209 adultos con obesidad, ambos enfoques se asociaron con adelgazamiento y mejoras del descanso y el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conteo calórico fue durante mucho tiempo una estrategia empleada para bajar algunos kilos. Sin embargo, recientes investigaciones posicionaron en primer plano el ayuno intermitente como un método alternativo que puede facilitar la pérdida de peso sin la necesidad de contabilizar cada caloría.

De acuerdo con los científicos responsables del estudio publicado en la revista Clinical Nutrition, esta modalidad ofrece resultados comparables a la restricción calórica tradicional, pero con menor carga mental para algunos usuarios, según recogió el medio digital Prevention.

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Según los expertos consultados por el mismo medio, el ayuno intermitente no representa una solución universal. Especialistas en nutrición advierten que, aunque esta estrategia resulta eficaz para ciertos grupos, no todos pueden beneficiarse de igual forma, y existen perfiles para quienes podría resultar inapropiada.

Un estudio comparó el ayuno intermitente y la restricción calórica

La investigación publicada en Clinical Nutrition dividió a 209 participantes en tres planes y halló resultados parecidos en el peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, recogida por Prevention, observó a 209 adultos con obesidad, con una edad promedio de 58 años, durante un periodo de seis meses. Los participantes fueron divididos en tres grupos: uno sometido a una dieta de restricción calórica diaria, otro que adoptó hábitos alimenticios saludables y un tercero que practicó ayuno intermitente. En este último, los voluntarios consumieron el 30% de sus calorías antes del mediodía y ayunaron durante 20 horas en tres días no consecutivos por semana.

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Los resultados revelaron que tanto quienes practicaron ayuno intermitente como quienes siguieron una dieta hipocalórica lograron pérdidas de peso significativas. Además, ambos grupos experimentaron mejoras en el estado de ánimo, el sueño y la calidad de vida.

De acuerdo con la profesora asociada y directora del programa de nutrición y dietética de la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida, Dra. Lauri Wright, “ambos enfoques pueden ayudar a las personas a perder peso de maneras diferentes”.

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Uno de los hallazgos más destacados fue que quienes eligieron el ayuno intermitente reportaron menor esfuerzo mental para cumplir el objetivo de bajar de peso.

Según el reporte, los participantes que contaban calorías debían mantener un control consciente y constante sobre su alimentación, mientras que los que seguían el ayuno intermitente se limitaban a respetar un horario fijo.

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Riesgos y limitaciones del ayuno intermitente

Durante seis meses, 209 adultos con obesidad siguieron uno de tres programas, incluido un esquema con 20 horas sin comer tres días por semana (Imagen ilustrativa infobae)

Pese a los beneficios señalados, los investigadores advirtieron sobre las limitaciones del estudio. Los participantes no presentaban antecedentes de trastornos alimentarios y no se recopilaron datos sobre composición corporal más allá del peso.

La dietista y nutricionista registrada del sitio Consumer Health Digest de Nueva York, Ilana Schachter, recomendó cautela. “Considero el historial médico de la persona, su relación con la comida, su estilo de vida, sus medicamentos, su nivel de actividad y sus señales de hambre antes de recomendarlo”, explicó.

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Según la experta, poblaciones como personas con antecedentes de trastornos alimentarios, mujeres embarazadas, algunos adultos mayores y ciertos pacientes con diabetes deben consultar a un profesional antes de iniciar ayuno intermitente.

¿Por qué el ayuno intermitente funciona para algunos?

Especialistas señalan que el esquema puede ser inapropiado para personas con antecedentes de trastornos alimentarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la profesora Wright, el ayuno intermitente no modifica el metabolismo de forma mágica. Su eficacia radica en la reducción del consumo de calorías, ya que define períodos claros para comer y para abstenerse. “Establecer horarios fijos puede facilitar evitar los antojos o la alimentación inconsciente. En vez de contar calorías, las personas siguen un horario, lo que para algunos resulta más sencillo de cumplir”, detalló en el artículo.

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El método no garantiza resultados óptimos si durante los períodos de alimentación la elección de alimentos es poco saludable. La especialista aclaró que una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras, cereales integrales y grasas saludables, sigue siendo indispensable para lograr una buena nutrición, sin importar el método elegido.

Por su parte, Schachter subrayó que un plan de control de peso sostenible debe incorporar entrenamiento de fuerza, fibra, sueño adecuado, manejo del estrés y una relación positiva con la comida.

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