Salud

Las 6 prácticas que favorecen unas encías más saludables y ayudan a prevenir problemas periodontales

Especialistas y estudios citados por The Telegraph analizaron cómo distintos aspectos del estilo de vida, desde la alimentación hasta el sueño y el ejercicio, pueden influir en el estado del tejido gingival y contribuir al cuidado bucal

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Primer plano de la mitad inferior de un rostro mostrando boca ligeramente abierta con encías rojas e inflamadas, dientes blancos y labios secos, sobre fondo gris.
Las encías están relacionadas con distintos procesos del organismo y la periodontitis involucra una respuesta inflamatoria además de bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las encías no solo cumplen la función de sostener y proteger los dientes, sino que también están relacionadas con distintos procesos del organismo.

Aunque la higiene bucal diaria y las visitas al odontólogo son claves para prevenir problemas periodontales, otros aspectos del estilo de vida pueden influir en el estado de estos tejidos.

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Un análisis publicado por The Telegraph recopiló seis hábitos vinculados con una mejor salud gingival y consultó las explicaciones de especialistas en periodoncia.

El Dr. Giuseppe Mainas, periodoncista y autor principal de una investigación del King’s College de Londres, señaló que la enfermedad periodontal no se limita a la presencia de bacterias, sino que también involucra la respuesta inflamatoria del cuerpo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La higiene bucal diaria y las visitas al odontólogo siguen siendo claves para prevenir problemas periodontales y cuidar la salud de las encías (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La periodontitis (enfermedad periodontal grave) no es simplemente una infección bacteriana; también está impulsada por la respuesta inflamatoria del organismo”, afirmó Mainas al medio británico.

1. Adoptar una dieta mediterránea

La alimentación aparece como uno de los aspectos relacionados con la salud periodontal. Investigaciones recientes indicaron que seguir una dieta mediterránea, caracterizada por un mayor consumo de frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, puede asociarse con menores niveles de inflamación y una menor presencia de enfermedades en las encías.

Luigi Nibali, profesor de periodoncia del King’s College y autor principal de uno de estos estudios, explicó que resulta complejo identificar un único elemento responsable del efecto positivo, debido a la combinación de nutrientes que aporta este patrón alimentario.

Plato de ensalada con remolacha, espinaca, rúcula, apio, queso de cabra, nueces y aderezo sobre mesa de madera. Un tenedor y servilleta de tela al lado.
Las verduras ricas en nitratos, como remolacha, espinacas, rúcula y apio, pueden aportar compuestos asociados al flujo sanguíneo, la inflamación y la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de esta dieta, las verduras ricas en nitratos, como la remolacha, las espinacas, la rúcula y el apio, fueron señaladas por su posible aporte. Según el Dr. Mainas, estos compuestos pueden convertirse en óxido nítrico, una sustancia relacionada con el flujo sanguíneo, la inflamación y la microbiota intestinal.

2. Incorporar extracto de ajo envejecido

Otro de los hábitos analizados consiste en considerar el consumo de ajo envejecido como complemento alimentario. Un ensayo aleatorizado, citado por el experto y realizado en adultos con periodontitis observó que quienes consumieron extracto de ajo envejecido durante 18 meses presentaron una reducción en la profundidad de las bolsas periodontales.

Este producto se obtiene mediante un proceso en el que el ajo crudo permanece en una solución de etanol durante un período prolongado, lo que transforma algunos de sus compuestos y aumenta la estabilidad de sus antioxidantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un ensayo en adultos con periodontitis observó que el extracto de ajo envejecido redujo la profundidad de las bolsas periodontales tras 18 meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Mainas explicó que las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de los compuestos derivados del ajo son “biológicamente plausibles”, aunque aclaró que este suplemento debe entenderse como parte de un enfoque alimentario saludable y no como un tratamiento independiente.

3. Realizar ejercicio con regularidad y moderación

La actividad física también aparece vinculada con el bienestar de las encías. Según el especialista, un metaanálisis publicado en 2023 encontró que el ejercicio regular redujo el riesgo de periodontitis en un 23%.

Indicó que todavía se investigan los mecanismos exactos, aunque la práctica deportiva podría ayudar a disminuir la inflamación sistémica, mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer la regulación inmunitaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un metaanálisis publicado en 2023 indicó que la actividad física regular redujo el riesgo de periodontitis en un 23%, sin pruebas de beneficios extra por entrenamiento extremo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destacó que la clave está en mantener una rutina moderada. No existen pruebas de que el entrenamiento extremo genere beneficios adicionales para la salud periodontal y algunos estudios señalaron que los atletas de alto rendimiento pueden presentar problemas gingivales pese a una correcta higiene bucal.

4. Consumir pescados grasos ricos en omega-3

El consumo de pescados grasos como caballa, sardinas y salmón es otro de los hábitos destacados. Estos alimentos contienen ácidos grasos omega-3, especialmente DHA y EPA, compuestos reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias.

“Los ácidos grasos omega-3, que se encuentran comúnmente en pescados grasos como la caballa, las sardinas y el salmón, tienen propiedades antiinflamatorias bien documentadas”, afirmó Mainas.

Primer plano de tres filetes de salmón asado con espárragos verdes y rodajas de limón en un plato gris sobre una mesa de madera oscura.
El consumo de pescados grasos ricos en omega-3, como caballa, sardinas y salmón, se asoció con una menor probabilidad de padecer periodontitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en el Journal of the American Dietetic Association, basado en datos de más de 9.000 adultos, encontró que una mayor ingesta de estos nutrientes estaba relacionada con una menor probabilidad de padecer periodontitis.

5. Beber té verde con frecuencia

El té verde es una bebida estudiada por su posible relación con una mejor condición periodontal. Contiene catequinas, entre ellas el galato de epigalocatequina (EGCG), compuestos con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.

Investigaciones publicadas en el Journal of Periodontology indicaron que las personas que consumían al menos una taza diaria presentaban encías más saludables, menor profundidad de las bolsas periodontales y menos sangrado.

Té herbal, jengibre, canela, diente de león, naranja, infusión natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Beber té verde y dormir entre siete y ocho horas se relacionó con mejores indicadores de salud periodontal, mientras el descanso insuficiente aumentó el riesgo de enfermedades de las encías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Mainas señaló que los estudios observacionales sugieren una asociación entre el consumo habitual de té verde y una mejor salud periodontal, aunque todavía no existe evidencia suficiente para considerarlo un tratamiento específico.

6. Priorizar un descanso adecuado

Dormir bien también forma parte de los factores relacionados con la salud de las encías. Según Mainas, cada vez existen más pruebas sobre la influencia de la calidad del sueño en los tejidos periodontales.

Un metaanálisis publicado en Biomedical Reports indicó que un descanso insuficiente puede aumentar el estrés y la inflamación, reducir la producción de saliva y favorecer niveles más altos de cortisol, una hormona vinculada con el bruxismo.

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