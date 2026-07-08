Ciencia

Cómo la alimentación y la salud metabólica podrían afectar el funcionamiento del cerebro, según un psiquiatra de Harvard

En On Purpose podcast, el especialista analizó el papel de los ultraprocesados, aditivos y diversos hábitos cotidianos. También detalló por qué considera que es necesario replantear el abordaje de distintos cuadros neuropsiquiátricos

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Ilustración de un cerebro dividido: la mitad izquierda contiene alimentos frescos y la mitad derecha, alimentos procesados, bebidas y comida rápida.
Una ilustración gráfica compara la composición de un cerebro nutrido con alimentos saludables y otro con alimentos procesados y comida rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, una de las mayores preocupaciones en salud pública no solo involucra enfermedades físicas como la obesidad y la diabetes, sino que abarca también la salud mental.

En On Purpose Podcast el psiquiatra de la Universidad de Harvard y experto en neurociencia Chris Palmer puso en primer plano una afirmación que desafía los paradigmas tradicionales: “La disfunción metabólica y la alimentación estarían directamente vinculadas a una amplia gama de trastornos mentales, incluyendo depresión, bipolaridad y esquizofrenia”.

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Aseguró que la mayoría de los profesionales de la salud mental descartan la influencia de la nutrición en estos cuadros, pese a que la literatura científica reciente plantea una relación profunda entre metabolismo celular y funcionamiento cerebral.

Dos hombres sentados en sillones frente a frente, con dos micrófonos y una mesa con libros entre ellos. Al fondo hay una ventana con cortinas y una planta
El psiquiatra Chris Palmer sostuvo que el aumento de la obesidad y la diabetes coincide con más diagnósticos de trastornos neuropsiquiátricos en Estados Unidos (Captura de video: YouTube/@JayShettyPodcast.)

Durante la entrevista con Jay Shetty, el psiquiatra señaló que el aumento de enfermedades crónicas coincide con un incremento en los diagnósticos de trastornos neuropsiquiátricos.

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Sugirió que los factores que impulsan el crecimiento de la obesidad y la diabetes también impactan en la salud mental, y subrayó que “el mismo metabolismo que afecta el cuerpo, afecta el cerebro”.

Alimentación ultraprocesada y aditivos: un riesgo subestimado

El acceso cotidiano a alimentos ultraprocesados y la presencia de aditivos alimentarios poco regulados en la dieta estadounidense constituyen un eje central de la preocupación de Palmer.

Según el especialista, en Estados Unidos existen cerca de 10.000 químicos en la cadena alimentaria, muchos de los cuales no han contado con pruebas rigurosas que garanticen su seguridad. “El fabricante puede declarar por sí mismo que una sustancia es segura. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) no exige pruebas exhaustivas antes de su aprobación”, afirmó Palmer.

Comida chatarra
Palmer advirtió que los alimentos ultraprocesados y los aditivos alimentarios poco regulados representan un riesgo para el metabolismo y la salud mental (Crédito: Freepik)

Como ejemplo, mencionó la aparición de un aditivo denominado “Tara flour” que derivó en centenares de hospitalizaciones por falla hepática sin que existiera control previo efectivo.

El psiquiatra advirtió que la falta de regulación no solo implica riesgos para órganos como el hígado, sino que plantea interrogantes sobre el impacto de estos químicos en el metabolismo y el funcionamiento cerebral a largo plazo. “No se sabe qué efecto tienen en el cerebro humano porque nadie realizó esas investigaciones”, detalló Palmer.

Señales del metabolismo deteriorado y los pilares de la recuperación

La salud metabólica, explicó Palmer, puede evaluarse a través de síntomas cotidianos. “¿Cómo está mi estado de ánimo y ansiedad? ¿Cómo duermo?”, planteó el psiquiatra como preguntas clave.

Otros indicadores de alerta incluyen alteraciones en las relaciones sociales, uso de sustancias y episodios de pánico sin causa aparente. En el plano biomédico, remarcó que solo el 7% de los adultos estadounidenses presentan todos los valores metabólicos dentro de parámetros saludables; el resto exhibe al menos una anormalidad, según datos mencionados en el podcast.

Hombre con ropa deportiva haciendo ejercicio. Plato con garbanzos, bayas, zanahoria, calabaza, coles de Bruselas. Hombre y mujer durmiendo en cama
Palmer propuso seis pilares para mejorar la salud metabólica y la salud mental: alimentación real, actividad física, descanso, menos sustancias nocivas, manejo del estrés y propósito vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revertir el deterioro metabólico y su impacto en la salud mental, Palmer propuso basarse en 6 pilares: alimentación real y no procesada, actividad física, descanso adecuado, reducción de sustancias nocivas, manejo del estrés y relaciones o propósito vital.

En su opinión, estos fundamentos no solo previenen cuadros leves de ansiedad o depresión, sino que también pueden influir positivamente en enfermedades mentales consideradas graves.

Dietas cetogénicas y ayuno: nuevas estrategias frente a los límites de los tratamientos convencionales

Palmer abordó la situación de quienes padecen trastornos psiquiátricos severos y no logran una remisión con los tratamientos tradicionales. El psiquiatra consideró que, si bien algunos pacientes logran controlar síntomas con medicación, una mayoría significativa no accede a la recuperación plena.

Frente a este escenario, emergen estrategias como la dieta cetogénica o los protocolos de ayuno por intervalos, que, según estudios recientes citados por Palmer, muestran resultados alentadores en la reducción de síntomas de bipolaridad y esquizofrenia.

El especialista enfatizó que este enfoque nutricional cuenta con respaldo histórico en el tratamiento de epilepsia y que, actualmente, existen más de veinte ensayos controlados en marcha para evaluar su eficacia en salud mental.

Persona sujetando un plato blanco con tenedor sobre un huevo poché, aguacate, carne, espárragos, tocino, tomates, hojas verdes, sésamo, ají, aceite y café
La dieta cetogénica y el ayuno por intervalos muestran resultados alentadores en estudios sobre bipolaridad y esquizofrenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchos pacientes experimentaron mejoría significativa e incluso remisión total”, sostuvo Palmer en el podcast conducido por Shetty. El psiquiatra aclaró que estas intervenciones requieren acompañamiento profesional y no deben considerarse soluciones universales ni inmediatas.

El desafío político y social para un cambio de paradigma

Palmer describió la resistencia de la industria alimentaria y las dificultades regulatorias como uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un modelo que priorice la salud cerebral a partir de la nutrición. “Los fabricantes no deberían poder introducir nuevos químicos en los alimentos sin pruebas rigurosas”, expresó.

El debate, según Palmer, trasciende el plano científico y demanda una revisión de las políticas públicas, la regulación de aditivos y una mayor educación sobre la relación entre alimentación, metabolismo y salud mental. El especialista concluyó que “la mejor recomendación es consumir alimentos reales y evitar químicos artificiales”.

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