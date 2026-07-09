El AMBA tendrá una máxima de 17°C este jueves y seguirá sin lluvias en los próximos días

La imagen muestra a un hombre caminando abrigado con campera y bufanda en una calle de la ciudad de Buenos Aires, donde su aliento es visible por las bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) unos días próximos marcados por temperaturas bajas y ausencia de lluvias, con jornadas mayormente nubladas y algunas mejoras hacia el inicio de la próxima semana. Según el parte oficial, las condiciones se mantendrán estables, sin precipitaciones previstas para los próximos días.

Durante este jueves 9 de julio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores presenta una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 17 °C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. El viento predominó del sector oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Para mañana, el SMN informó que se esperan temperaturas entre 7 °C y 14 °C, con condiciones similares y nubosidad variable.

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El organismo nacional detalló que el sábado se mantendrán los cielos cubiertos, con temperaturas oscilando entre 7 °C y 15 °C. La probabilidad de precipitaciones será baja, con hasta un 10 % durante la noche, aunque no se prevén lluvias de importancia para la región.

El gráfico muestra las temperaturas y probabilidades de precipitación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante siete días.

En la misma sintonía, el sitio Meteored indicó: “El tramo central del fin de semana largo, entre el viernes y sábado, llegará a Buenos Aires contiempo más nublado, fresco e inestable, con el aporte persistente de aire húmedo ingresando desde el estuario del Río de la Plata".

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El informe del SMN señala que el domingo y el lunes se espera que el termómetro descienda, con mínimas de 6 °C y máximas de entre 13 °C y 14 °C. El SMN remarcó que el lunes se destacará por la presencia de sol y una marcada estabilidad atmosférica, sin registros de precipitaciones.

Para el martes y miércoles, el pronóstico indica un leve repunte térmico, alcanzando una máxima de 16 °C el martes y 14 °C el miércoles. Las mínimas oscilarán entre 7 °C y 8 °C. La nubosidad permanecerá variable, aunque las condiciones seguirán siendo estables, según el reporte oficial del SMN.

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A lo largo de los días, el SMN reiteró que no se esperan lluvias en el AMBA, lo que mantiene la tendencia de jornadas frías y secas. Los vientos se mantendrán del sector oeste y sur, sin ráfagas de importancia para la región.

En la provincia de Buenos Aires, el organismo indicó que se registran lluvias en el sector suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles y Bahía Blanca), que se mantendrán durante todo el feriado, mientras que en el resto del territorio bonaerense se mantendrá mayormente nublado.

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Las precipitaciones se mantendrán el viernes, con una ampliación hacia el centro y el este. Para el sábado, el frente lluvioso se ampliará a casi toda la provincia, dejando solo al norte con nubosidad mayoritaria. Sin embargo, el domingo comenzará un proceso de estabilidad con nubosidad variada y sin lluvias, que se repetirá durante el comienzo de la semana próxima.

Las alertas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta amarilla por nevadas en la región cordillerana de Mendoza

Por otro lado, el SMN indicó que no se registran provincias bajo alertas por temperaturas extremas frías, en pleno invierno. No obstante, la zona cordillerana de la provincia de Mendoza está bajo alerta amarilla por nevadas.

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Este tipo de alertas se refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, se recomienda:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.