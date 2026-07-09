Sociedad

El AMBA tendrá una máxima de 17°C este jueves y seguirá sin lluvias en los próximos días

El SMN indicó también que parte de la provincia de Mendoza cuenta con alerta amarilla por nevadas

Guardar
Google icon
Un hombre con campera, capucha, bufanda y guantes camina por la calle de una ciudad con edificios y árboles. Su aliento es visible. Se observan taxis y otras personas.
La imagen muestra a un hombre caminando abrigado con campera y bufanda en una calle de la ciudad de Buenos Aires, donde su aliento es visible por las bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) unos días próximos marcados por temperaturas bajas y ausencia de lluvias, con jornadas mayormente nubladas y algunas mejoras hacia el inicio de la próxima semana. Según el parte oficial, las condiciones se mantendrán estables, sin precipitaciones previstas para los próximos días.

Durante este jueves 9 de julio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores presenta una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 17 °C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. El viento predominó del sector oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Para mañana, el SMN informó que se esperan temperaturas entre 7 °C y 14 °C, con condiciones similares y nubosidad variable.

PUBLICIDAD

El organismo nacional detalló que el sábado se mantendrán los cielos cubiertos, con temperaturas oscilando entre 7 °C y 15 °C. La probabilidad de precipitaciones será baja, con hasta un 10 % durante la noche, aunque no se prevén lluvias de importancia para la región.

Gráfico con pronóstico del tiempo para siete días de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con temperaturas, precipitaciones, viento y dirección
El gráfico muestra las temperaturas y probabilidades de precipitación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante siete días.

En la misma sintonía, el sitio Meteored indicó: “El tramo central del fin de semana largo, entre el viernes y sábado, llegará a Buenos Aires contiempo más nublado, fresco e inestable, con el aporte persistente de aire húmedo ingresando desde el estuario del Río de la Plata".

PUBLICIDAD

El informe del SMN señala que el domingo y el lunes se espera que el termómetro descienda, con mínimas de 6 °C y máximas de entre 13 °C y 14 °C. El SMN remarcó que el lunes se destacará por la presencia de sol y una marcada estabilidad atmosférica, sin registros de precipitaciones.

Para el martes y miércoles, el pronóstico indica un leve repunte térmico, alcanzando una máxima de 16 °C el martes y 14 °C el miércoles. Las mínimas oscilarán entre 7 °C y 8 °C. La nubosidad permanecerá variable, aunque las condiciones seguirán siendo estables, según el reporte oficial del SMN.

A lo largo de los días, el SMN reiteró que no se esperan lluvias en el AMBA, lo que mantiene la tendencia de jornadas frías y secas. Los vientos se mantendrán del sector oeste y sur, sin ráfagas de importancia para la región.

En la provincia de Buenos Aires, el organismo indicó que se registran lluvias en el sector suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles y Bahía Blanca), que se mantendrán durante todo el feriado, mientras que en el resto del territorio bonaerense se mantendrá mayormente nublado.

Las precipitaciones se mantendrán el viernes, con una ampliación hacia el centro y el este. Para el sábado, el frente lluvioso se ampliará a casi toda la provincia, dejando solo al norte con nubosidad mayoritaria. Sin embargo, el domingo comenzará un proceso de estabilidad con nubosidad variada y sin lluvias, que se repetirá durante el comienzo de la semana próxima.

Las alertas en el resto del país

Mapa meteorológico de Argentina y Chile con alertas. Área amarilla en la cordillera. Iconos de zoom y fenómenos. Ciudades como Mendoza, Neuquén. Fecha de emisión 08/07/2026
El Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta amarilla por nevadas en la región cordillerana de Mendoza

Por otro lado, el SMN indicó que no se registran provincias bajo alertas por temperaturas extremas frías, en pleno invierno. No obstante, la zona cordillerana de la provincia de Mendoza está bajo alerta amarilla por nevadas.

Este tipo de alertas se refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, se recomienda:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasClimaServicio Meteorológico Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robaron a otra conductora de aplicación de viajes en Mendoza

Ocurrió en la intersección de Lamadrid y Callejón Moyano en la localidad de Las Heras. El pasajero la amenazó con un arma y se llevó su teléfono, la licencia y 100 mil pesos

Robaron a otra conductora de aplicación de viajes en Mendoza

Un policía se defendió a los tiros de un intento de robo y mató a un motochorro en Avellaneda

La víctima fue interceptada por dos hombres armados a bordo de una moto y el ataque quedó registrado en una grabación. Las autoridades buscan al cómplice

Un policía se defendió a los tiros de un intento de robo y mató a un motochorro en Avellaneda

Delincuentes robaron en un salón de fiestas de Mar del Plata cuando preparaban un evento

Los delncuentes redujeron al personal a punta de pistola y escaparon con una suma no precisada de dinero

Delincuentes robaron en un salón de fiestas de Mar del Plata cuando preparaban un evento

Detuvieron a un ex convicto y a otro sospechoso con vínculos narcos por una brutal golpiza a dos personas

La Policía de Investigaciones arrestó a Lisandro Leonel T. y Esteban Pascua por una agresión que dejó a dos hermanos hospitalizados. Uno de los detenidos registra antecedentes por narcotráfico y extorsión

Detuvieron a un ex convicto y a otro sospechoso con vínculos narcos por una brutal golpiza a dos personas

La Coca Sarli y los mitos detrás de su leyenda: de la frase que nunca dijo al desnudo que filmó engañada

Fue el gran símbolo del cine erótico argentino, pero también una mujer tímida, marcada por una infancia difícil y una historia de amor que definió su destino. Las verdades detrás de las frases que nunca dijo, los rumores que la persiguieron y las decisiones que moldearon su vida. Nació el 9 de julio de 1929 en Concordia, Entre Ríos

La Coca Sarli y los mitos detrás de su leyenda: de la frase que nunca dijo al desnudo que filmó engañada

DEPORTES

La emotiva “película” que creó un programa español tras el agónico triunfo de Argentina en el Mundial

La emotiva “película” que creó un programa español tras el agónico triunfo de Argentina en el Mundial

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

De Checoslovaquia a Zaire: 7 países ahora desaparecidos que jugaron una Copa del Mundo

Tiene una fábrica de colchones, brilla en el golf y fue estafado por los Hells Angels: quién es Murat Yakin, el técnico de Suiza

Los secretos de los asados de la Selección en el Mundial: cuántos kilos de carne llevaron a Estados Unidos y las “costumbres” intocables

TELESHOW

Franco Masini habló de sus jugadas escenas de sexo: “No dejé que mi abuela las vea”

Franco Masini habló de sus jugadas escenas de sexo: “No dejé que mi abuela las vea”

La sesión de fotos de Flor Vigna en Only Fans con un guiño a la Selección Argentina

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano: ¿quién abandonará la casa en la próxima gala?

El enojo de Naza Di Serio en el vestuario de un gimnasio: “Chicas, no se callen nunca, nunca”

Andrea del Boca tuvo que abandonar Gran Hermano por la salud de su madre: “Primero están ella y mi hija”

INFOBAE AMÉRICA

Tras la disputa por las tropas en Europa, Merz afirmó que EEUU aprobó la venta de misiles Tomahawk a Alemania

Tras la disputa por las tropas en Europa, Merz afirmó que EEUU aprobó la venta de misiles Tomahawk a Alemania

El Gobierno boliviano destituyó al gerente de la aerolínea estatal BoA por su polémico viaje a Miami

El régimen de Irán se prepara para sepultar a Ali Khamenei tras nuevos ataques a los aliados de EEUU en el Golfo

La libertad y las verdades ideológicas latinoamericanas

El síntoma Taylor Swift