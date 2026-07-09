Historias

De Checoslovaquia a Zaire: 7 países ahora desaparecidos que jugaron una Copa del Mundo

Algunas se dividieron, otras se disolvieron o cambiaron de nombre, pero todas dejaron registros en los archivos oficiales de la FIFA y se convirtieron en un recuerdo

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Los países que jugaron una Copa del Mundo y ya no existen (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Los países que jugaron una Copa del Mundo y ya no existen (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La Copa del Mundo, además de estar medida por la pasión, también conserva una historia política: la de selecciones que compitieron bajo banderas de países que hoy ya no existen.

En distintas ediciones, el torneo incluyó equipos que compitieron bajo identidades estatales que luego se disolvieron, se dividieron o cambiaron de denominación, por lo que sus camisetas quedaron registradas en el historial con nombres que ya no están en el mapa político actual.

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1. República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA)

El duelo de las Alemanias terminó siendo para el Este por 1-0 (WIkipedia)
El duelo de las Alemanias terminó siendo para el Este por 1-0 (WIkipedia)

El caso más conocido es el de las dos Alemanias, creadas en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial: la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA). Ambas compitieron por separado y hasta protagonizaron un cruce directo en el Mundial de 1974, un partido que la FIFA recuerda como “la batalla de hermanos” y que terminó 1-0 en favor del Este, con gol de Jürgen Sparwasser.

Jugaron como representaciones distintas hasta 1990, cuando se produjo la reunificación y el país volvió a ser uno solo.

2. Checoslovaquia

Checoslovaquia jugó bajo esa denominación hasta 1990 (Wikipedia)
Checoslovaquia jugó bajo esa denominación hasta 1990 (Wikipedia)

Figura en el archivo del Mundial como un equipo con campañas de alto impacto: el propio ecosistema de FIFA+ ofrece partidos históricos vinculados a esa camiseta, incluida la final de 1962 que perdió contra Brasil.

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En los archivos oficiales de la FIFA, el mejor resultado de la actual Chequia se describe como “finalista” en 1934 y 1962, pero “como Checoslovaquia”, una forma de reconocer el antecedente deportivo de un país que ya no existe.

3. Yugoslavia

Yugoslavia disputó los Mundiales bajo esa denominación hasta 1998 (Captura/YouTube)
Yugoslavia disputó los Mundiales bajo esa denominación hasta 1998 (Captura/YouTube)

La antigua Yugoslavia fue uno de los Estados europeos que terminó fragmentado en múltiples países. En el plano mundialista, su nombre permanece asociado a participaciones registradas en el historial del torneo y, en el caso de 1974, aparece incluso en materiales oficiales de FIFA+ vinculados a la fase de grupos.

Cuando Yugoslavia compitió, lo hizo como una única selección; hoy, ese lugar lo ocupan múltiples equipos nacionales surgidos tras el proceso de disolución del país. Su última participación fue en Francia 1998.

4. URSS

URSS participó en 7 Copas del Mundo siendo Inglaterra 1966 su mejor registro (Wikipedia)
URSS participó en 7 Copas del Mundo siendo Inglaterra 1966 su mejor registro (Wikipedia)

La Unión Soviética (URSS) también aparece en el archivo de FIFA+ a través de partidos históricos que documentan su presencia en Copas del Mundo. Uno de los registros disponibles es el repaso de su semifinal frente a Alemania Federal en 1966. En aquella edición, el equipo consiguió un 4.º lugar, siendo esta su mejor posición.

5. Serbia y Montenegro

Serbia y Montenegro disputó el Mundial de Alemania 2006 bajo esa denominación antes de separarse (Wikipedia)
Serbia y Montenegro disputó el Mundial de Alemania 2006 bajo esa denominación antes de separarse (Wikipedia)

La denominación Serbia y Montenegro fue otra identidad estatal que quedó atrás. De acuerdo con lo precisado por la FIFA, el equipo disputó el Mundial 2006 bajo dicha denominación. Compartió grupo con Argentina, Costa de Marfil y Países Bajos.

El rendimiento no fue el esperado. Perdieron sus tres encuentros, quedaron eliminados en fase de grupos y finalizaron como la peor selección de aquella Copa del Mundo.

6. Indias Orientales Neerlandesas

Indias Orientales Neerlandesas disputó el Mundial de 1938 convirtiendose en la primera selección asiatica del certamen (Wikipedia)
Indias Orientales Neerlandesas disputó el Mundial de 1938 convirtiendose en la primera selección asiatica del certamen (Wikipedia)

En Francia 1938, el torneo registró por única vez a las Indias Orientales Neerlandesas (Dutch East Indies), un equipo que entró a la historia por un motivo concreto: fue la primera selección asiática en disputar un Mundial.

El dato central de esa participación es simple y verificable: el Mundial de 1938 se jugó con formato de eliminación directa, por lo que Dutch East Indies disputó un solo partido. Debutó el 5 de junio de 1938 ante Hungría y perdió 6-0, resultado que lo eliminó en la primera ronda.

La FIFA, en su repaso histórico del Mundial de 1938, ubica a Dutch East Indies como una de las pocas selecciones no europeas que participaron en esa edición y la identifica explícitamente como “Indonesia”.

7. Zaire

Zaire - 1974 - Copa del Mundo
Zaire perdió los tres partidos que jugó en el Mundial de 1974 (Grosby)

FIFA lo presenta como el primer equipo del África subsahariana en disputar una Copa del Mundo, en Alemania 1974. Además, aparece detallado su camino de clasificación y su paso por el torneo, incluido el 9-0 en contra ante Yugoslavia que quedó como uno de los resultados más abultados de la competición.

En 2026, el país disputó nuevamente una Copa del Mundo, pero bajo el nombre de República Democrática del Congo.

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