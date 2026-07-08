ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 8 de julio de 2026

ANSES paga este miércoles 8 de julio de 2026 según el calendario de pagos definido por beneficio y terminación del DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 establece fechas diferenciadas según cada beneficio y la terminación del documento.

Hoy, miércoles 8 de julio, miles de titulares acceden a sus haberes, en una jornada clave para jubilados, beneficiarios de asignaciones y titulares de planes sociales en todo el país. Este mes, los pagos llegan con un incremento general del 2,15% y, en algunos casos, suman un bono extraordinario de $70.000, lo que modifica los importes finales de varias prestaciones.

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Quiénes cobran hoy, 8 de julio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Cobran hoy quienes tienen documentos terminados en 0 y 1. El pago corresponde al monto mínimo establecido para este grupo, más el bono extraordinario vigente en julio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las personas con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 perciben hoy sus haberes. El monto total incluye el haber mensual con aumento y el bono extraordinario dispuesto para este mes.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Hoy se paga a titulares con DNI terminados en 0 y 1. Los beneficiarios reciben la suma mensual correspondiente a la asignación general, con valores diferenciados para hijos con discapacidad y según el rango de ingresos familiares.

Las Pensiones No Contributivas cobran hoy para DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 con aumento del 2,15% y bono extraordinario (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Durante julio, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan para todas las terminaciones de DNI. El período de pago se extiende desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto, respetando el cronograma establecido por ANSES para este tipo de prestaciones.

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De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

En julio de 2026, las jubilaciones y pensiones experimentan una actualización del 2,15% respecto al mes anterior, reflejando el ajuste correspondiente a la inflación de mayo. El haber mínimo se sitúa en $411.989,33, y quienes lo perciben acceden además a un bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a cobrar es de $481.989,33.

Para los titulares que superan el haber mínimo, el pago mensual se ajusta con el incremento del 2,15% sobre el importe habitual, con un tope máximo de $2.772.298,06 para este mes.

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El calendario de pagos se divide según la terminación del DNI: los beneficiarios con haberes mínimos cobran en la primera quincena de julio, mientras que quienes superan el mínimo comienzan a recibir sus acreditaciones a partir del 23 de julio.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales reflejan en julio un aumento del 2,15% respecto al mes anterior, según el ajuste oficial determinado para este período. Los valores actualizados se aplican automáticamente y mantienen la segmentación por tipo de prestación y nivel de ingresos familiares.

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La Asignación Universal por Hijo (AUH) se abona este mes en $148.049 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $482.062. Para la Asignación Familiar por Hijo, quienes se encuentran en el primer rango de ingresos familiares reciben $74.033.

La Asignación por Embarazo (AUE) tiene un monto total de $148.049. De esa suma, el 80% se paga mensualmente en mano ($118.439,20), mientras que el 20% restante se acredita una vez presentados los controles sanitarios requeridos.

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ANSES actualizó en julio la Asignación por Prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio, y mantuvo la Prestación por Desempleo según salario promedio y aportes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Prenatal varía de acuerdo al ingreso declarado:

Hasta $1.146.199: $74.033

Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940

Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206

Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también mantienen sus valores actualizados:

Nacimiento: $86.295

Adopción: $515.930

Matrimonio: $129.209

La Prestación por Desempleo continúa ajustándose según el salario promedio y los meses aportados por cada beneficiario, conforme al régimen vigente.

El esquema de pagos se efectúa de manera automática, respetando la modalidad habitual y segmentando las fechas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

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