Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven de 26 años acusado de distribuir pornografía infantil en Balcarce

Un operativo policial permitió identificar a un sospechoso tras una investigación internacional que detectó material de abuso sexual infantil, donde incautaron un teléfono móvil clave

Guardar
Google icon
El principal sospechoso de 26 años, identificado por la investigación internacional (Fuente: 0223)
El principal sospechoso de 26 años, identificado por la investigación internacional (Fuente: 0223)

El martes por la tarde en la ciudad de Balcarce, la policía llevó a cabo un operativo que resultó en la aprehensión de un joven de 26 años acusado de producir, comercializar y distribuir pornografía infantil. La intervención se realizó en una vivienda ubicada en calle 5 al 300, entre las calles 8 y 10, a cargo de personal de la SubDDI Balcarce, dependiente de la DDI Mar del Plata.

La investigación se inició tras un reporte recibido por el National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec), organización con sede en Estados Unidos que colabora con múltiples jurisdicciones internacionales. La causa comenzó el 31 de marzo, cuando el Ncmec detectó la manipulación y distribución de material con contenido de abuso sexual infantil a través de un dispositivo conectado a Internet en la ciudad de Balcarce.

PUBLICIDAD

Tras recibir la alerta, las autoridades argentinas iniciaron una serie de acciones para identificar al responsable, contando para ello con la colaboración de una empresa de telefonía que facilitó información clave sobre la línea telefónica vinculada con el dispositivo investigado. El análisis de esos datos permitió identificar al propietario del teléfono y solicitar a la justicia una orden de allanamiento y secuestro.

El operativo en calle 5 al 300 permitió el secuestro de un teléfono celular que será analizado por peritos judiciales (Fuente: 0223)
El operativo en calle 5 al 300 permitió el secuestro de un teléfono celular que será analizado por peritos judiciales (Fuente: 0223)

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un teléfono celular Motorola Moto E15 que será sometido a pericias técnicas con el objetivo de determinar si contiene archivos, comunicaciones o cualquier otro elemento de interés para la causa. Tanto el operativo como las tareas de investigación estuvieron supervisados por la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Balcarce, encabezada por el fiscal Rodolfo Moure.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el joven recuperó la libertad tras cumplir los recaudos legales establecidos en el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de su responsabilidad y si existen otras personas involucradas. El caso se mantiene bajo estricta reserva judicial, aunque fuentes policiales indicaron que los peritajes sobre los dispositivos electrónicos resultan centrales para la recolección de pruebas.

Personal policial escolta al joven de 26 años acusado de producir y distribuir pornografía infantil tras el allanamiento realizado en Balcarce (Fuente: 0223)

Pornografía infantil en Mar del Plata

En el contexto de la lucha contra los delitos informáticos vinculados al abuso sexual infantil, Mar del Plata también fue escenario de una serie de allanamientos coordinados a nivel provincial. Este despliegue, formó parte del Operativo Protección de las Infancias VII, impulsado por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, bajo la conducción del Procurador General Julio Conte-Grand.

Seis meses después del último megaoperativo, más de un centenar de procedimientos se realizaron simultáneamente en diferentes distritos bonaerenses. En Mar del Plata, las acciones incluyeron cinco allanamientos focalizados en la distribución de material de abuso sexual infantil, así como la investigación de la posible producción y tenencia de ese tipo de archivos y el acoso sexual en línea.

Los operativos se efectuaron en los barrios Nueva Pompeya, Parque Independencia, Malvinas Argentinas, Jorge Newbery y Las Avenidas. Durante los procedimientos, se secuestraron computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento, que serán objeto de análisis forense. Entre los imputados figura un ex policía exonerado, junto con otras personas notificadas de la formación de la causa penal.

El proceso judicial se encuentra en etapa de instrucción, y los acusados serán citados a declarar una vez concluidos los peritajes sobre los equipos secuestrados. Las imputaciones se enmarcan en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, que sancionan la producción, distribución, tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, así como el acoso sexual en línea a menores de edad.

Las investigaciones buscan establecer posibles conexiones entre los casos detectados y la existencia de redes de distribución a nivel nacional o internacional. Los procedimientos recientes refuerzan el compromiso de la justicia y las fuerzas de seguridad con la protección integral de las infancias y la persecución penal de quienes vulneran sus derechos.

Temas Relacionados

Balcarcegroomingabuso sexual infantilpedofiliaMar del Plataallanamientoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mató a un adolescente en Mendoza junto a un cómplice y cayó tras permanecer un año prófugo

A más de un año del crimen de Alex Daniel Rodríguez, la causa cuenta con dos detenidos. No obstante, no descartarían futuros arrestos

Mató a un adolescente en Mendoza junto a un cómplice y cayó tras permanecer un año prófugo

Detuvieron a dos personas por el robo de banderas argentinas durante la previa del partido de la Selección en Entre Rios

La sustracción de banderas nacionales en Paraná y La Paz, ocurrida horas antes del partido de Argentina, derivó en rápidas intervenciones policiales y la detención de sospechosos en distintos operativos en Entre Ríos

Detuvieron a dos personas por el robo de banderas argentinas durante la previa del partido de la Selección en Entre Rios

Declararon los sospechosos de apuñalar y abandonar a un hombre en Río Gallegos

La víctima tenía comprometido el corazón debido a una puñalada cerca de la axila. La Fiscalía sigue trabajando en la recolección de pruebas bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa

Declararon los sospechosos de apuñalar y abandonar a un hombre en Río Gallegos

Cayó en La Pampa un prófugo de la Justicia, condenado por asociación ilícita y robos calificados en Río Negro

El hombre de 44 años fue detenido durante un control policial de rutina en Toay. El hombre ya contaba con una condena a 7 años de prisión

Cayó en La Pampa un prófugo de la Justicia, condenado por asociación ilícita y robos calificados en Río Negro

Revisarán la condena de un femicida en San Juan y la madre de la víctima rechazó la decisión: “Voy a encadenarme”

El crimen de Talía Recabarren ocurrió en 2016. El condenado es Ángel Morales, ex novio de la joven y asesino confeso. Antes de contar la verdad, participó de los rastrillajes para dar con el paradero de la mujer

Revisarán la condena de un femicida en San Juan y la madre de la víctima rechazó la decisión: “Voy a encadenarme”

DEPORTES

La remontada faraónica de la selección argentina

La remontada faraónica de la selección argentina

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

Felipe Melo utilizó la épica remontada de Argentina para arremeter contra Brasil: la contundente frase sobre Messi

TELESHOW

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

INFOBAE AMÉRICA

Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

El humo ruso sobre América Latina: desde misiones diplomáticas de cocaína hasta el armamento de los carteles de la droga

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley para agilizar los procesos de extradición contra los miembros de bandas criminales