Detuvieron a un joven de 26 años acusado de distribuir pornografía infantil en Balcarce

El principal sospechoso de 26 años, identificado por la investigación internacional (Fuente: 0223)

El martes por la tarde en la ciudad de Balcarce, la policía llevó a cabo un operativo que resultó en la aprehensión de un joven de 26 años acusado de producir, comercializar y distribuir pornografía infantil. La intervención se realizó en una vivienda ubicada en calle 5 al 300, entre las calles 8 y 10, a cargo de personal de la SubDDI Balcarce, dependiente de la DDI Mar del Plata.

La investigación se inició tras un reporte recibido por el National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec), organización con sede en Estados Unidos que colabora con múltiples jurisdicciones internacionales. La causa comenzó el 31 de marzo, cuando el Ncmec detectó la manipulación y distribución de material con contenido de abuso sexual infantil a través de un dispositivo conectado a Internet en la ciudad de Balcarce.

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Tras recibir la alerta, las autoridades argentinas iniciaron una serie de acciones para identificar al responsable, contando para ello con la colaboración de una empresa de telefonía que facilitó información clave sobre la línea telefónica vinculada con el dispositivo investigado. El análisis de esos datos permitió identificar al propietario del teléfono y solicitar a la justicia una orden de allanamiento y secuestro.

El operativo en calle 5 al 300 permitió el secuestro de un teléfono celular que será analizado por peritos judiciales (Fuente: 0223)

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un teléfono celular Motorola Moto E15 que será sometido a pericias técnicas con el objetivo de determinar si contiene archivos, comunicaciones o cualquier otro elemento de interés para la causa. Tanto el operativo como las tareas de investigación estuvieron supervisados por la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Balcarce, encabezada por el fiscal Rodolfo Moure.

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Sin embargo, el joven recuperó la libertad tras cumplir los recaudos legales establecidos en el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de su responsabilidad y si existen otras personas involucradas. El caso se mantiene bajo estricta reserva judicial, aunque fuentes policiales indicaron que los peritajes sobre los dispositivos electrónicos resultan centrales para la recolección de pruebas.

Personal policial escolta al joven de 26 años acusado de producir y distribuir pornografía infantil tras el allanamiento realizado en Balcarce (Fuente: 0223)

Pornografía infantil en Mar del Plata

En el contexto de la lucha contra los delitos informáticos vinculados al abuso sexual infantil, Mar del Plata también fue escenario de una serie de allanamientos coordinados a nivel provincial. Este despliegue, formó parte del Operativo Protección de las Infancias VII, impulsado por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, bajo la conducción del Procurador General Julio Conte-Grand.

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Seis meses después del último megaoperativo, más de un centenar de procedimientos se realizaron simultáneamente en diferentes distritos bonaerenses. En Mar del Plata, las acciones incluyeron cinco allanamientos focalizados en la distribución de material de abuso sexual infantil, así como la investigación de la posible producción y tenencia de ese tipo de archivos y el acoso sexual en línea.

Los operativos se efectuaron en los barrios Nueva Pompeya, Parque Independencia, Malvinas Argentinas, Jorge Newbery y Las Avenidas. Durante los procedimientos, se secuestraron computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento, que serán objeto de análisis forense. Entre los imputados figura un ex policía exonerado, junto con otras personas notificadas de la formación de la causa penal.

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El proceso judicial se encuentra en etapa de instrucción, y los acusados serán citados a declarar una vez concluidos los peritajes sobre los equipos secuestrados. Las imputaciones se enmarcan en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, que sancionan la producción, distribución, tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, así como el acoso sexual en línea a menores de edad.

Las investigaciones buscan establecer posibles conexiones entre los casos detectados y la existencia de redes de distribución a nivel nacional o internacional. Los procedimientos recientes refuerzan el compromiso de la justicia y las fuerzas de seguridad con la protección integral de las infancias y la persecución penal de quienes vulneran sus derechos.

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