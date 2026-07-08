Deportes

Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto: la reacción del jugador de la Selección

La imagen de la jugada salvadora se grabó en la piel y el volante sorprendió al joven. Los detalles

Guardar
Google icon

El tatuaje del quite de Leandro Paredes ante Egipto en un momento clave del partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Hay jugadas que quedan marcadas para siempre y este martes Leandro Paredes dejó su sello con un quite que fue clave en el triunfo de Argentina 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El cierre del volante de Boca Juniors terminó con una contra peligrosa del conjunto africano y un fanático ya la dejó grabada en su piel.

El usuario de Instagram Adri Aguilera82, publicó fotos en su perfil de dicha red social y mostró que horas después al encuentro de la Selección, se hizo un tatuaje con la acción de Paredes en el momento que le roba la pelota a su rival.

PUBLICIDAD

El joven lo mencionó a Paredes en una de sus historias y le escribió “sos lo más grande que hay”. El mediocampista vio la fotos con el tatuaje y le puso “me gusta”. Cabe aclarar que el usuario ya había conocido personalmente al volante en uno de los entrenamientos de Boca Juniors en el predio de Ezeiza, donde le firmó un autógrafo en una de las piernas para hacerse otro tatuaje.

La ejecución del tatuaje (IG/adriaguilera82)
La ejecución del tatuaje (IG/adriaguilera82)

Como aquel cierre salvador de Javier Mascherano ante Arjen Robben en la semifinal del Mundial 2014, la jugada de Paredes fue determinante ya que evitó un posible gol egipcio y luego llegó el tercer tanto argentino.

PUBLICIDAD

Argentina sufrió, pero pudo llevarse la victoria. Primero el arquero Mostafa Shobeir le contuvo un penal a Lionel Messi en el minuto 21 con una estirada hacia su izquierda.

Los africanos capitalizaron sus llegadas. Yasser Ibrahim abrió el marcador en el minuto 15 con un gol que encendió las alarmas en el bando argentino, y Mostafa Ziko amplió la ventaja en el 67 para dejar a los campeones del mundo al borde del precipicio.

Así quedó el tatuaje (IG/adriaguilera82)
Así quedó el tatuaje (IG/adriaguilera82)

En el final del encuentro, el propio Messi tomó el partido por las riendas cuando todo apuntaba al desastre. Argentina estuvo a punto de caer eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto, que llegó a imponerse 2-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pero la selección albiceleste consumó una remontada de tres goles en los últimos 11 minutos para cerrar el partido 3-2 y seguir con vida en el torneo.

La reacción llegó tarde, pero fue contundente. Messi lanzó un centro desde la derecha que Cristian Romero cabeceó al fondo de la red para el descuento. Cuatro minutos después, una pelota rebotada por Gonzalo Montiel en el área le quedó al capitán en los pies y la resolvió con una volea que tocó el palo antes de entrar: 2-2 en el minuto 83. La remontada se completó en tiempo de descuento: Enzo Fernández cabeceó un centro de Lautaro Martínez en el 90+2′ para sellar el 3-2 definitivo.

La reacción de Paredes ante el tatuaje (IG/adriaguilera82)
La reacción de Paredes ante el tatuaje (IG/adriaguilera82)

Con el gol ante Egipto, Messi alcanzó 8 tantos en el presente torneo, una cifra que iguala el Botín de Oro que Kylian Mbappé obtuvo en el Mundial de Qatar 2022. Más allá de esa marca, el delantero elevó su registro histórico en Copas del Mundo a 21 goles en total, la cifra más alta de cualquier jugador en la historia de la competición. El capitán disputó los 90 minutos del partido, lo que suma 210 minutos en apenas cinco días si se cuenta el tiempo extra del duelo ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Argentina enfrentará en cuartos de final a Suiza, que eliminó a Colombia por penales. El partido se disputará el sábado desde las 22:00 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Tatuaje del quite de Paredes
Tatuaje del quite de Paredes

Temas Relacionados

Mundial 2026CopaMundial2026Leandro ParedesSelección Argentina 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

La programación de la Copa del Mundo continúa luego de la definición de todas las llaves de los cuartos de final. Este miércoles no hay encuentros programados

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

La remontada faraónica de la selección argentina

La Scaloneta dio vuelta un partido imposible frente a Egipto y enfrentará a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo

La remontada faraónica de la selección argentina

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

Enzo Fernández y Leandro Paredes, decisivos en el frenético 3-2 ante el equipo de Mo Salah, dieron su mirada sobre la imagen del astro rosarino a puro llanto luego del duelo en Atlanta

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

Tras ganar un partido de más de cinco horas, Nole fue comparado con el capitán argentino y destacó una cualidad de suya

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

Las cámaras de la transmisión captaron al técnico del Atlético de Madrid el Mercedes-Benz Stadium con la camiseta de su hijo Giuliano puesta, guiando en voz alta la jugada que terminó en el tanto de Enzo Fernández a los 93 minutos

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

DEPORTES

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

La remontada faraónica de la selección argentina

Dos figuras de Argentina revelaron el detrás de escena del llanto de Messi tras el épico triunfo ante Egipto: “No podía terminar hoy”

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

TELESHOW

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

¿Nápoles o Nueva York?: la increíble historia de la pizza, según Luca Cesari

Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

El humo ruso sobre América Latina: desde misiones diplomáticas de cocaína hasta el armamento de los carteles de la droga

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global