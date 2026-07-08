Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto: la reacción del jugador de la Selección

El tatuaje del quite de Leandro Paredes ante Egipto en un momento clave del partido ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Hay jugadas que quedan marcadas para siempre y este martes Leandro Paredes dejó su sello con un quite que fue clave en el triunfo de Argentina 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El cierre del volante de Boca Juniors terminó con una contra peligrosa del conjunto africano y un fanático ya la dejó grabada en su piel.

El usuario de Instagram Adri Aguilera82, publicó fotos en su perfil de dicha red social y mostró que horas después al encuentro de la Selección, se hizo un tatuaje con la acción de Paredes en el momento que le roba la pelota a su rival.

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El joven lo mencionó a Paredes en una de sus historias y le escribió “sos lo más grande que hay”. El mediocampista vio la fotos con el tatuaje y le puso “me gusta”. Cabe aclarar que el usuario ya había conocido personalmente al volante en uno de los entrenamientos de Boca Juniors en el predio de Ezeiza, donde le firmó un autógrafo en una de las piernas para hacerse otro tatuaje.

La ejecución del tatuaje (IG/adriaguilera82)

Como aquel cierre salvador de Javier Mascherano ante Arjen Robben en la semifinal del Mundial 2014, la jugada de Paredes fue determinante ya que evitó un posible gol egipcio y luego llegó el tercer tanto argentino.

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Argentina sufrió, pero pudo llevarse la victoria. Primero el arquero Mostafa Shobeir le contuvo un penal a Lionel Messi en el minuto 21 con una estirada hacia su izquierda.

Los africanos capitalizaron sus llegadas. Yasser Ibrahim abrió el marcador en el minuto 15 con un gol que encendió las alarmas en el bando argentino, y Mostafa Ziko amplió la ventaja en el 67 para dejar a los campeones del mundo al borde del precipicio.

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Así quedó el tatuaje (IG/adriaguilera82)

En el final del encuentro, el propio Messi tomó el partido por las riendas cuando todo apuntaba al desastre. Argentina estuvo a punto de caer eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto, que llegó a imponerse 2-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pero la selección albiceleste consumó una remontada de tres goles en los últimos 11 minutos para cerrar el partido 3-2 y seguir con vida en el torneo.

La reacción llegó tarde, pero fue contundente. Messi lanzó un centro desde la derecha que Cristian Romero cabeceó al fondo de la red para el descuento. Cuatro minutos después, una pelota rebotada por Gonzalo Montiel en el área le quedó al capitán en los pies y la resolvió con una volea que tocó el palo antes de entrar: 2-2 en el minuto 83. La remontada se completó en tiempo de descuento: Enzo Fernández cabeceó un centro de Lautaro Martínez en el 90+2′ para sellar el 3-2 definitivo.

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La reacción de Paredes ante el tatuaje (IG/adriaguilera82)

Con el gol ante Egipto, Messi alcanzó 8 tantos en el presente torneo, una cifra que iguala el Botín de Oro que Kylian Mbappé obtuvo en el Mundial de Qatar 2022. Más allá de esa marca, el delantero elevó su registro histórico en Copas del Mundo a 21 goles en total, la cifra más alta de cualquier jugador en la historia de la competición. El capitán disputó los 90 minutos del partido, lo que suma 210 minutos en apenas cinco días si se cuenta el tiempo extra del duelo ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Argentina enfrentará en cuartos de final a Suiza, que eliminó a Colombia por penales. El partido se disputará el sábado desde las 22:00 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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