Ciencia

Por qué el cerebro recuerda mejor los conflictos entre personajes de una serie

Un equipo de la Universidad de Osaka analizó a 21 estudiantes que vieron seis episodios de SUITS y detectó, con resonancia magnética funcional, que los choques entre protagonistas dejan patrones neuronales más marcados

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Hombre de espaldas viendo una pantalla en una habitación oscura. Un cerebro luminoso flota sobre su cabeza, conectado a doce iconos de personajes ficticios con líneas.
La Universidad de Osaka concluyó que el cerebro organiza un mapa social de los personajes al ver una serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un experimento de la Universidad de Osaka planteó que, cuando una persona sigue una serie, el cerebro no solo reconoce a los personajes: también organiza mentalmente “quién se lleva con quién” y con qué intensidad. La conclusión central fue que los conflictos y rivalidades dejan una marca más fuerte en ese “mapa social” interno que los vínculos amistosos. Los resultados fueron publicados en Communications Psychology.

La idea detrás del estudio es simple: en la vida cotidiana no pensamos a los demás como una lista de nombres, sino como una red de relaciones. Al mirar una ficción, el cerebro haría algo parecido.

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Por ejemplo, en un equipo deportivo (un vestuario o un plantel), casi todos recuerdan enseguida quiénes son rivales por el puesto, quién quedó “peleado” tras una discusión y quiénes se aliaron para empujar una estrategia; esas tensiones, según los autores, funcionarían como señales que ordenan la escena social.

Infografía con un cerebro, redes neuronales, figuras humanas estilizadas que muestran interacción, y secciones de texto explicativo sobre un estudio.
El estudio publicado en Communications Psychology halló que los conflictos y rivalidades dejan huellas neuronales más profundas que los vínculos amistosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Communications Psychology, investigaciones previas habían analizado redes sociales con variables como cantidad de conexiones, posiciones dentro de un grupo o jerarquías.

Pero una relación real —y también una relación entre personajes— no es solo “estar conectado”: puede implicar confianza, alianza, competencia u hostilidad. Con esa premisa, el equipo buscó observar cómo el cerebro codifica esa “carga emocional” de los vínculos.

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En ese marco, los investigadores Isato Chikazawa, Ryo Ishibashi y Tamami Nakano midieron qué cambia en la actividad cerebral después de seguir una historia durante varios capítulos.

De acuerdo con el artículo, los efectos más claros aparecieron en el giro supramarginal anterior izquierdo y la corteza prefrontal medial derecha, dos zonas que los autores relacionan con procesos de comprensión social. También se informó un efecto en el lóbulo parietal superior izquierdo.

Cómo midieron el “mapa social” que arma el cerebro

El experimento incluyó a 21 estudiantes universitarios, según Communications Psychology. Todos vieron seis episodios de SUITS y participaron en dos sesiones de resonancia magnética funcional (fMRI): una antes y otra después del visionado.

Grupo de médicos en batas blancas discutiendo frente a una pantalla grande que muestra tres resonancias magnéticas cerebrales con áreas resaltadas en azul, naranja y rojo.
Un equipo de médicos en guardapolvos blancos examina resonancias magnéticas cerebrales en una pantalla grande, analizando áreas resaltadas en azul, naranja y rojo para un diagnóstico detallado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resonancia funcional es una técnica que permite registrar cambios asociados a la actividad cerebral mientras una persona realiza una tarea. En este caso, los participantes observaron dentro del escáner los rostros de ocho personajes principales de la serie. La clave era comparar lo que ocurría antes de conocer la trama y después de haberla seguido.

Los estudiantes no habían visto previamente la serie. Miraron los episodios en sus casas, en computadoras personales, entre ambas sesiones, separadas por una media de 14,5 días. Además, tras cada capítulo respondieron dos preguntas de comprensión con tres opciones para confirmar que prestaban atención: la tasa media de aciertos fue del 90,0%.

Cerebro humano translúcido en perfil, con su anatomía interna y conexiones neuronales resaltadas por líneas de luz azul. Una onda cerebral azul en el fondo negro.
El análisis señaló que los vínculos antagónicos dejaron patrones neuronales más marcados que las relaciones de afinidad entre personajes de la serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la segunda sesión, evaluaron cada una de las 28 parejas posibles de personajes: puntuaron la fuerza del vínculo y señalaron si lo percibían como antagónico (rivalidad, choque, competencia) o de afinidad (cercanía, alianza, amistad).

Para conectar esas valoraciones con los registros cerebrales, el equipo usó un análisis de similitud representacional, de acuerdo con Communications Psychology. Dicho de manera sencilla: es una forma de comparar patrones de actividad y ver si el cerebro “se parece” más a una organización u otra.

Por qué el conflicto pesó más que los lazos amistosos

Los resultados mostraron que, después de ver la serie, las representaciones neuronales se alinearon mejor con el valor de las relaciones entre personajes. Según Communications Psychology, ese efecto estuvo impulsado sobre todo por los vínculos antagónicos, mientras que las relaciones de afinidad no alcanzaron el umbral de reporte.

Esto quiere decir que el cerebro ubicaría a los personajes en una especie de “mapa” mental según sus vínculos. En ese esquema, los enfrentamientos funcionarían como referencias más potentes para ordenar quién está cerca de quién. Al presentar el hallazgo principal, la Universidad de Osaka destacó sobre todo el giro supramarginal anterior izquierdo y la corteza prefrontal medial derecha.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Después de ver la serie, los participantes diferenciaron con más claridad a los personajes y el cerebro mostró una mayor distancia representacional entre ellos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también detectó una mayor distancia representacional entre personajes después del visionado. Según el artículo, esto sugiere que la experiencia narrativa ayudó a diferenciar con más claridad a cada personaje y a construir un espacio social más “separado”, como si el cerebro afinara el mapa y marcara fronteras entre figuras relevantes.

Esa tendencia alcanzó significación en la corteza prefrontal medial derecha y mostró un patrón similar en el giro supramarginal anterior izquierdo, de acuerdo con Communications Psychology. A escala más amplia, el trabajo describió aumentos de esa diferenciación en regiones frontales, temporales y en el precúneo.

Otro hallazgo surgió en los análisis de activación general: el artículo científico registró un aumento en el precúneo izquierdo tras ver el drama, una zona que los autores vinculan con recuperar conocimiento narrativo sobre los personajes, es decir, traer a la mente “quién es quién” y qué papel cumple en la historia.

El comunicado interpretó que el cerebro construye un mapa social multidimensional a partir de la experiencia narrativa y que las rivalidades pueden actuar como “anclas” de ese proceso. En la misma línea, el artículo concluyó que el mapa social que el cerebro forma al seguir una serie muestra un papel destacado de los lazos antagónicos.

Qué significan los resultados y cuáles son las limitaciones

Para los autores, el trabajo ayuda a entender cómo se comprende una historia cuando se siguen relaciones cambiantes entre personajes. La Universidad de Osaka indicó que los hallazgos podrían aportar pistas para la cognición social, el estudio del entretenimiento y futuros sistemas de inteligencia artificial capaces de inferir relaciones humanas.

En el comunicado, Tamami Nakano, profesora de la Universidad de Osaka, lo resumió así: “Cuando imaginamos el mapa de personajes de un drama, prestamos atención no solo a quién está cerca de quién, sino también a quién está en conflicto. Este estudio muestra que esa comprensión social natural se refleja en el cerebro”.

Cerebro humano translúcido con líneas de energía roja y naranja en su interior, rodeado de una red de neuronas y puntos de luz.
El estudio también registró un aumento de actividad en el precúneo izquierdo, una región asociada con recuperar conocimiento narrativo sobre quién es quién en la historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo también señaló una limitación: durante las sesiones de fMRI, los participantes no evaluaron de forma explícita los vínculos entre personajes. Por eso, los autores plantearon que futuros estudios podrían pedir juicios directos o presentar parejas de personajes durante el escaneo.

En conjunto, la investigación sugiere que la trama social de una serie no queda solo en la memoria: también se refleja en la actividad cerebral, con un peso mayor de los choques que de las afinidades.

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