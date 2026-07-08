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Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

“No quiero tener nada que ver con ellos, son escoria”, afirmó el mandatario republicano durante la cumbre de la OTAN en Ankara. “Están dirigidos por gente enferma, cruel y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, declaró

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Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos” (REUTERS)
Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que el alto el fuego con Irán “se acabó”, descartó cualquier continuidad inmediata de las negociaciones con Teherán y responsabilizó al régimen iraní por el fracaso del entendimiento alcanzado entre ambos países.

“Creo que se acabó. No quiero tener nada que ver con ellos, son escoria”, afirmó Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara al responder una consulta sobre el futuro de la tregua con Irán.

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El mandatario realizó esas declaraciones después de los ataques estadounidenses contra territorio iraní y de la ofensiva anunciada por la Guardia Revolucionaria Islámica contra bases militares de Estados Unidos en el Golfo. Tras sus palabras, los precios internacionales del petróleo subieron alrededor de un cinco por ciento.

Trump endureció su discurso contra las autoridades iraníes y sostuvo que el régimen representa una amenaza por sus aspiraciones nucleares.

“Son escoria, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma, y son gente cruel y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, expresó. Luego concluyó: “Por mi parte, se acabó”.

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El presidente estadounidense también confirmó que mantendrá contactos con el enviado especial Steve Witkoff y con su yerno Jared Kushner, quienes participaron en los contactos con representantes iraníes, aunque insistió en que cualquier reanudación del diálogo depende de Teherán.

“Son escoria, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma, y son gente cruel y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, expresó Trump (REUTERS)
“Son escoria, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma, y son gente cruel y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, expresó Trump (REUTERS)

“En mi opinión, es una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son unos mentirosos”, sostuvo.

Trump además acusó a Irán de incumplir los términos del alto el fuego firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio y de modificar el contenido de los compromisos alcanzados.

“Todos estamos de acuerdo, nada de armas nucleares. Llegamos a un acuerdo. Salen afuera, bromean con la prensa y dicen que ni siquiera hablamos de eso. Algo les pasa, están locos”, afirmó el mandatario.

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