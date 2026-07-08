Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras los de los ataques “injustificados” de Irán a EEUU en Medio Oriente (Europa Press)

Qatar condenó este miércoles los ataques perpetrados por Irán contra Kuwait y Bahréin y solicitó, por vía diplomática, evitar una escalada tras la reanudación de hostilidades originada por los ataques del régimen a petroleros en el estrecho de Ormuz.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de X, Doha remarcó que actúa como intermediario clave en las conversaciones entre Teherán y Washington y subrayó “la necesidad de evitar que la región sufra las consecuencias de estos ataques injustificados”.

PUBLICIDAD

Qatar también resaltó la importancia de “mantener la vía del diálogo y la diplomacia, reducir las tensiones y consolidar los avances logrados en virtud del memorando de entendimiento”.

Por su parte, el Gobierno de Kuwait, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó este miércoles los ataques de Irán contra su territorio y expresó “su más enérgico repudio en los términos más severos” por la “repetición de las agresiones criminales de Irán”, al advertir que “se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias”.

PUBLICIDAD

En un comunicado, Kuwait calificó los bombardeos recientes como “un socavamiento sistemático de los esfuerzos para reducir la escalada” en la región y los consideró una “flagrante violación de la soberanía kuwaití y una amenaza directa” a la seguridad del país y de sus ciudadanos y residentes.

El Ejército de Kuwait informó en X sobre la intercepción de misiles en su espacio aéreo y el registro de varias explosiones, sin precisar ubicaciones. En paralelo, el Ministerio del Interior de Baréin instó a la población a mantener la calma y buscar refugio tras la activación de las sirenas de emergencia, según mensajes difundidos en redes sociales durante la madrugada.

PUBLICIDAD

Misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Raneen Sawafta/Archivo)

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó este miércoles 85 ataques contra bases estadounidenses en países del golfo Pérsico, horas después de que Washington lanzara una ofensiva contra la República Islámica por los ataques iraníes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Medios iraníes reportaron que los ataques se dirigieron a la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin y la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait, como “respuesta inicial” a lo que denominaron “violación clara” del alto el fuego pactado con Estados Unidos hace tres semanas.

Por su parte, el régimen aseguró que la ofensiva estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petróleo y “la violación de los acuerdos” sobre el estrecho de Ormuz “dejaron sin efecto partes clave y fundamentales” del memorando firmado con Washington para poner fin a la guerra.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní denunció: “Los repetidos ataques ilegales contra Irán, junto con la decisión tomada anoche por el Tesoro de EE.UU. de revocar la licencia para la venta de petróleo iraní, la violación de los acuerdos iraníes en el estrecho de Ormuz y las continuas agresiones militares y actos terroristas del régimen sionista contra el Líbano han dejado sin efecto partes clave y fundamentales del acuerdo de cese de la guerra”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS)

La diplomacia iraní responsabilizó a Estados Unidos de la nueva escalada. “La responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta escalada recae en el renegado régimen estadounidense”, señaló.

PUBLICIDAD

El Ministerio consideró que los ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada “contra varios centros de control y vigilancia situados en la costa sur de Irán” constituyen una “flagrante violación” del primer artículo del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para poner fin al conflicto.

Al mismo tiempo, Teherán advirtió que sus Fuerzas Armadas “no dudarán y también atacarán la fuente y el origen de las agresiones”.

Irán denunció que la ofensiva estadounidense dejó varios heridos en el sur del país, tras los ataques contra más de 80 objetivos de la República Islámica. En las últimas semanas, las tensiones entre Washington y Teherán se intensificaron, con ataques iraníes a buques y bombardeos estadounidenses a objetivos militares en la costa sur de Irán, en un pulso por el control del estrecho de Ormuz, vía fundamental para el comercio global de energías fósiles.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP y EFE)