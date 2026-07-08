Mundo

Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

Doha destacó la importancia de “mantener la vía del diálogo y la diplomacia, reducir las tensiones y consolidar los avances logrados en virtud del memorando de entendimiento” para proseguir en las negociaciones hacia la paz en la región

Guardar
Google icon
Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras los de los ataques “injustificados” de Irán a EEUU en Medio Oriente (Europa Press)
Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras los de los ataques “injustificados” de Irán a EEUU en Medio Oriente (Europa Press)

Qatar condenó este miércoles los ataques perpetrados por Irán contra Kuwait y Bahréin y solicitó, por vía diplomática, evitar una escalada tras la reanudación de hostilidades originada por los ataques del régimen a petroleros en el estrecho de Ormuz.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de X, Doha remarcó que actúa como intermediario clave en las conversaciones entre Teherán y Washington y subrayó “la necesidad de evitar que la región sufra las consecuencias de estos ataques injustificados”.

PUBLICIDAD

Qatar también resaltó la importancia de “mantener la vía del diálogo y la diplomacia, reducir las tensiones y consolidar los avances logrados en virtud del memorando de entendimiento”.

Por su parte, el Gobierno de Kuwait, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó este miércoles los ataques de Irán contra su territorio y expresó “su más enérgico repudio en los términos más severos” por la “repetición de las agresiones criminales de Irán”, al advertir que “se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias”.

PUBLICIDAD

En un comunicado, Kuwait calificó los bombardeos recientes como “un socavamiento sistemático de los esfuerzos para reducir la escalada” en la región y los consideró una “flagrante violación de la soberanía kuwaití y una amenaza directa” a la seguridad del país y de sus ciudadanos y residentes.

El Ejército de Kuwait informó en X sobre la intercepción de misiles en su espacio aéreo y el registro de varias explosiones, sin precisar ubicaciones. En paralelo, el Ministerio del Interior de Baréin instó a la población a mantener la calma y buscar refugio tras la activación de las sirenas de emergencia, según mensajes difundidos en redes sociales durante la madrugada.

Misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Raneen Sawafta/Archivo)
Misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Raneen Sawafta/Archivo)

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó este miércoles 85 ataques contra bases estadounidenses en países del golfo Pérsico, horas después de que Washington lanzara una ofensiva contra la República Islámica por los ataques iraníes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Medios iraníes reportaron que los ataques se dirigieron a la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin y la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait, como “respuesta inicial” a lo que denominaron “violación clara” del alto el fuego pactado con Estados Unidos hace tres semanas.

Por su parte, el régimen aseguró que la ofensiva estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petróleo y “la violación de los acuerdos” sobre el estrecho de Ormuz “dejaron sin efecto partes clave y fundamentales” del memorando firmado con Washington para poner fin a la guerra.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní denunció: “Los repetidos ataques ilegales contra Irán, junto con la decisión tomada anoche por el Tesoro de EE.UU. de revocar la licencia para la venta de petróleo iraní, la violación de los acuerdos iraníes en el estrecho de Ormuz y las continuas agresiones militares y actos terroristas del régimen sionista contra el Líbano han dejado sin efecto partes clave y fundamentales del acuerdo de cese de la guerra”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS)

La diplomacia iraní responsabilizó a Estados Unidos de la nueva escalada. “La responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta escalada recae en el renegado régimen estadounidense”, señaló.

El Ministerio consideró que los ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada “contra varios centros de control y vigilancia situados en la costa sur de Irán” constituyen una “flagrante violación” del primer artículo del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para poner fin al conflicto.

Al mismo tiempo, Teherán advirtió que sus Fuerzas Armadas “no dudarán y también atacarán la fuente y el origen de las agresiones”.

Irán denunció que la ofensiva estadounidense dejó varios heridos en el sur del país, tras los ataques contra más de 80 objetivos de la República Islámica. En las últimas semanas, las tensiones entre Washington y Teherán se intensificaron, con ataques iraníes a buques y bombardeos estadounidenses a objetivos militares en la costa sur de Irán, en un pulso por el control del estrecho de Ormuz, vía fundamental para el comercio global de energías fósiles.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

estrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosEEUUÚltimas noticias AméricaTeheránWashingtonRégimen iraní

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Lii Wen, subsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional taiwanés, recordó que varias embarcaciones chinas incursionan con frecuencia en el mar de China Oriental, el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional para respaldar las reclamaciones territoriales de Beijing sobre zonas e islas disputadas

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia

Seúl administrará el envío de un paquete de respaldo no letal para el país invadido por el ejército ruso de 2022 y mantendrá su política de no suministrar armas al gobierno ucraniano

Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia

Desaparecieron cinco tripulantes a bordo de un avión de carga frente a la costa de Pakistán

El operativo de búsqueda involucra recursos aéreos y navales de las fuerzas armadas y autoridades civiles de Pakistán. Una fragata de la Armada paquitaní fue desviada a la zona donde se perdió contacto, mientras que la Fuerza Aérea, con base en Turbat, también participan en las labores de rastreo

Desaparecieron cinco tripulantes a bordo de un avión de carga frente a la costa de Pakistán

Una operación internacional liderada por EEUU capturó a grupos criminales que realizaban asesinatos, extorsiones y narcotráfico

“Las bandas transnacionales que siembran el miedo, las drogas y la violencia se enfrentarán a todo el peso de la justicia y de la autoridad del gobierno federal”, sostuvo el primer fiscal adjunto estadounidense, Bill Essay

Una operación internacional liderada por EEUU capturó a grupos criminales que realizaban asesinatos, extorsiones y narcotráfico

La OTAN busca recomponer su relación con Trump en el segundo día de la cumbre de Ankara tras las tensiones por Irán y Groenlandia

Con el objetivo de evitar un nuevo choque con Washington, tras las declaraciones de malestar del líder republicano hacia varios socios europeos, los aliados aprobaron antes del inicio de la sesión principal de este miércoles un borrador de declaración que reafirma un “compromiso inquebrantable” con la defensa colectiva

La OTAN busca recomponer su relación con Trump en el segundo día de la cumbre de Ankara tras las tensiones por Irán y Groenlandia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Policía encuentra un caimán en una casa del barrio de Los Pajaritos de Sevilla durante una operación antidroga

La Policía encuentra un caimán en una casa del barrio de Los Pajaritos de Sevilla durante una operación antidroga

Una nueva prueba detecta el cáncer de boca en menos de una hora: podría evitar hasta el 90% de las biopsias quirúrgicas

Posible caso de violencia machista en Mijas (Málaga): encuentran el cuerpo de dos mujeres tras un incendio en su vivienda

Marc Giró desvela el inesperado vínculo que le une a Quim Gutiérrez: “Fuiste novio de una prima mía”

La Guardia Civil advierte sobre el peligro de bañarse en los pantanos: “Aunque veas el agua tranquila, existen riesgos”

INFOBAE AMÉRICA

El humo ruso sobre América Latina: desde misiones diplomáticas de cocaína hasta el armamento de los carteles de la droga

El humo ruso sobre América Latina: desde misiones diplomáticas de cocaína hasta el armamento de los carteles de la droga

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley para agilizar los procesos de extradición contra los miembros de bandas criminales

Desaparecieron cinco tripulantes a bordo de un avión de carga frente a la costa de Pakistán

ENTRETENIMIENTO

Ali G está de vuelta: Sacha Baron Cohen ha estado rodando en secreto una nueva película de su icónico personaje

Ali G está de vuelta: Sacha Baron Cohen ha estado rodando en secreto una nueva película de su icónico personaje

La razón por la que los tatuajes de de Matt Damon que complicaron el rodaje de ‘La Odisea’

El padre de Lauren Bennett cuestiona la atención médica que recibió antes de que la artista muera a los 36 años

El padre de Beyoncé habló sobre el origen de su fortuna: “Ya éramos millonarios cuando ella tenía 4 años”

El duro recuerdo de Shania Twain: “Perdí la voz por la enfermedad de Lyme y duró bastante tiempo”