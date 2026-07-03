Ciencia

Un compuesto de origen vegetal podría abrir nuevas vías para abordar el daño cerebral del Alzheimer

Investigadores reportaron que extractos ricos en polifenoles disminuyeron los signos de estrés y muerte celular en pruebas de laboratorio. Aún debe confirmarse en estudios animales y humanos

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Ilustración de un cerebro compuesto por piezas de rompecabezas en tonos azules y celestes, con algunas piezas sueltas, sobre papel blanco texturizado.
Las placas amiloides definen el Alzheimer, extractos vegetales lograron reducir casi 70 por ciento los agregados tóxicos en pruebas de laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares son dos hallazgos microscópicos que definen la enfermedad de Alzheimer. Las placas amiloides consisten en acumulaciones extracelulares de una proteína llamada beta-amiloide, que se agrupa formando depósitos anormales entre las células cerebrales.

Por su parte, los ovillos neurofibrilares se encuentran dentro de las neuronas y están formados por una proteína llamada tau que, al alterarse, se agrupa y altera el funcionamiento celular.

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La presencia de estas estructuras se relaciona con la progresiva pérdida de memoria y de otras capacidades cognitivas que caracterizan al Alzheimer.

La buena noticia es que un estudio de laboratorio halló que los polifenoles del sorgo, un cereal poco conocido, redujeron la agregación de beta amiloide y mejoraron la supervivencia celular en un modelo experimental de Alzheimer, un resultado inicial que abre una línea de investigación sobre compuestos dietarios, aunque todavía está lejos de convertirse en un tratamiento.

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Dos científicos en batas blancas, uno señala una pantalla con imágenes médicas, una mujer sujeta una tableta, y dos ratones blancos en un recinto transparente.
Un estudio de laboratorio halló que los polifenoles del sorgo redujeron la agregación de amiloide-β en un modelo experimental de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, los extractos obtenidos de distintas variedades de este cereal antiguo inhibieron la agregación de la forma beta amiloide Aβ42 entre 67–76% y lograron una reducción cercana al 70% de los agregados tóxicos asociados con la formación de placas amiloides. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nutrients.

El trabajo evaluó polifenoles extraídos de granos de sorgo negro, rojo-marrón y rojo. En las pruebas diseñadas para observar cómo las proteínas amiloide-beta se agrupan, casi todos los extractos mostraron una caída marcada en esos cúmulos, con una excepción parcial: un tipo de sorgo rojo fue menos eficaz que el resto.

La respuesta directa a la pregunta central del estudio es concreta: en células humanas similares a las del cerebro, modificadas para producir la proteína problemática, los extractos de sorgo no solo disminuyeron los agregados de amiloide-beta, sino que también revirtieron varios signos de daño celular vinculados al Alzheimer en condiciones de laboratorio.

Los extractos de sorgo mejoraron la supervivencia y la energía celular

Campo de plantas de sorgo con espigas de granos rojos, negros y blancos; hojas verdes y cielo azul con nubes.
Los polifenoles de distintas variedades vegetales de sorgo mostraron eficacia variable para disminuir la agregación de proteínas amiloides (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de comprobar que los compuestos frenaban la formación de cúmulos proteicos, los investigadores probaron su efecto en células vivas. Usaron un modelo con células de tipo neuronal humano expuestas a la toxicidad del amiloide-beta, una condición que reproduce parte del entorno biológico observado en la enfermedad.

Tras el tratamiento, la supervivencia celular aumentó más de 70%. También mejoró el funcionamiento de las mitocondrias, las estructuras que producen energía dentro de la célula: su actividad, medida por ATP, fue cerca de 80% mayor.

El estudio también detectó una caída pronunciada del estrés oxidativo, es decir, del daño causado por señales químicas reactivas. Los extractos redujeron esas señales nocivas y reforzaron los mecanismos antioxidantes propios de las células, hasta devolver los indicadores de estrés a niveles considerados saludables.

Más allá de esos efectos, el equipo analizó la actividad genética de las células para entender el mecanismo. Según la investigación, los polifenoles del sorgo negro y de otras variedades redujeron señales asociadas con la inflamación y con una forma de muerte celular dependiente del hierro, mientras aumentaban la expresión de genes protectores.

El trabajo es promisorio, pero sigue limitado a pruebas in vitro

Mujer con bata de laboratorio y guantes azules sentada frente a dos monitores que muestran un cerebro y células. Un microscopio y equipos de laboratorio visibles.
El estudio sostiene que los datos respaldan una evaluación adicional de los polifenoles como candidatos terapéuticos complementarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores describieron estos resultados como “un paso inicial importante” y no como una terapia. El estudio sostiene que los datos “respaldan una evaluación adicional de los polifenoles derivados del sorgo como candidatos terapéuticos complementarios para la enfermedad de Alzheimer, con estudios in vivo necesarios para establecer su eficacia”.

Ese punto marca el principal límite del hallazgo. Todos los resultados proceden de experimentos in vitro, es decir, de células cultivadas en laboratorio, y no de animales ni de personas.

La diferencia no es menor: el cerebro humano presenta barreras de absorción, múltiples tipos celulares y una complejidad biológica que no puede reproducirse por completo en una placa de laboratorio. Por eso, el efecto observado todavía debe confirmarse en estudios animales y, más adelante, en ensayos en humanos.

El trabajo, firmado por Rasheed A. Abdulraheem y colaboradores, se titula “Neuroprotective Effects of Sorghum Polyphenol in Alzheimer’s Disease: In Vitro and In Silico Analyses”.

Si futuras investigaciones validan estos resultados, el hallazgo podría impulsar la selección de variedades de sorgo con mayor concentración de compuestos neuroprotectores y el desarrollo de alimentos funcionales o suplementos basados en esos polifenoles.

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