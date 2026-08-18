Tres privadas de libertad en Costa Rica son investigadas por presuntamente violar a una compañera de dormitorio

Las investigadas son tres mujeres de apellidos Cortés, Mena e Hidalgo, sospechosas de un delito de violación en perjuicio de una compañera de dormitorio. Crédito: Ministerio Público

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Tres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera son investigadas por el presunto delito de violación en perjuicio de una compañera de dormitorio, en un caso que permanece bajo investigación de las autoridades judiciales.

Las sospechosas son mujeres de apellidos Cortés, Mena e Hidalgo, quienes estarían vinculadas con una agresión ocurrida dentro del centro penitenciario entre el 8 y el 10 de agosto.

Como parte de las diligencias para esclarecer lo sucedido, la Unidad de Género de Desamparados dirigió un allanamiento en las instalaciones del centro penitenciario.

La diligencia se realizó en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y permitió localizar y decomisar diferentes elementos que ahora forman parte de la investigación.

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Entre la evidencia encontrada se encuentran armas punzocortantes, envoltorios con aparente marihuana y cocaína, así como otros objetos que podrían tener relevancia para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Investigación comenzó por un teléfono celular

Según la información recopilada por las autoridades, el incidente habría comenzado cuando las tres sospechosas le solicitaron a la víctima que escondiera un teléfono celular.

La mujer se habría negado a cumplir con la petición.

Ante esa negativa, las investigadas presuntamente la habrían tomado por la fuerza y de manera violenta, de acuerdo con la hipótesis que mantienen las autoridades dentro del expediente judicial.

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Posteriormente, según se investiga, las mujeres habrían introducido el teléfono celular en las partes íntimas de la víctima.

Los hechos son analizados por las autoridades como un presunto delito de violación, aunque la investigación continúa abierta y corresponde al proceso judicial determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

La diligencia realizada en el centro penitenciario permitió a los investigadores recopilar evidencia adicional relacionada con el caso.

La Unidad de Género de Desamparados dirigió un allanamiento en el CAI Vilma Curling Rivera como parte de una investigación contra tres privadas de libertad. (Cortesía)

Víctima necesitó atención médica de emergencia

Como consecuencia de la agresión que se investiga, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico.

La mujer requirió atención especializada y posteriormente fue sometida a una intervención quirúrgica debido a las lesiones sufridas.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades trabajan en la recopilación y análisis de elementos que permitan establecer qué ocurrió dentro del dormitorio y determinar la participación de cada una de las sospechosas.

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La evidencia decomisada durante el allanamiento será incorporada al expediente correspondiente y sometida a los análisis que establezcan las autoridades judiciales.

Entre los elementos localizados figuran las armas punzocortantes y los envoltorios que contenían aparente marihuana y cocaína. También se decomisó otro tipo de evidencia que, de acuerdo con las autoridades, podría ser importante para el desarrollo de la investigación.

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica (Imagen ilustrativa Infobae)Fuente: CCSS

Autoridades mantienen abierta la investigación

Las tres privadas de libertad de apellidos Cortés, Mena e Hidalgo permanecen vinculadas a la investigación por el presunto delito de violación en perjuicio de su compañera.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el caso en etapa de investigación y continúan recopilando información para determinar las circunstancias de los hechos.

La investigación deberá establecer también la participación individual que habría tenido cada una de las sospechosas en la agresión denunciada.

El caso se mantiene dentro de la causa 26-001373-0053-PE, mientras las autoridades judiciales realizan las diligencias correspondientes.

La evidencia decomisada durante el allanamiento será parte de los elementos que deberán ser valorados dentro del proceso, junto con los demás datos recopilados por los investigadores.

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Por tratarse de una investigación en curso, corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que eventualmente puedan atribuirse a las tres privadas de libertad.