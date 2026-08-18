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Las autoridades de Guatemala cerrarán parcialmente la CA-9 Sur el domingo para evaluar el puente Enrique Tejada Wyld

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, intenta anticipar fallas mayores mientras persisten restricciones al transporte pesado y filas recurrentes en el sector

El puente Enrique Tejada Wyld absorbió más de 150 mil vehículos diarios y las autoridades, junto con Conred, restringieron de forma temporal el paso del transporte pesado para proteger la estructura.
Autoridades de Guatemala ejecutarán un cierre parcial en la ruta al Atlántico CA-9 Sur el domingo 23 de agosto para realizar estudios técnicos en el puente Enrique Tejada Wyld de Villa Nueva. (CIV)
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El próximo domingo 23 de agosto, autoridades de Guatemala ejecutarán un cierre parcial en la ruta al Atlántico (CA-9 Sur) para realizar estudios técnicos en el puente Enrique Tejada Wyld, ubicado en Villa Nueva.

La intervención se desarrollará entre las 8:00 y las 18:00 horas, abarcando 800 metros del carril sur, específicamente del kilómetro 15 al 15.8, y afectará a miles de automovilistas.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), estará a cargo de los trabajos, que consisten en estudios preventivos para evaluar la estructura del pavimento.

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Las autoridades del CIV indicaron que la intervención busca determinar el estado actual de la infraestructura y prevenir incidentes mayores. Durante el operativo, uno de los dos carriles en sentido sur permanecerá habilitado sin restricciones, permitiendo la circulación controlada de vehículos por la zona.

Apoyo vial y recomendaciones para los conductores

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva y PROVIAL brindarán apoyo logístico y orientación a los conductores durante las horas de cierre.

Las autoridades sugieren a los usuarios de la CA-9 Sur planificar sus recorridos con anticipación, contemplar rutas alternas y salir con suficiente tiempo para evitar demoras y congestiones en el sector.

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Además, recalcan la importancia de acatar las indicaciones del personal de tránsito, con el objetivo de mantener la seguridad y el orden vial mientras se completan los estudios técnicos.

El puente Enrique Tejada Wyld absorbió más de 150 mil vehículos diarios y las autoridades, junto con Conred, restringieron de forma temporal el paso del transporte pesado para proteger la estructura.
Uno de los dos carriles en sentido sur de la ruta al Atlántico permanecerá habilitado durante los estudios técnicos en el puente Enrique Tejada Wyld. (CIV)

“Se solicita a la población programar sus recorridos y considerar vías alternas para reducir inconvenientes durante el horario de la intervención”, indicó un portavoz de la COVIAL en declaraciones recogidas por El Periódico.

Antecedentes: saturación y crisis vial en el sur del área metropolitana

La zona de Villa Nueva ha enfrentado una crisis de movilidad desde la aparición de un hundimiento masivo y un agujero de gran magnitud en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico.

El cierre de esta vía principal provocó que miles de automovilistas y unidades de transporte redireccionaran su tránsito hacia la ruta al Atlántico y el puente Enrique Tejada Wyld, saturando el paso y generando embotellamientos persistentes.

Tras absorber la carga vehicular desviada —estimada en más de 150 mil vehículos diarios—, la estructura del puente experimentó un desgaste acelerado.

Las autoridades, junto a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), activaron medidas de restricción, incluyendo la prohibición temporal del paso a transporte pesado, para salvaguardar la integridad del puente.

El puente Enrique Tejada Wyld absorbió más de 150 mil vehículos diarios y las autoridades, junto con Conred, restringieron de forma temporal el paso del transporte pesado para proteger la estructura.
La crisis de movilidad en Villa Nueva se agravó después del hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, que desvió tránsito hacia la ruta al Atlántico y saturó el puente Enrique Tejada Wyld. (Soy502)

Intervenciones previas y vulnerabilidad de la infraestructura

La COVIAL ya había ejecutado trabajos de mitigación y mantenimiento correctivo en el puente, lo que generó cierres parciales y prolongadas filas de vehículos en la zona.

Las largas horas de espera han afectado de manera recurrente a los habitantes de Villa Nueva y a los conductores que acceden al sur del área metropolitana.

Las autoridades subrayan que la emergencia evidenció la fragilidad de la infraestructura vial guatemalteca ante incidentes geológicos y colapso de drenajes, y remarcan la necesidad de habilitar rutas alternas eficientes para el sur del país.

“La saturación del puente Enrique Tejada Wyld ha obligado a replantear la gestión de la movilidad metropolitana”, afirmó un funcionario de la Conred en su momento.

El puente Enrique Tejada Wyld absorbió más de 150 mil vehículos diarios y las autoridades, junto con Conred, restringieron de forma temporal el paso del transporte pesado para proteger la estructura.
Durante varios meses se instaló un puente temporal para realizar trabajos de reparación del hundimiento ocurrido en el kilómetro 15, lo que provocó incremento en la carga vehicular. (PROVIAL)

Próximos pasos y monitoreo

El Ministerio de Comunicaciones ha señalado que los resultados de los estudios técnicos permitirán definir si serán necesarias intervenciones adicionales en el puente Enrique Tejada Wyld y sus tramos adyacentes.

Mientras tanto, la recomendación para los usuarios es extremar precauciones, atender las instrucciones de las autoridades y mantenerse informados sobre futuras actualizaciones oficiales.

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