Reemplazar el protector solar por sérum de vitamina C: el atajo que deja a la piel expuesta

La protección solar es un hábito esencial para reducir el daño de la radiación ultravioleta en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sérum con vitamina C no protegen del sol por sí solos ni sustituyen al protector solar, aunque pueden aportar una defensa adicional frente al daño cutáneo cuando se usan junto con él, según explicó The Guardian.

Diversos organismos internacionales, como la American Academy of Dermatology, sostienen que el único método científicamente avalado para prevenir los daños de la radiación ultravioleta es el uso regular y adecuado de protector solar.

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Según esta entidad, los antioxidantes tópicos, incluida la vitamina C, son valiosos como complemento, pero no existen pruebas clínicas que respalden su uso como alternativa única frente al sol. La institución enfatiza que ningún antioxidante, por sí solo, ha demostrado reducir la incidencia de cáncer de piel o evitar quemaduras solares en estudios controlados.

Los sérums con vitamina C actúan como antioxidantes tópicos en la rutina de cuidado de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sí, pueden ofrecer protección solar adicional, pero solo como complemento del protector solar. Según el medio citado, ese posible beneficio se relaciona con el daño inducido por radiación UVA y no con un bloqueo directo de la radiación UVA o la radiación UVB.

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El protector solar cumple dos funciones centrales: bloquea la radiación UVB, asociada a las quemaduras y a una contribución importante al cáncer de piel, y también filtra la radiación UVA, vinculada a signos de envejecimiento.

Rosalind Simpson, profesora de dermatología de la Universidad de Nottingham, dijo al medio que la vitamina C no cumple ninguna de esas dos funciones. Es decir, no bloquea la radiación UVB ni la radiación UVA.

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El protector solar de amplio espectro sigue siendo la base de la prevención frente a radiación UVA y UVB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo podría ayudar la vitamina C frente al daño solar

Simpson señaló que los antioxidantes como la vitamina C han despertado interés por su posible capacidad para mejorar la apariencia de la piel. Su función, según explicó al periódico, consiste en neutralizar radicales libres creados por la exposición a radiación UV y la contaminación.

Esos radicales libres contribuyen a la degradación del colágeno y a la pérdida de firmeza de la piel. La exposición a radiación UVA genera en la piel esas moléculas inestables, que pueden dañar las células al alterar sus estructuras.

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La vitamina C no bloquea los rayos ultravioleta, por lo que no funciona como filtro solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del protector solar, que actúa como filtro frente a la radiación UV, la vitamina C se plantea como una línea adicional de defensa. Se cree que ayuda a impedir ese daño celular.

Qué dice el estudio citado sobre la vitamina C y el protector solar

Un estudio de 1996 analizó la eficacia de antioxidantes, entre ellos las vitaminas C y E, con y sin protector solar, para proteger frente al daño cutáneo inducido por radiación UV. Según la referencia citada por The Guardian, la vitamina C parecía reforzar la protección ante el daño provocado por radiación UVA.

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Los radicales libres generados por radiación y contaminación contribuyen a la degradación del colágeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese efecto solo apareció cuando se usó junto con protector solar. Los investigadores concluyeron que los antioxidantes pueden aportar protección adicional al combinarse con productos de protección solar ya establecidos.

El alcance de ese hallazgo tiene un límite claro: la vitamina C no sustituye la función principal del protector solar. La formulación del estudio apunta a un apoyo complementario, no a una protección independiente.

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Los antioxidantes pueden aportar un refuerzo solo cuando se combinan con fotoprotección establecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe publicado por la Skin Cancer Foundation remarca que los productos con vitamina C pueden contribuir a la reparación de la piel tras la exposición solar gracias a su acción neutralizadora de radicales libres.

Sin embargo, los especialistas citados por la fundación reiteran que, para prevenir tanto el envejecimiento prematuro como el cáncer de piel, la aplicación de protector solar de amplio espectro es imprescindible, independientemente del uso de sueros antioxidantes.

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Qué medidas siguen siendo esenciales bajo el sol

La reaplicación regular del fotoprotector es una medida clave durante la exposición al sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Simpson, la base de la protección sigue siendo un protector solar de amplio espectro con cobertura frente a radiación UVA y UVB. A eso se suman hábitos prudentes al exponerse al sol.

Entre esas medidas figuran usar protector solar, reaplicarlo con regularidad y limitar la exposición directa durante las horas de más calor. Según el diario británico, esa recomendación se mantiene por encima de cualquier beneficio añadido que pueda ofrecer la vitamina C.

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