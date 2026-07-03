El alcohol compromete la salud física y mental incluso en consumos moderados

El alcohol mantiene una presencia extendida en festejos, reuniones y tradiciones sociales de distintas culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol ocupa un lugar singular en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. El gesto de levantar una copa para brindar, la barra libre en fiestas o la reunión en torno a unas bebidas tras una jornada laboral son escenas que se repiten con naturalidad en distintas culturas, reflejando la integración del alcohol en el tejido social.

Más allá de las fronteras geográficas y las diferencias culturales, el consumo se ha mantenido como una práctica aceptada y, en muchos casos, fomentada por la sociedad. Esta normalización contribuye a que su consumo pase muchas veces desapercibido, a pesar de ser una de las sustancias psicoactivas más extendidas a nivel global y una creciente amenaza para la salud. No obstante, científicos y estudios han revelado sus efectos negativos y entidades internacionales han pedido que se la clasifique como carcinógeno, al igual que el tabaco.

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La salud pública amenazada por el alcohol

La relación expone un contraste marcado entre su arraigo social y los daños que provoca. La Organización Mundial de la Salud atribuye al alcohol cerca de 2,6 millones de muertes anuales, lo que equivale a casi una de cada 20 muertes en el mundo. Además de su vínculo conocido con enfermedades hepáticas, esta sustancia está relacionada con el cáncer, complicaciones gastrointestinales, enfermedades cardíacas, accidentes no intencionados, violencia y especialmente con la dependencia.

La Organización Mundial de la Salud atribuye al alcohol cerca de 2,6 millones de muertes anuales en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo afecta prácticamente a todos los sistemas orgánicos del cuerpo, según especialistas en adicciones que atienden regularmente a pacientes hospitalizados por complicaciones derivadas del consumo. Muchas personas solo asocian el riesgo con la adicción o comportamientos peligrosos como conducir bajo sus efectos, pero los expertos advierten que las consecuencias alcanzan casi todos los aspectos del bienestar físico y mental.

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Una revisión bibliográfica de 2021 reveló que beber unas dos bebidas estándar puede duplicar el riesgo de lesiones en diversos contextos. Por otro lado, los episodios de consumo excesivo (ingestas compulsivas) pueden aumentar ese riesgo hasta 50 veces, dependiendo de la cantidad y el tipo de lesión. El consumo prolongado, además, puede empeorar el estado de ánimo, la cognición y el sueño, lo que favorece un círculo vicioso de consumo.

En tanto, otro estudio publicado en Nature Health por el IHME en 2026 analizó 843 investigaciones y concluyó que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de al menos diez tipos de cáncer y otras enfermedades, incluso por debajo de una bebida diaria. No se identificó un nivel seguro de consumo y el daño crece con la cantidad ingerida, afectando también al hígado, páncreas y múltiples sistemas corporales. Una investigación de Americal Journal of Lifestyle Medicine coincidió en que no existe una media de ingesta segura y añadió que es riesgosa para la salud cardiovascular.

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El consenso actual en la comunidad médica es que no existe una cantidad de alcohol completamente “segura”. Incluso cuando es moderada, tradicionalmente considerada aceptable, conlleva riesgos para la salud.

Daños psicológicos asociados al alcohol

El consumo de alcohol puede producir efectos transitorios de mejora en el ánimo y facilitar la interacción social, factores que suelen motivar su ingesta en entornos grupales y celebraciones. Sin embargo, estos efectos positivos son de corta duración y pueden enmascarar daños psicológicos que se desarrollan a medio y largo plazo.

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El consumo prolongado de alcohol puede agravar la ansiedad y la depresión, afectar la memoria y el sueño, y elevar el riesgo de recaídas y suicidio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo prolongado está vinculado a un empeoramiento del estado de ánimo, alteraciones en la cognición y trastornos del sueño, indica el metaanálisis de Nutrients publicado en 2021. Estas consecuencias no solo afectan el bienestar psicológico inmediato, sino que también pueden incrementar la probabilidad de que el individuo continúe tomando en busca de alivio, perpetuando así un ciclo de dependencia. Los expertos en adicciones señalan que el deterioro psicológico se produce de forma gradual, y en muchos casos solo es identificado cuando el paciente ya presenta síntomas severos o ha requerido hospitalización.

El impacto del alcohol en la salud mental no se limita a una sola área: puede agravar síntomas de ansiedad y depresión, afectar la memoria y la capacidad de concentración, e inducir alteraciones en los patrones de sueño. A pesar de la percepción social de que el alcohol ayuda a “relajarse” o “desinhibirse”, a largo plazo el consumo frecuente o excesivo tiende a profundizar los problemas psicológicos.

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En tanto, una revisión científica de Frontiers en Psychiatry analizó a 150 personas con trastorno por consumo de alcohol y encontró que aquellos bebedores activos presentaban niveles significativamente más altos de depresión, desesperanza, impulsividad y alexitimia en comparación con los pacientes abstinentes. Los expertos destacan que la sobriedad se asocia a una mejoría en el bienestar psicológico y una reducción del riesgo de suicidio y recaídas.