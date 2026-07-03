Estados Unidos

El riesgo de sufrir alergia a la carne roja por garrapatas sería mayor de lo que se creía, según un estudio

Una investigación de los CDC analizó miles de muestras de sangre en Estados Unidos y encontró una elevada presencia de anticuerpos asociados al síndrome alfa-gal

Guardar
Cortes frescos de carne de res, cerdo y cordero en tablas de madera sobre una mesa de cocina. En un círculo, una garrapata adherida a la piel humana.
Un estudio de los CDC detectó que casi una cuarta parte de los adultos en cinco estados de Estados Unidos presenta anticuerpos vinculados al síndrome alfa-gal, la alergia a la carne roja asociada a picaduras de garrapata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detectó que casi una cuarta parte de los adultos en cinco estados de Estados Unidos presenta anticuerpos vinculados a la alergia a la carne roja causada por la picadura de garrapatas. El informe, difundido a inicios de julio de 2026, alerta sobre la prevalencia de la molécula alfa-gal, responsable del denominado síndrome alfa-gal, en zonas donde la garrapata Lone Star es frecuente.

Según NBC News y datos oficiales del CDC, este análisis se realizó con muestras de sangre de adultos donantes recogidas entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Las autoridades federales destacaron que la presencia de anticuerpos indica exposición a la molécula, aunque no necesariamente el desarrollo de la enfermedad. El fenómeno preocupa a organismos de salud pública por su potencial impacto en millones de personas.

PUBLICIDAD

El síndrome alfa-gal ha cobrado relevancia en la última década. Esta condición, poco frecuente hasta los años recientes, está asociada a la expansión de la garrapata Lone Star y a los cambios en la distribución de especies animales, según las conclusiones del CDC.

¿Qué es la alergia a la carne roja causada por picaduras de garrapata?

La alergia a la carne roja derivada de la picadura de garrapata es una reacción inmunológica denominada síndrome alfa-gal. De acuerdo con el CDC, la reacción aparece cuando una persona, tras ser picada por la garrapata Lone Star (Amblyomma americanum), desarrolla anticuerpos frente a la molécula alfa-gal, presente en la carne de mamíferos como vacas, cerdos y ciervos.

PUBLICIDAD

La transmisión ocurre porque la garrapata, al alimentarse de sangre de mamíferos, absorbe la molécula alfa-gal, que luego puede transferir a los humanos. El CDC advierte que, tras la sensibilización, la ingesta de carne roja puede provocar una reacción alérgica que va desde urticaria hasta anafilaxia. NBC News puntualiza que los síntomas suelen aparecer varias horas después de consumir carne, lo que dificulta su identificación.

La reacción inmunológica es duradera. El diagnóstico del síndrome alfa-gal implica una modificación permanente del régimen alimenticio, ya que la mayoría de los afectados debe evitar tanto la carne roja como productos derivados que contengan la molécula.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El síndrome alfa-gal aparece cuando la garrapata Lone Star transfiere la molécula alfa-gal y el organismo desarrolla anticuerpos frente a la carne de mamíferos como vacas, cerdos y ciervos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué estados de Estados Unidos hay más riesgo de alergia alfa-gal?

El informe del CDC publicado y citado por NBC News identifica a Arkansas, Kentucky, Missouri, Tennessee y Virginia como los estados con mayor prevalencia de anticuerpos alfa-gal. El análisis de 3.000 muestras de sangre reveló que en esas regiones casi el 24% de los adultos presentaron exposición a la molécula.

La distribución de la garrapata Lone Star y las condiciones ambientales favorecen una mayor exposición en estos estados. Por ejemplo, en Arkansas la prevalencia alcanzó el 31%, y en Missouri el 26%. En otros estados, como Maine, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Sur y Washington, la presencia de anticuerpos osciló entre 1% y 10%. El CDC atribuye estas diferencias a la expansión de la garrapata y a cambios ambientales y climáticos.

¿Cómo se diagnostica el síndrome alfa-gal y cuáles son los síntomas?

El diagnóstico del síndrome alfa-gal se realiza mediante la detección de anticuerpos IgE específicos para alfa-gal en sangre, según el CDC. La prueba confirma la exposición, aunque no necesariamente indica que la persona desarrollará síntomas. La doctora Eleanor Saunders, autora principal del estudio, explicó a NBC News que “la presencia de anticuerpos solo indica exposición previa, no enfermedad clínica”.

Los síntomas más frecuentes, de acuerdo con el CDC, incluyen:

  • Urticaria o erupciones en la piel
  • Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea
  • Dificultad para respirar, tos o sensación de opresión torácica
  • Hinchazón de labios, lengua o párpados
  • Descenso de presión arterial o mareos
  • Anafilaxia

El CDC resalta que los síntomas suelen aparecer entre 3 y 6 horas después de ingerir carne roja o productos derivados, lo que complica la conexión entre el alimento y la reacción alérgica.

Primer plano de una garrapata marrón y negra con ocho patas sobre la piel de un brazo humano, con vellos finos y fondo de bosque borroso.
El informe del CDC identificó a Arkansas, Kentucky, Missouri, Tennessee y Virginia como los estados con mayor prevalencia de anticuerpos alfa-gal, con picos de 31% en Arkansas y 26% en Missouri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas personas tienen alergia a la carne roja por alfa-gal en Estados Unidos?

Las estimaciones del CDC señalan que hasta 450.000 personas en Estados Unidos podrían vivir con el síndrome alfa-gal. NBC News advierte que la cifra podría ser mayor, ya que solo algunos estados exigen el reporte obligatorio de casos y la enfermedad aún no figura en el Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria (NNDSS).

La falta de notificación sistemática dificulta conocer el alcance real de la enfermedad. El CDC reconoce que la mayoría de las personas con anticuerpos no desarrollará síntomas, pero existe un riesgo potencial si se mantiene la exposición a nuevas picaduras.

¿Por qué aumenta la alergia alfa-gal en Estados Unidos?

El CDC atribuye el crecimiento de la alergia alfa-gal a la expansión geográfica de la garrapata Lone Star. NBC News informa que factores como el aumento de temperaturas, las migraciones de ciervos y la urbanización han favorecido la dispersión de esta especie. La comunidad científica también observa un aumento del riesgo debido a la mayor frecuencia de actividades al aire libre.

La expansión del rango de la garrapata ha desplazado los casos hacia el oeste y el norte del país. Según el inmunólogo Scott Commins de la Universidad de Carolina del Norte, la vigilancia epidemiológica es fundamental para anticipar brotes y reducir diagnósticos tardíos.

Primer plano de múltiples garrapatas de color marrón rojizo sobre hojas de hierba verde cubiertas de gotas de rocío, con un fondo borroso.
El diagnóstico del síndrome alfa-gal se realiza con una prueba de sangre que detecta anticuerpos IgE específicos, aunque su presencia confirma exposición y no enfermedad clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué garrapatas pueden causar la alergia a la carne roja además de la Lone Star?

Aunque la garrapata Lone Star es la principal transmisora en Estados Unidos, el CDC y la organización Alpha-Gal Alliance Action Fund advierten que otras especies pueden transferir la molécula alfa-gal. Entre ellas se encuentran la garrapata de patas negras, la garrapata Cayenne y la garrapata asiática de cuernos largos.

Estas especies habitan diferentes regiones, lo que amplía el riesgo de exposición. El CDC recomienda a la población identificar correctamente los tipos de garrapata y consultar a un profesional ante cualquier síntoma compatible.

¿Qué hacer para prevenir la alergia alfa-gal por picadura de garrapata?

El CDC sugiere medidas específicas para evitar picaduras de garrapata y reducir la probabilidad de desarrollar síndrome alfa-gal:

  • Aplicar repelentes aprobados en zonas de riesgo
  • Utilizar ropa que cubra brazos y piernas en actividades al aire libre
  • Revisar la piel y la ropa tras pasar por áreas boscosas o de pastizales
  • Retirar las garrapatas de la piel de inmediato y correctamente
  • Consultar a un médico si aparecen síntomas tras la exposición

Las campañas informativas federales insisten en la importancia de la vigilancia después de exposiciones en áreas endémicas y en la consulta temprana ante síntomas alérgicos.

Hombre adulto con suéter oscuro, sentado a una mesa de madera, mira fijamente un filete de carne roja en un plato blanco. A un lado, cubiertos y un vaso de agua.
Los síntomas de la alergia a la carne roja por alfa-gal suelen aparecer entre 3 y 6 horas después de comer carne roja e incluyen urticaria, dolor abdominal, dificultad respiratoria y anafilaxia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios implica el hallazgo del CDC para la salud pública en EE.UU.?

El descubrimiento de una alta prevalencia de anticuerpos alfa-gal plantea desafíos en materia de salud pública, según el CDC. La ausencia de notificación obligatoria y la falta de vigilancia epidemiológica dificultan la elaboración de estrategias preventivas y de atención médica.

Las autoridades sanitarias federales impulsan la capacitación médica y la difusión de información actualizada. El CDC considera prioritario integrar el síndrome alfa-gal en los sistemas nacionales de reporte y seguimiento de enfermedades transmitidas por vectores.

El avance de la garrapata Lone Star y otras especies, junto con el incremento de diagnósticos de síndrome alfa-gal, requiere que la población en zonas de riesgo atienda las recomendaciones oficiales y consulte a profesionales ante cualquier síntoma compatible.

Temas Relacionados

AlergíasGarrapatasEnfermedades rarasSaludEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen al actor venezolano Franklin Virgüez en Miami-Dade por exhibicionismo frente a un parque infantil

El reconocido galán de telenovelas fue capturado frente a su residencia en Doral. El actor se encontraba dentro de su auto a pocos metros de una piscina donde jugaban varios menores

Detienen al actor venezolano Franklin Virgüez en Miami-Dade por exhibicionismo frente a un parque infantil

“Este lugar dejará de existir”: la dolorosa advertencia a los residentes de Nueva Orleans para abandonar la ciudad que se hunde

Un alarmante estudio científico confirma que la metrópoli de Luisiana cruzó el punto de no retorno climático. Ahora, miles de familias afrontan la dura encrucijada de iniciar una evacuación definitiva o quedar atrapadas por el mar

“Este lugar dejará de existir”: la dolorosa advertencia a los residentes de Nueva Orleans para abandonar la ciudad que se hunde

El comité del Mundial de la FIFA en Miami activa ayuda para Venezuela tras los terremotos

La organización puso en marcha una red de recursos, logística y difusión para enviar asistencia de emergencia al país sudamericano, con donaciones y una campaña destinada a atraer atención internacional sobre la crisis

El comité del Mundial de la FIFA en Miami activa ayuda para Venezuela tras los terremotos

Más de 100 pasajeros aislados en un crucero estadounidense por un brote de norovirus

Personas a bordo del Ruby Princess presentaron síntomas gastrointestinales agudos durante una travesía de 20 días. Tras superar el umbral de emergencia del CDC, la embarcación fue sometida a una desinfección total al arribar a San Francisco

Más de 100 pasajeros aislados en un crucero estadounidense por un brote de norovirus

Una mujer embarazada que esperaba gemelos murió después de que un conductor se saltara una señal de alto en California

La víctima, Lorena López, de 33 años y con cinco meses de gestación, viajaba hacia una reunión familiar cuando otro automovilista la impactó en Wichita Road, según informó el Sheriff del condado de San Bernardino

Una mujer embarazada que esperaba gemelos murió después de que un conductor se saltara una señal de alto en California

TECNO

Por qué usar Pirlo TV para ver gratis el Mundial 2026 pone en riesgo tus contraseñas y datos bancarios

Por qué usar Pirlo TV para ver gratis el Mundial 2026 pone en riesgo tus contraseñas y datos bancarios

Estafa SMS: cómo evitar que un mensaje fraudulento comprometa tu información personal

Llamadas de números desconocidos: qué decir si alertan sobre fraudes en tu cuenta bancaria

El fallo de Windows 11 que consume el almacenamiento y cómo recuperar el espacio perdido

Una IA diseñó puentes y edificios más eficientes: bajó hasta un 90% el uso de materiales

ENTRETENIMIENTO

Entre estrellas de rock y leyendas de Hollywood: estos fueron los novios de Taylor Swift antes de decirle sí a Travis Kelce

Entre estrellas de rock y leyendas de Hollywood: estos fueron los novios de Taylor Swift antes de decirle sí a Travis Kelce

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

Adele confiesa vínculo insólito con su hijo Angelo gracias a la Fórmula 1: “No conozco a muchos adolescentes con una pasión verdadera”

Un árbol de dos pisos en la casa de John Legend guarda una historia profunda en el corazón familiar

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

MUNDO

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Pilotos de drones: cómo viven las estrellas ocultas del ejército ucraniano que provocan la ira de Putin con sus operaciones en Rusia

Irán comenzó los mayores funerales de su historia: el régimen busca recomponerse apelando a la imagen de Alí Khamenei

La Interpol identificó a una sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

China exige a Japón y Filipinas que terminen sus conversaciones sobre las fronteras marítimas al este de Taiwán