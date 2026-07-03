El riesgo de sufrir alergia a la carne roja por garrapatas sería mayor de lo que se creía, según un estudio

Un estudio de los CDC detectó que casi una cuarta parte de los adultos en cinco estados de Estados Unidos presenta anticuerpos vinculados al síndrome alfa-gal, la alergia a la carne roja asociada a picaduras de garrapata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detectó que casi una cuarta parte de los adultos en cinco estados de Estados Unidos presenta anticuerpos vinculados a la alergia a la carne roja causada por la picadura de garrapatas. El informe, difundido a inicios de julio de 2026, alerta sobre la prevalencia de la molécula alfa-gal, responsable del denominado síndrome alfa-gal, en zonas donde la garrapata Lone Star es frecuente.

Según NBC News y datos oficiales del CDC, este análisis se realizó con muestras de sangre de adultos donantes recogidas entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Las autoridades federales destacaron que la presencia de anticuerpos indica exposición a la molécula, aunque no necesariamente el desarrollo de la enfermedad. El fenómeno preocupa a organismos de salud pública por su potencial impacto en millones de personas.

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El síndrome alfa-gal ha cobrado relevancia en la última década. Esta condición, poco frecuente hasta los años recientes, está asociada a la expansión de la garrapata Lone Star y a los cambios en la distribución de especies animales, según las conclusiones del CDC.

¿Qué es la alergia a la carne roja causada por picaduras de garrapata?

La alergia a la carne roja derivada de la picadura de garrapata es una reacción inmunológica denominada síndrome alfa-gal. De acuerdo con el CDC, la reacción aparece cuando una persona, tras ser picada por la garrapata Lone Star (Amblyomma americanum), desarrolla anticuerpos frente a la molécula alfa-gal, presente en la carne de mamíferos como vacas, cerdos y ciervos.

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La transmisión ocurre porque la garrapata, al alimentarse de sangre de mamíferos, absorbe la molécula alfa-gal, que luego puede transferir a los humanos. El CDC advierte que, tras la sensibilización, la ingesta de carne roja puede provocar una reacción alérgica que va desde urticaria hasta anafilaxia. NBC News puntualiza que los síntomas suelen aparecer varias horas después de consumir carne, lo que dificulta su identificación.

La reacción inmunológica es duradera. El diagnóstico del síndrome alfa-gal implica una modificación permanente del régimen alimenticio, ya que la mayoría de los afectados debe evitar tanto la carne roja como productos derivados que contengan la molécula.

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El síndrome alfa-gal aparece cuando la garrapata Lone Star transfiere la molécula alfa-gal y el organismo desarrolla anticuerpos frente a la carne de mamíferos como vacas, cerdos y ciervos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué estados de Estados Unidos hay más riesgo de alergia alfa-gal?

El informe del CDC publicado y citado por NBC News identifica a Arkansas, Kentucky, Missouri, Tennessee y Virginia como los estados con mayor prevalencia de anticuerpos alfa-gal. El análisis de 3.000 muestras de sangre reveló que en esas regiones casi el 24% de los adultos presentaron exposición a la molécula.

La distribución de la garrapata Lone Star y las condiciones ambientales favorecen una mayor exposición en estos estados. Por ejemplo, en Arkansas la prevalencia alcanzó el 31%, y en Missouri el 26%. En otros estados, como Maine, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Sur y Washington, la presencia de anticuerpos osciló entre 1% y 10%. El CDC atribuye estas diferencias a la expansión de la garrapata y a cambios ambientales y climáticos.

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¿Cómo se diagnostica el síndrome alfa-gal y cuáles son los síntomas?

El diagnóstico del síndrome alfa-gal se realiza mediante la detección de anticuerpos IgE específicos para alfa-gal en sangre, según el CDC. La prueba confirma la exposición, aunque no necesariamente indica que la persona desarrollará síntomas. La doctora Eleanor Saunders, autora principal del estudio, explicó a NBC News que “la presencia de anticuerpos solo indica exposición previa, no enfermedad clínica”.

Los síntomas más frecuentes, de acuerdo con el CDC, incluyen:

Urticaria o erupciones en la piel

Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea

Dificultad para respirar, tos o sensación de opresión torácica

Hinchazón de labios, lengua o párpados

Descenso de presión arterial o mareos

Anafilaxia

El CDC resalta que los síntomas suelen aparecer entre 3 y 6 horas después de ingerir carne roja o productos derivados, lo que complica la conexión entre el alimento y la reacción alérgica.

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El informe del CDC identificó a Arkansas, Kentucky, Missouri, Tennessee y Virginia como los estados con mayor prevalencia de anticuerpos alfa-gal, con picos de 31% en Arkansas y 26% en Missouri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas personas tienen alergia a la carne roja por alfa-gal en Estados Unidos?

Las estimaciones del CDC señalan que hasta 450.000 personas en Estados Unidos podrían vivir con el síndrome alfa-gal. NBC News advierte que la cifra podría ser mayor, ya que solo algunos estados exigen el reporte obligatorio de casos y la enfermedad aún no figura en el Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria (NNDSS).

La falta de notificación sistemática dificulta conocer el alcance real de la enfermedad. El CDC reconoce que la mayoría de las personas con anticuerpos no desarrollará síntomas, pero existe un riesgo potencial si se mantiene la exposición a nuevas picaduras.

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¿Por qué aumenta la alergia alfa-gal en Estados Unidos?

El CDC atribuye el crecimiento de la alergia alfa-gal a la expansión geográfica de la garrapata Lone Star. NBC News informa que factores como el aumento de temperaturas, las migraciones de ciervos y la urbanización han favorecido la dispersión de esta especie. La comunidad científica también observa un aumento del riesgo debido a la mayor frecuencia de actividades al aire libre.

La expansión del rango de la garrapata ha desplazado los casos hacia el oeste y el norte del país. Según el inmunólogo Scott Commins de la Universidad de Carolina del Norte, la vigilancia epidemiológica es fundamental para anticipar brotes y reducir diagnósticos tardíos.

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El diagnóstico del síndrome alfa-gal se realiza con una prueba de sangre que detecta anticuerpos IgE específicos, aunque su presencia confirma exposición y no enfermedad clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué garrapatas pueden causar la alergia a la carne roja además de la Lone Star?

Aunque la garrapata Lone Star es la principal transmisora en Estados Unidos, el CDC y la organización Alpha-Gal Alliance Action Fund advierten que otras especies pueden transferir la molécula alfa-gal. Entre ellas se encuentran la garrapata de patas negras, la garrapata Cayenne y la garrapata asiática de cuernos largos.

Estas especies habitan diferentes regiones, lo que amplía el riesgo de exposición. El CDC recomienda a la población identificar correctamente los tipos de garrapata y consultar a un profesional ante cualquier síntoma compatible.

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¿Qué hacer para prevenir la alergia alfa-gal por picadura de garrapata?

El CDC sugiere medidas específicas para evitar picaduras de garrapata y reducir la probabilidad de desarrollar síndrome alfa-gal:

Aplicar repelentes aprobados en zonas de riesgo

Utilizar ropa que cubra brazos y piernas en actividades al aire libre

Revisar la piel y la ropa tras pasar por áreas boscosas o de pastizales

Retirar las garrapatas de la piel de inmediato y correctamente

Consultar a un médico si aparecen síntomas tras la exposición

Las campañas informativas federales insisten en la importancia de la vigilancia después de exposiciones en áreas endémicas y en la consulta temprana ante síntomas alérgicos.

Los síntomas de la alergia a la carne roja por alfa-gal suelen aparecer entre 3 y 6 horas después de comer carne roja e incluyen urticaria, dolor abdominal, dificultad respiratoria y anafilaxia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios implica el hallazgo del CDC para la salud pública en EE.UU.?

El descubrimiento de una alta prevalencia de anticuerpos alfa-gal plantea desafíos en materia de salud pública, según el CDC. La ausencia de notificación obligatoria y la falta de vigilancia epidemiológica dificultan la elaboración de estrategias preventivas y de atención médica.

Las autoridades sanitarias federales impulsan la capacitación médica y la difusión de información actualizada. El CDC considera prioritario integrar el síndrome alfa-gal en los sistemas nacionales de reporte y seguimiento de enfermedades transmitidas por vectores.

El avance de la garrapata Lone Star y otras especies, junto con el incremento de diagnósticos de síndrome alfa-gal, requiere que la población en zonas de riesgo atienda las recomendaciones oficiales y consulte a profesionales ante cualquier síntoma compatible.