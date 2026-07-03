La supercomputadora Clementina XXI estará disponible para el sector productivo

La capacidad tecnológica de Clementina XXI permitirá acelerar el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos

La supercomputadora Clementina XXI estará disponible para que el sector productivo argentino utilice recursos científicos con el objetivo de potenciar la innovación industrial local, al conectar capacidades del sistema público con empresas en busca de desarrollo y competitividad.

A partir de un acuerdo entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Fundación Sadosky, la alta capacidad de cómputo de Clementina XXI podrá ser utilizada por empresas, pymes y organizaciones.

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A partir del convenio, actores del sector público y privado podrán utilizar una infraestructura tecnológica de avanzada para desarrollar proyectos que requieren gran poder de procesamiento.

Clementina XXI es una supercomputadora que alcanza una potencia de cálculo de aproximadamente 15,7 petaFLOPS(EFE)

“Hoy acercamos una capacidad tecnológica de nivel internacional a quienes innovan, producen y generan valor en Argentina”, sostuvo Darío Genua, secretario de Innovación, al anunciar la medida.

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“Con este acuerdo buscamos aprovechar al máximo una infraestructura estratégica para impulsar proyectos de alto valor agregado, fortalecer la competitividad de nuestras empresas, en especial de las PyMEs tecnológicas, y reducir la necesidad de recurrir a costosos servicios de supercomputación en el exterior”, agregó Genua.

La capacidad de cómputo de Clementina XXI

La supercomputadora Clementina XXI estará disponible para empresas, pymes y organizaciones del sector productivo argentino

Clementina XXI alcanza una potencia de cálculo de 15,7 petaFLOPS, una capacidad que equivale a alrededor de 4 millones de horas de cómputo mensuales disponibles para proyectos de alta complejidad.

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La supercomputadora comenzó a funcionar en 2023 en Argentina. El material lo presenta como una de las supercomputadoras más potentes del mundo y, en información adicional, como una de las cien más potentes.

Durante 2024, la Secretaría de Innovación impulsó obras de infraestructura para adecuar el centro de datos y la provisión energética que exige un equipo de estas características. Esas tareas fueron necesarias para que Clementina XXI opere a plena capacidad desde 2025.

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Para qué podrá usarla el sector productivo

La capacidad tecnológica de Clementina XXI permitirá “acelerar el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, el diseño de nuevos medicamentos, el análisis de grandes volúmenes de datos, la modelización de yacimientos de petróleo y gas, el desarrollo de nuevos materiales y la realización de simulaciones industriales, entre muchas otras aplicaciones estratégicas”, según informaron desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

A través del convenio entre la Secretaría de Innovación y Fundación Sadosky se habilita el acceso del sector productivo a la capacidad de supercómputo disponible de Clementina XXI (@DarioGenua)

La Fundación Sadosky señaló que la herramienta permitirá avanzar en áreas estratégicas y conectar la infraestructura del sistema científico con demandas del sector público y privado. La Fundación Dr. Manuel Sadosky es una institución público-privada orientada a articular el sistema científico-tecnológico con la estructura productiva, en especial en áreas vinculadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

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El acuerdo también busca facilitar el acceso de las empresas a capacidades de supercómputo de primer nivel y evitar la contratación de servicios costosos fuera del país. El esquema pone esa infraestructura al servicio de proyectos productivos de alto valor agregado.