Ciencia

La supercomputadora Clementina XXI estará disponible para el sector productivo

Un acuerdo entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación con la Fundación Sadosky permitirá que empresas y organizaciones puedan acceder a su capacidad de cómputo de alta complejidad

Guardar
Google icon
supercomputadora
La capacidad tecnológica de Clementina XXI permitirá acelerar el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos

La supercomputadora Clementina XXI estará disponible para que el sector productivo argentino utilice recursos científicos con el objetivo de potenciar la innovación industrial local, al conectar capacidades del sistema público con empresas en busca de desarrollo y competitividad.

A partir de un acuerdo entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Fundación Sadosky, la alta capacidad de cómputo de Clementina XXI podrá ser utilizada por empresas, pymes y organizaciones.

PUBLICIDAD

A partir del convenio, actores del sector público y privado podrán utilizar una infraestructura tecnológica de avanzada para desarrollar proyectos que requieren gran poder de procesamiento.

Clementina XXI es una supercomputadora que alcanza una potencia de cálculo de aproximadamente 15,7 petaFLOPS(EFE)
Clementina XXI es una supercomputadora que alcanza una potencia de cálculo de aproximadamente 15,7 petaFLOPS(EFE)

“Hoy acercamos una capacidad tecnológica de nivel internacional a quienes innovan, producen y generan valor en Argentina”, sostuvo Darío Genua, secretario de Innovación, al anunciar la medida.

PUBLICIDAD

“Con este acuerdo buscamos aprovechar al máximo una infraestructura estratégica para impulsar proyectos de alto valor agregado, fortalecer la competitividad de nuestras empresas, en especial de las PyMEs tecnológicas, y reducir la necesidad de recurrir a costosos servicios de supercomputación en el exterior”, agregó Genua.

La capacidad de cómputo de Clementina XXI

Clementina XXI fue adquirida en el marco de la Iniciativa Nacional de Supercómputo, implementada conjuntamente entre las carteras de Ciencia, de Defensa, el SMN y el CONICET, licitada por la empresa Lenovo y financiada por el Ministerio de Ciencia con fondos provenientes de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
La supercomputadora Clementina XXI estará disponible para empresas, pymes y organizaciones del sector productivo argentino

Clementina XXI alcanza una potencia de cálculo de 15,7 petaFLOPS, una capacidad que equivale a alrededor de 4 millones de horas de cómputo mensuales disponibles para proyectos de alta complejidad.

La supercomputadora comenzó a funcionar en 2023 en Argentina. El material lo presenta como una de las supercomputadoras más potentes del mundo y, en información adicional, como una de las cien más potentes.

Durante 2024, la Secretaría de Innovación impulsó obras de infraestructura para adecuar el centro de datos y la provisión energética que exige un equipo de estas características. Esas tareas fueron necesarias para que Clementina XXI opere a plena capacidad desde 2025.

Para qué podrá usarla el sector productivo

La capacidad tecnológica de Clementina XXI permitirá “acelerar el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, el diseño de nuevos medicamentos, el análisis de grandes volúmenes de datos, la modelización de yacimientos de petróleo y gas, el desarrollo de nuevos materiales y la realización de simulaciones industriales, entre muchas otras aplicaciones estratégicas”, según informaron desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Clementina (@DarioGenua)
A través del convenio entre la Secretaría de Innovación y Fundación Sadosky se habilita el acceso del sector productivo a la capacidad de supercómputo disponible de Clementina XXI (@DarioGenua)

La Fundación Sadosky señaló que la herramienta permitirá avanzar en áreas estratégicas y conectar la infraestructura del sistema científico con demandas del sector público y privado. La Fundación Dr. Manuel Sadosky es una institución público-privada orientada a articular el sistema científico-tecnológico con la estructura productiva, en especial en áreas vinculadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El acuerdo también busca facilitar el acceso de las empresas a capacidades de supercómputo de primer nivel y evitar la contratación de servicios costosos fuera del país. El esquema pone esa infraestructura al servicio de proyectos productivos de alto valor agregado.

Temas Relacionados

Clementina XXIArgentinaInnovación TecnológicaSupercomputadora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Puede la comida prevenir la demencia? Un estudio advierte sobre el poder de la dieta

Científicos europeos demostraron que ciertos hábitos alimentarios ofrecen protección cerebral, aun en personas con alto riesgo biológico de demencia. Una dieta antiinflamatoria podría reducir el riesgo hasta un 29%

¿Puede la comida prevenir la demencia? Un estudio advierte sobre el poder de la dieta

Detectar a tiempo el cáncer renal mejora el pronóstico: las señales que no hay que ignorar

Especialistas destacan la importancia de consultar ante la aparición de hematuria, molestias persistentes o cambios inexplicables en el cuerpo, ya que la mayoría de los casos se identifican en etapas avanzadas por falta de síntomas claros

Detectar a tiempo el cáncer renal mejora el pronóstico: las señales que no hay que ignorar

Hidratarse bien mejora la performance y protege las articulaciones en quienes corren

Estudios confirman que perder apenas un 2% de peso corporal por falta de líquidos ya reduce el rendimiento físico y aumenta el riesgo de lesiones

Hidratarse bien mejora la performance y protege las articulaciones en quienes corren

Colesterol “bueno” y “malo”: diferencias, riesgos reales y marcadores que preocupan a los cardiólogos

Especialistas en medicina preventiva explican que HDL y LDL son simples transportadores, y que el peligro cardiovascular real surge solo cuando se combinan factores que la mayoría desconoce

Colesterol “bueno” y “malo”: diferencias, riesgos reales y marcadores que preocupan a los cardiólogos

Lo que la ciencia empieza a confirmar sobre los alimentos fermentados y el intestino

Investigaciones recientes exploran cómo estos productos podrían contribuir al bienestar digestivo y metabólico, aunque los expertos insisten en que la evidencia todavía es parcial y que conviene interpretarla con prudencia

Lo que la ciencia empieza a confirmar sobre los alimentos fermentados y el intestino

DEPORTES

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los 11 titulares que pondría Scaloni para el partido clave de esta tarde ante Cabo Verde

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Es nuestra luz en el Mundial”: el conmovedor homenaje de Cristiano Ronaldo y Portugal a Diogo Jota tras eliminar a Croacia en el Mundial

TELESHOW

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: el impacto de la visita familiar en Gran Hermano

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

El contraataque de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años”

Mónica Ayos y Diego Olivera visitaron a Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: “La mejor pareja de actores argentinos”

INFOBAE AMÉRICA

El método Rambo: así trabaja el canino de la misión salvadoreña durante búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

El método Rambo: así trabaja el canino de la misión salvadoreña durante búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Menos visitantes, más amenazas: los museos judíos de Europa enfrentan una nueva realidad

El Senado de Bolivia crea comisión por el caso Rodríguez Zapatero sobre presunto tráfico de influencias

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia