Salud

Detectar a tiempo el cáncer renal mejora el pronóstico: las señales que no hay que ignorar

Especialistas destacan la importancia de consultar ante la aparición de hematuria, molestias persistentes o cambios inexplicables en el cuerpo, ya que la mayoría de los casos se identifican en etapas avanzadas por falta de síntomas claros

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Un paciente masculino sentado en una camilla de hospital se sujeta el abdomen con dolor, mientras un médico revisa tomografías en una pantalla.
Los cambios en el color de la orina, el dolor abdominal y la fiebre sin causa aparente también figuran entre los síntomas del cáncer de riñón - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de riñón es una enfermedad que suele avanzar de manera silenciosa, sin manifestaciones evidentes durante sus primeras etapas. Según la Mayo Clinic, este tipo de tumor puede desarrollarse sin síntomas claros, lo que dificulta considerablemente su diagnóstico temprano y retrasa la búsqueda de atención médica. Esta característica hace que muchos pacientes solo descubran la patología cuando ya se encuentra en fases avanzadas, momento en el que las posibilidades de un tratamiento curativo se ven notablemente reducidas.

En la mayoría de los casos, la detección ocurre de forma incidental, a raíz de estudios realizados por otras causas, lo que resalta la importancia de la vigilancia médica y la realización de exámenes preventivos, especialmente en personas con factores de riesgo. No obstante, existen ciertas señales de alerta que pueden indicar la presencia de la enfermedad y a las que se debe prestar especial atención.

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La identificación precoz de estos síntomas puede favorecer un diagnóstico más temprano y, en consecuencia, mejorar significativamente las probabilidades de éxito terapéutico. La información, la consulta periódica y la educación sobre los signos iniciales constituyen herramientas fundamentales para enfrentar el cáncer de riñón desde sus etapas más tratables.

Síntomas principales y factores de riesgo

Ilustración de un torso humano con riñones, infografía con iconos de sangre en orina, dolor abdominal, fatiga, antecedentes familiares, tabaco, obesidad e hipertensión.
El hallazgo incidental del cáncer de riñón en ecografías o tomografías suele asociarse a un mejor pronóstico por el tratamiento en fases más tempranas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Mayo Clinic, uno de los signos más frecuentes del cáncer de riñón es la presencia de sangre en la orina (hematuria), que puede presentarse de manera intermitente y, en ocasiones, ser tan leve que solo se detecta en análisis de laboratorio.

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Además de este síntoma, es común que los pacientes experimenten dolor persistente en la zona lumbar o el costado, sensación de masa palpable en la parte lateral o baja del abdomen, fatiga inexplicable, pérdida de peso involuntaria, fiebre recurrente e hinchazón en las piernas o los tobillos. Aunque estas señales pueden deberse a otras condiciones, la aparición de una o varias de ellas —sobre todo en personas con factores de riesgo— justifica la consulta inmediata con un profesional de la salud.

La National Kidney Foundation resalta la importancia de no pasar por alto el dolor abdominal y los cambios en el color de la orina, que puede tornarse rojiza, marrón o presentar aspecto turbio. El organismo también advierte que estos síntomas pueden alternarse con períodos sin molestias, lo que puede llevar a subestimarlos y demorar la consulta.

La aparición de una masa palpable en el costado o el abdomen debe considerarse un signo de alarma, especialmente si se acompaña de otros síntomas como fatiga persistente o fiebre sin causa aparente. Además, la National Kidney Foundation señala que entre el 37% y el 61% de los tumores renales se detectan de manera incidental durante estudios de imagen solicitados por otros motivos, como ecografías o tomografías. Este hallazgo accidental suele asociarse a mejores pronósticos, al permitir el inicio del tratamiento en fases más tempranas.

El riesgo de desarrollar cáncer de riñón aumenta en personas con antecedentes familiares de la enfermedad, consumo de tabaco, obesidad y presión arterial elevada. Según la Mayo Clinic, la vigilancia debe intensificarse en quienes presentan estos factores y desarrollan síntomas compatibles, incluso si son leves o transitorios.

Contexto clínico, síntomas avanzados y cuándo consultar

Corte transversal de dos riñones humanos con arterias y venas. El riñón derecho muestra un tumor en la pelvis y el izquierdo una masa en la corteza.
La sangre en la orina es una de las señales de alerta más frecuentes del cáncer de riñón, según la Mayo Clinic - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad australiana Healthdirect enfatiza que la mayoría de quienes padecen cáncer de riñón no presentan síntomas en las etapas iniciales, lo que puede retrasar el diagnóstico hasta que la enfermedad se encuentra en una fase más avanzada y, por lo tanto, más difícil de tratar. Los especialistas recomiendan prestar atención a la fatiga persistente, la pérdida de apetito, episodios de sudoración nocturna y fiebre sin causa aparente, así como a la aparición de dolor lumbar que no mejora con el reposo y a la presencia de una masa abdominal.

La Healthdirect también advierte que el diagnóstico incidental mediante estudios por imágenes es frecuente y puede ser decisivo para un pronóstico favorable. Señalan que la consulta médica debe realizarse en cuanto se detecten cambios en la orina, dolor inexplicable en la zona lumbar, hinchazón persistente o cualquier síntoma inusual, especialmente en personas con factores de riesgo conocidos.

La detección precoz del cáncer de riñón depende de la atención a síntomas poco específicos y de la decisión de consultar al médico ante cualquier duda. Tanto esa entidad como las mencionadas anteriormente coinciden en que acudir a una consulta oportuna puede marcar la diferencia en el pronóstico y las posibilidades de tratamiento de esta enfermedad.

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