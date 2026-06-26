Ciencia

El 30 % de los nuevos diagnósticos de VIH se registra en personas que nunca se hicieron el test

Casi la mitad de los casos en Argentina se detecta en forma tardía, lo que retrasa el inicio del tratamiento. Realizarse la prueba resulta clave, ya que también facilita la prevención de otras infecciones de transmisión sexual

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Un tubo de ensayo rojo etiquetado como HIV - Test junto a una jeringa y un formulario médico con opciones de prueba Anti-HIV marcadas.
El 30 % de los nuevos diagnósticos de VIH en Argentina corresponde a personas que nunca se habían testeado, según AHF Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mañana se conmemora el Día Nacional de la Prueba de VIH, una fecha clave para recordar la importancia de acceder al diagnóstico temprano. El dato más reciente de AHF Argentina señala: “El 30 % de los nuevos diagnósticos de VIH se dio en personas que nunca se habían testeado.”

Durante el año pasado, AHF Argentina detectó que un 32 % de quienes acudieron a realizarse el test lo hicieron por primera vez. En el caso de las mujeres, ese porcentaje fue aún mayor, llegando al 37 %, mientras que en hombres se mantuvo en el 30 %.

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La realización de la prueba de VIH es el primer paso para acceder a tratamientos y reducir el riesgo de transmisión. De acuerdo con informes oficiales, el 49 % de los nuevos diagnósticos en el país son tardíos, lo que retrasa el inicio del tratamiento y complica la evolución de la enfermedad. Esto demuestra la urgencia de eliminar barreras y estigmas que impiden el testeo temprano.

Diagnóstico temprano y tratamiento: impacto en la salud individual y colectiva

Cuatro manos de niños, de diferentes tonalidades de piel, sostienen listones rojos del VIH sobre un fondo azul claro con listones rojos dispersos.
En 2025, el 32 % de quienes acudieron a realizarse la prueba de VIH lo hizo por primera vez; entre las mujeres, el porcentaje ascendió al 37 % (Imagen Ilustrativa Infobae)

Natalia Haag, directora nacional de Testeo y Prevención de AHF Argentina, resalta: “Conocer el resultado permite acceder a un tratamiento que mejora la salud y también funciona como una herramienta de prevención: una persona con VIH que recibe tratamiento y alcanza una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual. Lo conocemos como Indetectable = Intransmisible (I=I), y demuestra que el diagnóstico temprano beneficia tanto a quien vive con VIH como a toda la comunidad.”

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El acceso a la prueba también abre la puerta para detectar otras infecciones de transmisión sexual. Según Haag, “es necesario que las personas sexualmente activas, sin importar su género o edad, lo incorporen como un chequeo de rutina más.”

En cuanto a sífilis, en 2025 se registraron 46.779 casos, cifra que representa un aumento del 75,6 % respecto a 2022.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Casi la mitad de los diagnósticos en el país son tardíos, lo que complica el acceso temprano a tratamientos y aumenta el riesgo de transmisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan información clara, realizarse el test de VIH es sencillo: solo se necesita una gota de sangre y el resultado se obtiene en veinte minutos. Es un procedimiento gratuito, confidencial, no requiere orden médica, ni estar en ayunas y se puede realizar desde los 13 años.

A la hora de testearse, es importante tener en cuenta el llamado “período ventana” de un mes: si la prueba se realiza antes de este tiempo tras una práctica de riesgo, puede arrojar un resultado “no reactivo”. En ese caso, se recomienda repetirla tras cuatro semanas. Sea cual sea el resultado, Haag insiste en la importancia de usar correctamente el preservativo durante todo el acto sexual, incluso en los juegos previos.

Brecha entre la ley y la realidad: acceso, derechos y desafíos

En 2026 se cumplen cuatro años de la sanción de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis. Esta norma adoptó un enfoque de derechos humanos en salud sexual y promueve la prevención y promoción de la salud. Sin embargo, la brecha sigue: el 13 % de las personas que viven con VIH en Argentina aún desconoce su diagnóstico, según datos del Ministerio de Salud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Detectar el VIH a tiempo permite acceder a tratamientos efectivos que mejoran la calidad de vida y previenen la transmisión sexual del virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las campañas públicas y la eliminación de prejuicios son esenciales para acortar esa distancia entre el objetivo legal y la realidad cotidiana. El acceso temprano al testeo es una herramienta clave para la protección de la salud y para frenar la propagación del virus.

Actividades y acceso: cómo y dónde hacerse la prueba

Durante la semana del Día Nacional de la Prueba de VIH, AHF Argentina despliega actividades de testeo y prevención en todo el país. El viernes 26 de junio, por ejemplo, habrá pruebas rápidas y gratuitas en el Barrio Mugica de la Ciudad de Buenos Aires, con resultados listos en veinte minutos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La prueba de VIH es gratuita, confidencial y rápida: solo requiere una gota de sangre y el resultado está listo en veinte minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización también mantiene centros comunitarios de salud sexual en CABA, Rosario y Mar del Plata, donde se brinda atención gratuita, entrega de preservativos y test de VIH y sífilis de lunes a viernes de 12 a 20 h.

Las actividades se irán actualizando en las redes sociales de la organización (@ahfargentina). Entre el 24 y el 27 de junio se realizarán jornadas de testeo en ciudades como San Vicente, Morón, Resistencia, Corrientes, Itatí, Posadas, Rosario, Los Polvorines y San Salvador de Jujuy, en articulación con otras organizaciones y fundaciones locales.

En definitiva, la invitación es a aprovechar esta oportunidad para conocer el propio estado serológico y, en palabras de Haag, “derribar barreras y estigmas” que aún persisten en torno al VIH.

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