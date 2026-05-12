Ciencia

Qué es la memoria fotográfica y por qué sería una desventaja según la ciencia

Casos célebres como el de Akira Haraguchi o el artista Stephen Wiltshire alimentaron el mito durante décadas, pero la evidencia empírica indica que ninguno reúne los criterios del fenómeno

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Ilustración digital: un cerebro rosado en el fondo, una cámara azul oscuro con flash brillante en primer plano, sobre un fondo azul pastel liso.
La memoria fotográfica, o memoria eidética, se define como la supuesta capacidad de recordar imágenes y escenas con enorme precisión y detalle (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria fotográfica, también conocida en términos científicos como memoria eidética, se refiere a la supuesta capacidad de recordar imágenes, textos o escenas con un nivel de detalle y precisión extraordinarios, como si se tratara de un retrato mental. Este concepto ha capturado la imaginación popular, sobre todo porque implica la posibilidad de almacenar y recuperar información visual sin errores y sin necesidad de recurrir a técnicas de memorización.

Desde una perspectiva científica, ha sido objeto de numerosos estudios y debates. Sin embargo, la existencia de un recuerdo perfecto nunca ha sido demostrada en adultos, y los casos documentados de memoria eidética se encuentran principalmente en niños y desaparecen con la edad.

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Investigadores como Marvin Minsky sostienen que no funciona como una grabadora, sino como un sistema reconstructivo que interpreta y adapta los recuerdos cada vez que se evocan, explica Medical Press. Es por ello que la ciencia se dedicó a estudiar si existe la memoria fotográfica y cuáles son los factores que influyen en las personas para tener recuerdos.

El mito de la memoria fotográfica

El concepto de memoria fotográfica se asocia con la habilidad de recuperar información a voluntad, como si se tratara de observar una imagen almacenada en el cerebro. Este mito, en parte porque historias como la del japonés Akira Haraguchi, quien mencionó 100.000 dígitos de pi, parecen dar sustento a la existencia de capacidades memorísticas sobrehumanas, recoge Oxford Open Learning. La figura del artista Stephen Wiltshire, capaz de dibujar paisajes urbanos complejos tras una sola observación, también suele presentarse como una prueba viviente de este fenómeno.

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Cerebro translúcido y luminoso en el espacio rodeado de fotos antiguas y bloques digitales conectados por luz, sobre un fondo de estrellas.
La percepción de que la memoria humana funciona como una grabadora es un mito promovido por relatos y casos excepcionales, más que por pruebas científicas comprobadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la ciencia actual coincide en que, a pesar del atractivo popular y los ejemplos excepcionales, no existe evidencia científica que respalde la existencia real de la memoria fotográfica. Esta percepción errónea se ha perpetuado por la influencia de la ficción y relatos extraordinarios, más que por hallazgos empíricos verificables.

Contrario a la creencia popular, la memoria humana no funciona como una grabadora ni como una cámara de fotos. La ciencia ha demostrado que recordar no implica acceder a un archivo estático e inalterable, sino reconstruir activamente el pasado a partir de fragmentos disponibles en el presente. Este proceso está condicionado por factores como las pistas contextuales, el conocimiento previo, el estado de ánimo y los objetivos, detallan expertos a The Conversation.

En términos neurológicos, está compuesta por varios sistemas que interactúan entre sí. Existen al menos dos grandes categorías: a corto plazo y a largo plazo. La primera se encarga de retener información de manera inmediata y momentánea, mediante patrones de actividad neuronal en los lóbulos frontales. Por su parte, la memoria a largo plazo almacena datos de manera más permanente en forma de conexiones sinápticas, especialmente en los lóbulos temporales, detalla BBC Science Focus.

Corte sagital de una cabeza humana translúcida. Luz entra por el ojo, activando la corteza visual del cerebro, con haces y puntos abstractos extendiéndose.
La memoria se estructura en sistemas de corto y largo plazo, donde la memoria semántica y autobiográfica cumplen roles distintos en la consolidación de recuerdos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la memoria a largo plazo se distinguen varios subtipos. La memoria semántica almacena información abstracta, como hechos y conceptos, mientras que la memoria autobiográfica recoge experiencias personales y episodios vividos. El proceso de almacenar un recuerdo a largo plazo implica tres fases esenciales: codificación (transformar la experiencia en datos almacenables), almacenamiento (guardar esa información en el cerebro) y recuperación (acceder a esos datos cuando se necesitan).

Por lo tanto, se trata de un sistema dinámico y reconstructivo, propenso a errores y sesgos. Por ejemplo, las emociones y las creencias personales influyen en la forma en que se recuerdan los hechos, y los recuerdos pueden actualizarse o distorsionarse con el tiempo. Esto explica por qué es imposible recuperar cada detalle de una experiencia pasada con total exactitud, y desmonta la noción de que la mente humana pueda operar como una cámara perfecta.

Cuál es el papel del olvido y qué es la memoria imperfecta

Lejos de ser un defecto, el olvido cumple funciones esenciales para el ser humano. La idea de que la memoria falla si no se recuerda todo es un mito alimentado por el concepto fotográfico, pero la investigación científica indica que olvidar es un proceso adaptativo y necesario.

Una representación hiperrealista de un cerebro humano translúcido con vías nerviosas iluminadas en azul y rojo, mostrando la amplificación de señales de dolor.
Olvidar no es un fallo, sino una función adaptativa que permite priorizar información relevante y fortalecer la capacidad de adaptación al futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permite que las personas utilicen sus recuerdos no solo para revivir el pasado, sino para anticipar y adaptarse al futuro. Si la memoria fuese perfecta, resultaría una desventaja, ya que conservaría todos los detalles irrelevantes de cada experiencia, dificultando la generalización y la aplicación de conocimientos en nuevas situaciones, indica un estudio. La capacidad de desmemoriar detalles específicos y conservar solo la idea principal de los episodios pasados permite enfrentar de manera flexible desafíos distintos, en lugar de limitarse a repetir acciones idénticas a las vividas anteriormente.

Además, tiene un papel protector en la salud emocional. Una investigación detalla que cuando los recuerdos de eventos negativos, como episodios vergonzosos o traumáticos, pierden intensidad con el tiempo, las personas pueden superarlos con mayor facilidad. Si permitiera revivir cada detalle con la misma fuerza emocional una y otra vez, muchas experiencias serían difíciles de superar.

El proceso de olvidar también contribuye a la autoestima y a la estabilidad de la identidad personal. Las personas tienden a modificar o suprimir recuerdos que desafían su autoimagen, lo que ayuda a mantener una percepción coherente y positiva de sí mismas.

Este mecanismo no solo protege el bienestar psicológico, sino que también permite adaptarse mejor a los cambios y retos vitales. En tanto, ensayos científicos explican que el “olvido activo”, es la eliminación física constante de recursos no utilizados. Este proceso es el equivalente, según expertos citados en BBC Science Focus, a liberar espacio y organizar la información.

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