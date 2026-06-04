Ciencia

Un estudio revela que la artrosis de rodilla es una condición única y transforma el enfoque de los tratamientos

Investigadores de Oxford analizaron más de 7.000 proteínas en el líquido articular de 1.300 pacientes y confirmaron que no existen formas biológicas distintas, descartando décadas de debate sobre una posible variedad de enfermedades

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio internacional coordinado por la Universidad de Oxford concluyó que la artrosis de rodilla comparte un patrón biológico común y no presenta subtipos moleculares diferenciados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artrosis de rodilla es una de las causas más frecuentes de dolor y limitación funcional en adultos mayores. Pero, además de su impacto cotidiano, durante años arrastró una discusión científica de fondo: si se trataba de una sola enfermedad o de varios trastornos distintos reunidos bajo el mismo diagnóstico. Un nuevo estudio internacional coordinado por la Universidad de Oxford aportó datos para responder esa pregunta.

El trabajo, el mayor análisis molecular realizado hasta la fecha sobre artrosis de rodilla, concluyó que la enfermedad comparte un patrón biológico común y que no existen subtipos moleculares diferenciados. El hallazgo surgió del análisis de más de 7.000 proteínas presentes en el líquido sinovial, el fluido que lubrica las articulaciones, en una cohorte amplia de pacientes.

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La magnitud del problema ayuda a dimensionar la relevancia del resultado: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019 365 millones de personas vivían con artrosis de rodilla en todo el mundo, la localización más frecuente de esta enfermedad.

Cómo se hizo el estudio y por qué el líquido sinovial es clave

El estudio reunió a más de 1.300 pacientes y se desarrolló entre 2019 y 2024 dentro del consorcio internacional STEpUP OA. La iniciativa estuvo coordinada por el Kennedy Institute of Rheumatology de la Universidad de Oxford e incluyó centros académicos y grupos científicos de Reino Unido, Europa y Canadá.

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Infografía detallada sobre artrosis de rodilla, mostrando una articulación brillante, estructuras moleculares, gráficos de datos y métodos de estudio.
La investigación sobre artrosis de rodilla analizó más de 7.000 proteínas en el líquido sinovial de más de 1.300 pacientes del consorcio STEpUP OA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores recogieron muestras en instituciones como Imperial College London, University of Cambridge, Lund University, Maastricht University y Western University (Canadá). Para el análisis empleó la plataforma SomaScan v4.1, una tecnología diseñada para identificar y cuantificar proteínas en muestras biológicas a gran escala.

Las proteínas funcionan como indicadores de procesos que ocurren en los tejidos. En ese sentido, el líquido sinovial ofrece una ventana directa sobre lo que sucede dentro de la articulación: puede reflejar señales vinculadas con inflamación, daño y mecanismos de reparación en la rodilla.

Según la universidad, la estandarización de muestras y procedimientos permitió construir un mapa molecular detallado y comparable entre cohortes.

Qué mostró el mapa biológico: un patrón común, sin subtipos

Al evaluar las proteínas del líquido sinovial, los investigadores encontraron una “huella biológica” compartida entre pacientes. La conclusión fue que lo que varía entre personas no es la existencia de “tipos” distintos de artrosis, sino la intensidad con la que se expresan determinados procesos asociados a la enfermedad.

El eje central identificado fue la transición epitelio-mesenquimatosa, descrita en el estudio como un proceso celular asociado a la remodelación de tejidos dentro de la articulación. Además, el trabajo registró señales consistentes en rutas vinculadas con el sistema del complemento, la coagulación y la angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos), todas relacionadas con la inflamación y con respuestas de daño y reparación.

Render hiperrealista de una articulación de rodilla en corte transversal, mostrando cartílago, hueso y redes proteicas luminosas en azul y verde.
El líquido sinovial permitió medir señales de inflamación, daño y reparación dentro de la articulación en pacientes con artrosis de rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas vías aparecieron de forma recurrente en la cohorte analizada y no permitieron separar perfiles biológicos independientes. En cambio, el conjunto de resultados sostuvo la idea de un continuo biológico: una misma entidad patológica con variaciones graduales, no categorías cerradas.

Entre los biomarcadores estudiados, la proteína C reactiva se destacó como indicador del grado inflamatorio. En cambio, la relación entre el dolor informado por los pacientes y los biomarcadores proteicos fue menos consistente. Según el trabajo, ese desacople sugiere que parte de los mecanismos responsables del dolor podría no quedar reflejada por completo en el perfil molecular del líquido sinovial.

Factores que modulan la enfermedad: obesidad, edad y sexo biológico

De acuerdo con la Universidad de Oxford, variables como la obesidad, el sexo biológico y la edad influyeron en la intensidad de algunos procesos biológicos asociados a la artrosis, pero sin generar formas distintas de la enfermedad.

En las personas con obesidad, el análisis detectó un aumento de marcadores inflamatorios, un hallazgo que los investigadores vincularon con la mayor carga mecánica que soporta la articulación. Esa señal, en la interpretación del equipo, refuerza la relevancia del peso corporal como factor modificable en el curso de la artrosis, sin convertirlo en un criterio para segmentar “subtipos” biológicos.

Eucalipto - artrosis - Perú - salud - 29 mayo
El estudio detectó en la artrosis de rodilla rutas asociadas con el sistema del complemento, la coagulación y la angiogénesis dentro de un continuo biológico común (Freepik)

Al comparar por sexo, la transición epitelio-mesenquimatosa mostró un peso similar en hombres y mujeres. Sin embargo, los procesos ligados a angiogénesis y coagulación presentaron mayor relevancia en varones. Según los autores, estas diferencias podrían influir en la velocidad de progresión y en la respuesta individual a intervenciones futuras, aunque dentro de un marco biológico común.

Qué podría cambiar en los tratamientos y en los ensayos clínicos

El estudio subrayó un punto central del escenario actual: no existen tratamientos aprobados que modifiquen la evolución estructural de la artrosis de rodilla. En ese contexto, contar con un mapa molecular compartido podría ayudar a reorientar la investigación farmacológica.

Si la enfermedad comparte mecanismos centrales, los futuros fármacos podrían diseñarse para apuntar a esas rutas principales. A la vez, este tipo de caracterización biológica podría contribuir a mejorar el diseño de ensayos clínicos, con criterios de selección de pacientes mejor sustentados en señales moleculares y con objetivos terapéuticos más definidos.

Una mujer mayor recostada en una camilla, cuya rodilla muestra una compleja visualización anatómica translúcida con estructuras óseas y miles de partículas luminosas. Un médico con gafas y tableta está en el fondo.
Los hallazgos sobre artrosis de rodilla pueden reorientar el desarrollo de tratamientos y ensayos clínicos, en un contexto sin terapias aprobadas que modifiquen su evolución estructural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los responsables del trabajo plantearon que el recurso permitiría identificar grupos de pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de intervenciones dirigidas a procesos específicos, sin sostener la idea de subtipos aislados. Además, el consorcio STEpUP OA informó que su base de datos será de acceso abierto para facilitar que otros equipos exploren y validen posibles dianas terapéuticas

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