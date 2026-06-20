Ciencia

Cuál es la métrica que puede predecir el riesgo de enfermedades, según la ciencia

Investigadores de las universidades de Cambridge y Colorado advierten que este indicador predice el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, ciertos cánceres y deterioro cognitivo mejor que el colesterol o la presión arterial

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso responsable del VO2 máx. como métrica de bienestar exige combinarla con hábitos saludables y orientación médica profesional para maximizar sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El VO2 máx. se considera el estándar de oro para evaluar la aptitud física y, cada vez más, un indicador central para anticipar la longevidad y la salud a largo plazo. Gracias al avance de los dispositivos portátiles, la medición de este parámetro dejó de ser exclusiva del ámbito deportivo o clínico y se ha vuelto una herramienta accesible para millones de personas en todo el mundo.

¿Qué es el VO2 máx. y por qué importa?

El VO2 máx., o consumo máximo de oxígeno, representa la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante un esfuerzo intenso, medido en mililitros por kilogramo de peso corporal y por minuto. Según expertos de la University of Colorado School of Medicine, a mayor VO2 máx., mayor es la capacidad del sistema cardiorrespiratorio para suministrar oxígeno a los músculos y producir energía durante actividades de resistencia.

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“Un VO2 máx. alto refleja la eficiencia del corazón, los pulmones y los músculos para trabajar juntos bajo demanda”, explicó Soren Brage, investigador de la University of Cambridge. “No es solo una medida para atletas: predice el riesgo de enfermedades, la calidad de vida y hasta la mortalidad”.

Según investigaciones de la University of Cambridge y la University of Colorado School of Medicine, el VO2 máx. es uno de los predictores más sólidos de salud a largo plazo, incluso por encima de otros parámetros clásicos como el colesterol o la presión arterial. Ambas instituciones señalan que quienes mantienen valores elevados presentan menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo dos, ciertos tipos de cáncer y deterioro cognitivo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El VO2 máx., o consumo máximo de oxígeno, refleja la capacidad cardiorrespiratoria y anticipa el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor predictivo del VO2 máx.: lo que dice la ciencia

“El VO2 máx. es el marcador más confiable de la salud cardiorrespiratoria”, afirmó William Cornwell, cardiólogo de la University of Colorado School of Medicine. “Sabemos que un descenso de este indicador, década a década, se asocia con un aumento del riesgo de muerte por cualquier causa”.

Según datos de ambas universidades, el VO2 máx. disminuye aproximadamente un 10% por década a partir de la adultez, y el descenso se acelera tras la jubilación. Por eso, preservar la aptitud cardiorrespiratoria desde edades tempranas es clave: “Invertir en salud a los 30 y 40 años es como ahorrar para la jubilación: cuanto antes se comienza, mejores son los resultados a los 60, 70 y 80”, remarcó Cornwell.

La revolución tecnológica: medir el VO2 máx. fuera del laboratorio

Hasta hace pocos años, conocer el VO2 máx. solo era posible mediante una prueba de esfuerzo con análisis de gases en laboratorio, donde el paciente debía correr o pedalear con una mascarilla y bajo vigilancia médica. Este método requería tecnología costosa y entrenamiento profesional, por lo que se reservaba para deportistas o pacientes con indicación clínica.

La University of Cambridge desarrolló recientemente un modelo validado científicamente para estimar el VO2 máx. a partir de datos recolectados por dispositivos portátiles, como relojes inteligentes y pulseras de actividad. El sistema utiliza algoritmos abiertos de inteligencia artificial y recopila información del ritmo cardíaco y el movimiento durante actividades cotidianas, sin necesidad de esfuerzos máximos ni mediciones en laboratorio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La actividad física regular, como caminar 30 minutos cinco veces por semana, mejora significativamente el VO2 máx. y protege contra enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en npj Digital Medicine demostró que esta metodología puede predecir los cambios en la aptitud física de manera precisa y confiable. “Hoy cualquier persona puede acceder a esta información y utilizarla como guía para mejorar su salud”, destacó Cecilia Mascolo, líder del equipo en Cambridge.

Desafíos y limitaciones: ¿qué tener en cuenta?

A pesar de la popularidad de los monitores de actividad, los expertos advierten que no todos los dispositivos emplean los mismos algoritmos ni ofrecen el mismo nivel de precisión. La falta de transparencia y la variabilidad entre marcas pueden llevar a interpretaciones erróneas o falsas expectativas.

“Obtener el dato es útil y motivador, pero no reemplaza la consulta médica ni el análisis integral de la salud”, enfatizó Cornwell. Los especialistas insisten en que, ante dudas o situaciones particulares, es fundamental recurrir a profesionales y no basar decisiones clínicas únicamente en valores obtenidos de aplicaciones o relojes.

Cómo mejorar el VO2 máx. y proteger la salud

La buena noticia es que el VO2 máx. es un parámetro dinámico y puede mejorarse con hábitos sostenidos. La University of Colorado School of Medicine recomienda realizar actividad física regular; por ejemplo, caminar a paso ligero 30 minutos, cinco veces por semana, o acumular al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado. “Estos cambios generan beneficios sin importar el peso; reducen de manera clara el riesgo de complicaciones”, subrayó Cornwell.

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La medición del VO2 máx. mediante dispositivos portátiles, como relojes inteligentes, permite monitorear la aptitud física fuera del laboratorio clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los estudios mencionados, incluso quienes comienzan a moverse en la adultez pueden experimentar mejoras relevantes en su capacidad cardiorrespiratoria y su pronóstico a largo plazo.

El siguiente paso de la ciencia: edad biológica e IA activa

El campo de la longevidad ha dado un giro clave en 2026. Las investigaciones más recientes en gerociencia advierten que el verdadero poder del VO2 máx. no está en medirlo de forma aislada, sino en cruzarlo con biomarcadores moleculares y epigenéticos (los medidores del envejecimiento celular).

Los nuevos marcos de investigación publicados este año demuestran que una persona puede tener una excelente genética molecular pero una baja capacidad cardiorrespiratoria, o viceversa. Por lo tanto, la tendencia científica actual es integrar los datos del reloj inteligente con análisis de sangre avanzados para obtener un mapa exacto de la “edad biológica” real del individuo, permitiendo predecir el ritmo de envejecimiento con una precisión nunca antes vista.

Por otra parte, la revolución de los wearables ya no se limita a estimar el número de VO2 máx., sino a decirnos qué hacer con él. Modelos avanzados de inteligencia artificial presentados recientemente —conocidos como Agentic Health Analytics (Analítica de Salud Agéntica)— están transformando estos relojes en entrenadores moleculares autónomos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas advierten que las apps y monitores de actividad no reemplazan la consulta médica ni un diagnóstico profesional de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugar de mostrar un gráfico estático que el usuario no sabe cómo interpretar, estos nuevos algoritmos descomponen las fluctuaciones diarias de la frecuencia cardíaca y el movimiento para sugerir “microhábitos” personalizados e inmediatos (como ajustar el ritmo exacto de la caminata del día o modificar los tiempos de recuperación), logrando un impacto directo y medible en la mejora del rendimiento cardiovascular semana a semana.

Más allá del número: una herramienta para la prevención

El avance en la medición del VO2 máx. mediante tecnología portátil marca un cambio de paradigma en la autogestión del bienestar. Pero los investigadores advierten: el objetivo no es obsesionarse con una cifra aislada, sino integrar distintos indicadores y hábitos saludables para reducir riesgos y favorecer una vida más larga y plena.

De este modo, el VO2 máx. se consolida como una métrica fundamental para anticipar riesgos y promover la longevidad, siempre que se utilice con criterio y acompañado del acompañamiento profesional adecuado. La ciencia lo respalda y la tecnología lo pone al alcance de todos; el desafío es saber aprovechar esta información para construir salud a lo largo del tiempo.

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