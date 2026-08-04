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ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 1

El cronograma de este mes contempla diferentes días de pago según el tipo de prestación social y el esquema vigente para cada grupo de beneficiarios

Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
Beneficiarios de ANSES consultan el cronograma oficial para conocer las fechas y montos de pago de agosto 2026
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En agosto de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó el calendario y los montos actualizados para cada una de sus prestaciones. Las personas con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 1 pueden consultar, según el cronograma oficial, las fechas y valores de cobro para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, desempleo y otras prestaciones sociales.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones menores al haber mínimo y tienen DNI terminado en 1 cobrarán el martes 11 de agosto. El monto oficial para el haber mínimo en agosto 2026 asciende a $489.775,93, suma que incluye un bono de $70.000 dispuesto por ANSES.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

anses y jubilados
Las oficinas de ANSES reciben diariamente a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares por trámites y consultas

Las personas que reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y poseen DNI terminado en 1 percibirán el pago el martes 25 de agosto. El monto varía según el haber individual, conforme a la tabla oficial de ANSES, y la jubilación máxima vigente es de $1.517.094,85.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) serán abonadas a titulares con DNI terminado en 1 el martes 11 de agosto. El valor de la AUH es de $150.848 por hijo. Para la Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos familiares), el monto corresponde a $75.431,40. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $491.173.

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Asignación Por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 1 recibirán el pago el martes 11 de agosto. El monto es de $150.848, igual que la AUH. El 80% de la prestación se acredita inicialmente y el 20% restante se libera cuando se presenta la libreta sanitaria.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las Asignaciones por Prenatal y Maternidad para beneficiarias con DNI terminado en 1 también se pagarán el martes 11 de agosto. El valor depende del rango de ingreso familiar. Para ingresos de hasta $1.146.199, el monto es de $75.431,40 y disminuye para rangos superiores según la escala oficial publicada por ANSES.

anses
El calendario de pagos de ANSES detalla los días de cobro según la terminación del DNI de cada titular

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción se abonan sin importar la terminación del DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre. Los valores oficiales para agosto de 2026 son:

  • Nacimiento: $87.925,24
  • Adopción: $525.680,06
  • Matrimonio: $131.650,55

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para DNI terminado en 1 se acreditan el lunes 10 de agosto. El monto actualizado por invalidez y vejez, con bono extraordinario, es de $363.843,15. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $405.820,74.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre, sin distinción por terminación de DNI. El monto para la asignación por hijo (primer rango) es de $75.431,40.

Desempleo Plan 1

La Prestación por Desempleo Plan 1 se acredita el lunes 24 de agosto para titulares con DNI terminado en 1. El monto varía según salarios y meses aportados, y se ubica en un rango de $130.000 a $260.000.

Desempleo Plan 2

Fachadas ANSES
Las actualizaciones en los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones se aplican desde el 1 de agosto de 2026 según lo dispuesto por ANSES

El Desempleo Plan 2 mantiene el mismo cronograma que el Plan 1, con pago el lunes 24 de agosto para DNI terminado en 1. El monto se calcula conforme a la reglamentación vigente del programa.

Los cronogramas y montos informados corresponden al calendario oficial de ANSES para agosto 2026. Todas las personas beneficiarias pueden consultar detalles adicionales y actualizaciones en los canales oficiales del organismo.

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