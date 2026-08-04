ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 1

En agosto de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó el calendario y los montos actualizados para cada una de sus prestaciones. Las personas con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 1 pueden consultar, según el cronograma oficial, las fechas y valores de cobro para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, desempleo y otras prestaciones sociales.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Quienes perciben jubilaciones o pensiones menores al haber mínimo y tienen DNI terminado en 1 cobrarán el martes 11 de agosto. El monto oficial para el haber mínimo en agosto 2026 asciende a $489.775,93, suma que incluye un bono de $70.000 dispuesto por ANSES.
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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Las personas que reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y poseen DNI terminado en 1 percibirán el pago el martes 25 de agosto. El monto varía según el haber individual, conforme a la tabla oficial de ANSES, y la jubilación máxima vigente es de $1.517.094,85.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) serán abonadas a titulares con DNI terminado en 1 el martes 11 de agosto. El valor de la AUH es de $150.848 por hijo. Para la Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos familiares), el monto corresponde a $75.431,40. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $491.173.
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Asignación Por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 1 recibirán el pago el martes 11 de agosto. El monto es de $150.848, igual que la AUH. El 80% de la prestación se acredita inicialmente y el 20% restante se libera cuando se presenta la libreta sanitaria.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las Asignaciones por Prenatal y Maternidad para beneficiarias con DNI terminado en 1 también se pagarán el martes 11 de agosto. El valor depende del rango de ingreso familiar. Para ingresos de hasta $1.146.199, el monto es de $75.431,40 y disminuye para rangos superiores según la escala oficial publicada por ANSES.
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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción se abonan sin importar la terminación del DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre. Los valores oficiales para agosto de 2026 son:
- Nacimiento: $87.925,24
- Adopción: $525.680,06
- Matrimonio: $131.650,55
Pensiones No Contributivas
Las Pensiones No Contributivas (PNC) para DNI terminado en 1 se acreditan el lunes 10 de agosto. El monto actualizado por invalidez y vejez, con bono extraordinario, es de $363.843,15. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $405.820,74.
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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre, sin distinción por terminación de DNI. El monto para la asignación por hijo (primer rango) es de $75.431,40.
Desempleo Plan 1
La Prestación por Desempleo Plan 1 se acredita el lunes 24 de agosto para titulares con DNI terminado en 1. El monto varía según salarios y meses aportados, y se ubica en un rango de $130.000 a $260.000.
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Desempleo Plan 2
El Desempleo Plan 2 mantiene el mismo cronograma que el Plan 1, con pago el lunes 24 de agosto para DNI terminado en 1. El monto se calcula conforme a la reglamentación vigente del programa.
Los cronogramas y montos informados corresponden al calendario oficial de ANSES para agosto 2026. Todas las personas beneficiarias pueden consultar detalles adicionales y actualizaciones en los canales oficiales del organismo.
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