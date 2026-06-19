El cerebro puede “leer” una palabra que ya desapareció de la pantalla: así es el experimento que lo demostró

Una palabra aparece por milisegundos y desaparece, pero el cerebro igual puede quedarse con su significado, según lo expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver una palabra, que desaparezca al instante y, aun así, saber qué decía: eso es lo que mostró un equipo internacional de investigadores al probar cómo el cerebro puede acceder al significado incluso cuando ya no queda rastro visual del estímulo. Científicos logran que el significado de una palabra “aparezca” en la conciencia del participante, incluso cuando su rastro visual ha desaparecido.

Leer una palabra que ya no está en pantalla suena imposible. Sin embargo, un equipo internacional de investigadores mostró que el cerebro puede acceder al significado de una palabra aunque la persona no recuerde nada de su forma, su ubicación o incluso si estaba en mayúsculas o minúsculas.

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En un experimento que desafía las creencias tradicionales sobre la conciencia visual, Daphné Rimsky Robert y Claire Sergent lideraron un trabajo que demostró que es posible identificar el significado de una palabra recién expuesta —y ya “borrada” de la pantalla— sin recordar nada sobre su aspecto visual. El hallazgo, publicado en Communications Psychology, reabre el debate sobre cómo la conciencia accede a la información sensorial y sugiere que el cerebro puede “rescatar” información semántica perdida, incluso cuando su huella sensorial ya no existe.

La investigación, realizada entre el Integrative Neuroscience and Cognition Center de la Université Paris Cité y Royal Holloway, University of London, sometió a decenas de participantes a un protocolo en el que palabras visuales fugaces quedaban inmediatamente enmascaradas por estímulos similares, volviéndose prácticamente indetectables a simple vista. El punto de quiebre llegó con la introducción de un estímulo posterior: un “retro-cue” auditivo, en forma de palabra relacionada semánticamente, que permitía a los participantes reconocer la palabra visual original sin poder identificar cómo se mostraba ni dónde en la pantalla apareció.

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2) En el estudio, los participantes no recordaban la forma ni la ubicación del texto, pero sí podían identificar qué palabra era (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desvincular el acceso consciente de la percepción sensorial

La pregunta central que motiva el trabajo es antigua : ¿en qué momento emerge la conciencia durante el procesamiento cerebral de un estímulo externo?. El resultado tiene consecuencias directas sobre las teorías contemporáneas que compiten por explicar la conciencia.

En psicología y neurociencias, según lo expertos, se discute si la percepción consciente surge cuando la información sensorial está por completo disponible (“procesamiento sensorial local y recurrente”) o si se produce en una etapa posterior, cuando esa información se difunde a áreas de integración más abstractas (“red global neuronal” o Global Workspace).

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Dicho en otras palabras: imaginemos que nuestro cerebro es como una oficina con varias salas. Cuando ves algo, por ejemplo una manzana, la información primero llega a una sala pequeña donde solo unos pocos empleados la ven y analizan los detalles de color y forma (esto sería el “procesamiento sensorial local y recurrente”).

3) La clave del experimento fue una “pista” auditiva posterior: una palabra relacionada que ayudaba a reconocer la anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos científicos creen que, con esto, ya somos consciente de la manzana. Otros piensan que solo cuando esa información pasa a la sala de reuniones principal, donde todos los empleados pueden verla y hablar de ella (eso sería la “red global neuronal” o Global Workspace), realmente te das cuenta de que hay una manzana. Así, la discusión es si la conciencia surge en la sala pequeña, apenas recibes la información, o si aparece cuando la información se comparte en la sala grande, donde participa todo el equipo.

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El equipo de Sergent buscó el escenario experimental en el que estas teorías producen predicciones opuestas: si la conciencia depende del procesamiento sensorial local, el borrado temprano de la información visual debería imposibilitar cualquier acceso consciente. Pero si existe un “escalón superior” donde la información semántica permanece latente, un estímulo auditivo podría “despertarla” después del olvido sensorial inmediato.

5) El trabajo, liderado por Daphné Rimsky Robert y Claire Sergent, reabrió el debate sobre cómo emerge la conciencia durante el procesamiento cerebral (Imagen ilustrativa Infobae)

El experimento: ver sin ver

El protocolo central combinó enmascaramiento visual y retro-cue semántico. Primero, se exponía durante milisegundos una palabra visual que, casi de inmediato, era tapada por una secuencia de cadenas de caracteres. La técnica, común en estudios sobre percepción inconsciente, suele bloquear tanto el recuerdo de la palabra como sus detalles visuales (mayúsculas, minúsculas, ubicación en pantalla).

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La novedad fue la introducción de una palabra auditiva, minutos después, que podía estar relacionada o no con el concepto mostrado (“puercoespín” tras “erizo”, por ejemplo). Si la conciencia solo es posible con la información sensorial disponible, ningún cue debería tener efecto. Sin embargo, los resultados mostraron que, cuando el retro-cue era congruente, los participantes identificaban correctamente la palabra previa, incluso sin recordar su forma visual ni su ubicación exacta.

“El mecanismo que permite el acceso consciente parece operar en buena medida de forma independiente al procesamiento sensorial primario”, argumentaron los autores. La mejora se produjo en la identificación del significado, pero no se replicó en tareas que exigían recordar atributos visuales, lo que sugiere que la conciencia puede activarse sobre el significado mientras se pierde el resto de la información sensorial.

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6) Se hicieron siete experimentos con más de 120 participantes y pruebas con estímulos de 12 a 48 milisegundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete experimentos, más de 120 participantes y controles

El artículo describe siete experimentos sucesivos, que sumaron más de 120 participantes y contemplaron diferentes configuraciones: manipulación de la duración del estímulo (de 12 a 48 milisegundos), variaciones en el tipo de retro-cue (palabras congruentes, incongruentes, neutras) y diferentes tareas de reporte (informar el caso, la posición, la confianza o la visibilidad del estímulo). El procesamiento de los datos incorporó modelos bayesianos multinivel para aislar los efectos del azar y controlar la tendencia a adivinar.

Un resultado clave, replicado en múltiples pruebas, fue la disociación: la presencia de un retro-cue congruente aumentó entre 5 y 20 veces la probabilidad de identificar correctamente la palabra, pero no mejoró la identificación de atributos visuales como el uso de mayúsculas/minúsculas o la ubicación en el espacio visual. “Cuando el participante identificó correctamente la palabra en los ensayos con retro-cue congruente, acertó el caso o la posición solo en el 86,3% de los casos, una proporción significativamente menor que en los ensayos con cues incongruentes (92,9%)”, destaca el reporte.

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Dicho de forma más simple: cuando después aparecía una pista de audio que tenía relación con la palabra vista, los participantes tenían entre 5 y 20 veces más chances de acertar cuál era la palabra. Pero esa ayuda no servía para recordar cómo se había visto: no mejoraba si estaba en mayúsculas o minúsculas ni dónde había aparecido en la pantalla.

Cuando la pista auditiva era congruente, la probabilidad de identificar la palabra aumentaba entre cinco y 20 veces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para descartar la posibilidad de que los participantes usaran fragmentos de memoria parcial (como algunas letras sueltas) combinados con el retro-cue auditivo, los investigadores recurrieron a la métrica de distancia de Levenshtein, que mide el parecido ortográfico. No hallaron que el retro-cue disminuyera la distancia en errores, lo que desmonta la hipótesis de “adivinanzas informadas”.

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La paradoja de “ver” lo que ya no está

El efecto más desconcertante es que la conciencia puede “actualizarse” tras la desaparición completa de un estímulo y sus características perceptivas. Sergent y Rimsky Robert postulan que el retro-cue semántico reactiva una representación lexical residual en las áreas temporales, que queda fuera del alcance consciente tras el enmascaramiento pero puede ingresar en el “espacio de trabajo global” si una señal auditiva relacionada empuja su difusión.

“Estos resultados desafían la idea de que la conciencia depende de bucles locales en la corteza sensorial; el acceso consciente puede darse, aunque la representación sensorial de bajo nivel ya haya sido destruida”, afirman los autores, alineando su hallazgo con la Global Neuronal Workspace Theory.

La investigación lanza una pregunta central para las neurociencias: ¿es posible tener conciencia de “algo” —su existencia y significado— aunque se haya perdido por completo la huella sensorial primaria? La respuesta experimental es afirmativa. El trabajo sugiere que la mente puede reconstruir la presencia consciente de una información ya “borrada” en lo perceptivo, abonando la idea de un acceso flexible, temporalmente desfasado y que se manifiesta en el nivel semántico.