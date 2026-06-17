El indicador poco conocido de la presión arterial que alerta sobre riesgos para el corazón y el cerebro

La presión de pulso es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de la presión arterial, un dato clave para la salud cardiovascular y cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión de pulso es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de la presión arterial. Este dato simple, que se obtiene con cualquier tensiómetro, ofrece pistas sobre la elasticidad de las arterias y la salud del sistema cardiovascular. A medida que estos vasos sanguíneos pierden flexibilidad, la presión de pulso suele aumentar, lo que puede advertir sobre riesgos para el corazón y el cerebro antes de que aparezcan síntomas.

Un estudio reciente publicado en la revista Neurology analizó la información genética de casi 9.000 personas para investigar si quienes tienen mayor predisposición genética a presión de pulso elevada presentan también más riesgo de fallecer por una causa relacionada con la demencia. Los resultados resaltan la importancia de este dato en la evaluación del riesgo cognitivo a largo plazo.

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Cómo se calcula la presión de pulso y qué revela sobre el estado de las arterias

La presión de pulso se obtiene restando la presión más baja (diastólica) de la más alta (sistólica) en una medición de presión arterial. Según la Cleveland Clinic, un valor normal de presión de pulso es de aproximadamente 40 mmHg. Con el paso de los años, este número suele aumentar porque las arterias se vuelven menos flexibles.

Un tensiómetro permite conocer la presión de pulso, que puede advertir sobre riesgos para el corazón y el cerebro antes de que aparezcan síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la presión de pulso se mantiene alta, puede señalar que las arterias están rígidas. Esto aumenta el riesgo de problemas en el corazón y en el cerebro, como infartos o accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, cada vez que la presión de pulso sube 10 mmHg, el riesgo de enfermedad coronaria sube un 23%.

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Además, si la presión de pulso supera los 50 mmHg, la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas, trastornos del ritmo o accidentes cerebrovasculares también se eleva. En personas mayores de 55 años, la combinación de arterias más rígidas y presión de pulso alta hace que estos riesgos sean todavía mayores.

La influencia de los genes en la relación entre presión de pulso y demencia

El estudio publicado en Neurology evaluó a 8.818 personas y analizó cómo ciertos rasgos genéticos relacionados con la presión de pulso y con enfermedades como la diabetes o el accidente cerebrovascular pueden influir en el riesgo de demencia. Los investigadores encontraron que quienes tenían una mayor predisposición genética a presión de pulso alta presentaban un 16% más de riesgo de que la demencia aparezca como una de las causas de muerte.

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En comparación, otros factores genéticos ligados a enfermedades como la diabetes tipo 2 o el accidente cerebrovascular no mostraron una relación tan clara con la demencia. La autora principal del estudio, Laura Raffield, explicó que estos resultados apoyan la idea de que existen mecanismos genéticos compartidos entre los problemas vasculares y las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, aclaró que tener genes asociados a presión de pulso alta no significa necesariamente que una persona desarrollará demencia, sino que aumenta la predisposición.

El estudio de Neurology halló que quienes tenían predisposición genética a presión de pulso alta presentaban un 16% más de riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra investigación, publicada en The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease, siguió durante casi cinco años a 1.690 adultos mayores sin problemas cognitivos, evaluando su presión de pulso, la presencia de proteínas características del Alzheimer y el desempeño en pruebas de memoria y atención. Los resultados mostraron que quienes tenían presión de pulso elevada acumulaban más cantidad de amiloide-beta y tau en el cerebro, proteínas que están muy asociadas a la aparición y avance del Alzheimer.

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El deterioro cognitivo fue más rápido en las personas con presión de pulso alta que, además, tenían una variante genética llamada APOE4, que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. El estudio también observó que la relación entre presión de pulso y problemas de memoria se explica, en parte, porque la presión de pulso elevada favorece la acumulación de tau en el cerebro. Esto sugiere que la rigidez de las arterias y los problemas en la circulación pueden ser un factor importante en el desarrollo y avance del Alzheimer, al facilitar la acumulación de estas proteínas dañinas.

El papel de la presión de pulso en la salud cerebral y cognitiva

El efecto de la presión de pulso sobre la cognición va más allá de los factores genéticos. Un estudio publicado en Hypertension comprobó que una presión de pulso elevada afecta la integridad de la sustancia blanca cerebral, que es responsable de la velocidad de procesamiento y la conectividad neuronal.

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Laura Raffield explicó que tener genes asociados a presión de pulso alta no implica desarrollar demencia, sino que aumenta la predisposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo demostró que la presión de pulso puede anticipar cambios en la sustancia blanca del cerebro. Estas variaciones explican gran parte del efecto que tiene la presión de pulso alta sobre la lentitud para pensar o reaccionar, llegando a representar hasta el 72% de esa relación.

Según este estudio, el daño en la sustancia blanca mediado por la presión de pulso comienza a ser significativo a partir de los 60 años y se mantiene estable en su influencia a lo largo de la vida adulta. Los autores proponen que la monitorización y el control de la presión de pulso pueden ser estrategias efectivas para preservar la salud cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

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Las conclusiones apuntan a que la presión de pulso constituye un marcador sensible y accesible de envejecimiento cerebral, y su gestión podría convertirse en una herramienta clave en políticas de salud pública y en la práctica clínica cotidiana.