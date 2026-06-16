Salud

Juega la Selección: diez respuestas clave para cuidar la salud cardiovascular durante el partido

El debut argentino en el Mundial 2026 genera expectativas y tensión, factores que pueden impactar en el corazón

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Vista cercana de un torso de una persona mayor vistiendo una camiseta de fútbol argentina, con las manos entrelazadas sobre el pecho y un partido en la televisión de fondo.
La frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden aumentar horas antes del partido, la expectativa y la tensión se reflejan en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy la selección argentina enfrenta a Argelia en su primer partido del Mundial 2026 y la expectativa se siente en cada rincón del país. Más allá del resultado, la experiencia de vivir un torneo de esta magnitud provoca emociones intensas y compartidas en millones de personas.

Según la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), mientras los hinchas vibran con cada jugada, el cuerpo también responde. Cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y en la liberación de hormonas transforman el partido en un evento que involucra a todo el organismo.

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“La Copa Mundial de la FIFA representa uno de los acontecimientos sociales más movilizadores del planeta. La evidencia científica demuestra que las emociones asociadas al deporte generan respuestas cardiovasculares reales y medibles. Nuestro objetivo no es disminuir la pasión que despierta el fútbol, sino brindar información basada en evidencia para que millones de personas puedan disfrutar cada partido con mayor seguridad y bienestar. Cuidar el corazón es la mejor manera de seguir disfrutando de aquello que nos apasiona”, expresaron.

La entidad responde a diez preguntas clave, basadas en estudios científicos, que ayudan a entender cómo el fútbol puede influir sobre la salud cardiovascular.

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1. ¿Qué le sucede al corazón durante un partido?

Hombre de perfil con la mano en el pecho mirando un televisor. En la pantalla, desenfocados, se ven jugadores de Argentina (camiseta #10 Messi) y Alemania en un partido de fútbol.
El estrés agudo de un partido puede desencadenar eventos cardiovasculares en personas con antecedentes, la consulta precoz ante síntomas es fundamental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón reacciona mucho antes del inicio del partido. La expectativa en los días previos, las discusiones con amigos y los pronósticos generan una activación emocional palpable. Cuando comienza el encuentro, la frecuencia cardíaca y la presión arterial suben. El cuerpo libera hormonas que lo preparan para lo que interpreta como una situación desafiante.

Un estudio de 2026 en la revista Scientific Reports mostró que la frecuencia cardíaca de los espectadores aumentaba incluso horas antes del partido y llegaba a sus valores máximos durante los momentos de mayor tensión. Este fenómeno puede tener implicancias clínicas en personas con antecedentes cardiovasculares, hipertensión o insuficiencia cardíaca.

2. ¿Qué efecto tiene el consumo de alcohol durante los partidos?

La FCA advierte que el consumo de alcohol, habitual en celebraciones futboleras, puede agravar la respuesta cardiovascular. Los espectadores que beben durante partidos tensos muestran frecuencias cardíacas más elevadas, sobre todo en instancias decisivas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las emociones asociadas al fútbol generan respuestas cardiovasculares reales y medibles, destaca la Fundación Cardiológica Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol también favorece arritmias, eleva la presión y contribuye a la deshidratación, especialmente en ambientes calurosos o cuando se combina con comidas abundantes y menos actividad física. La entidad recomienda moderación: disfrutar del fútbol no requiere excesos.

3. ¿Puede un partido desencadenar un infarto?

El estrés agudo de un partido puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el consumo de oxígeno del músculo cardíaco, además de modificar los mecanismos de coagulación. En personas con enfermedad coronaria previa, estos cambios pueden desencadenar eventos cardiovasculares agudos.

Un estudio sobre la Copa Mundial de 1998 halló más internaciones por infarto tras la eliminación de Inglaterra frente a Argentina. El partido no genera la enfermedad, pero puede evidenciar una condición previa que hasta ese momento no había presentado síntomas. Controlar los factores de riesgo y consultar ante señales de alarma resulta fundamental.

4. ¿Se puede sufrir más viendo un partido que jugándolo?

Los espectadores pueden experimentar niveles de tensión similares o superiores a los de los jugadores, según la FCA. Los deportistas entrenan para manejar el estrés competitivo, pero el hincha, sin control sobre el resultado, enfrenta una fuerte combinación de expectativa e incertidumbre.

Primer plano de un brazo con un reloj inteligente negro mostrando 90 ppm y un gráfico de frecuencia cardíaca en una pantalla azul, con un partido de fútbol borroso de fondo.
Las definiciones por penales concentran incertidumbre y tensión extrema, aumentando los riesgos en personas con antecedentes cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante partidos decisivos, el cuerpo libera adrenalina y otras hormonas. Estudios internacionales reportaron aumentos de eventos cardiovasculares en encuentros de máxima carga emocional, sobre todo en eliminaciones o definiciones cerradas.

5. ¿Las emociones deportivas producen cambios hormonales?

La entidad indica que las emociones durante un partido se reflejan en alteraciones hormonales. Investigaciones internacionales revelan que los hinchas más identificados con su equipo presentan mayores niveles de cortisol, una hormona vinculada al estrés.

Un estudio en Stress and Health detectó que los aficionados emocionalmente comprometidos desarrollaban respuestas hormonales superiores. Estas reacciones forman parte de mecanismos biológicos ancestrales y muestran que el fútbol moviliza tanto la mente como el cuerpo.

6. ¿Por qué los penales son un momento de riesgo?

Hombre con camiseta verde y jeans, manos en el pecho, smartwatch con pulso elevado. Mesa con frutas y agua. Al fondo, TV con partido de fútbol.
Muchas personas afectadas durante grandes eventos deportivos ya tenían enfermedades cardíacas preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las definiciones por penales concentran incertidumbre y tensión extrema. La adrenalina sube, la frecuencia cardíaca se acelera y la presión arterial aumenta. Durante estos minutos, el organismo experimenta una de las situaciones de mayor intensidad emocional.

Las investigaciones en torneos internacionales, según la FCA, detectaron más eventos cardiovasculares en partidos con finales inciertos, sobre todo en definiciones por penales. Quienes tienen antecedentes cardíacos deben extremar cuidados ante este tipo de situaciones.

7. ¿El calor puede aumentar los riesgos?

El torneo se disputa durante el verano en el hemisferio norte, lo que añade riesgo para los aficionados. El aumento de la temperatura obliga al corazón a trabajar más y eleva la necesidad de mantener la temperatura corporal.

Investigaciones en escenarios similares demostraron mayor disconfort térmico y una vulnerabilidad especial en adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares. Hidratarse, buscar lugares ventilados y protegerse del sol son medidas clave.

8. ¿Quiénes deberían extremar los cuidados durante el Mundial?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener los controles médicos y respetar la medicación ayuda a prevenir complicaciones durante el Mundial, recomienda la FCA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad señala que personas con enfermedad coronaria, antecedentes de infarto, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, arritmias o enfermedad cerebrovascular integran el grupo de mayor riesgo.

Muchos de los afectados por eventos cardiovasculares durante grandes eventos deportivos ya tenían enfermedades cardíacas preexistentes, según estudios citados por la fundación. Mantener los controles médicos, respetar la medicación y consultar precozmente ante síntomas de alarma son recomendaciones clave.

9. ¿Qué hacer ante un paro cardíaco durante un evento deportivo?

Actuar rápido ante un paro cardíaco puede salvar vidas. Cada minuto resulta decisivo. La reanimación cardiopulmonar (RCP) realizada por testigos y el uso temprano de un desfibrilador externo automático (DEA) aumentan las probabilidades de supervivencia y recuperación neurológica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Mundial ofrece la oportunidad de vivir emociones intensas sin descuidar la salud, aprender RCP fortalece la respuesta comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer el colapso, activar emergencias, iniciar RCP y emplear un DEA constituyen la cadena de supervivencia. La capacitación en RCP representa una herramienta crucial de salud pública.

10. ¿Cómo cuidar el corazón para disfrutar del Mundial?

La FCA afirma que disfrutar del fútbol y cuidar el corazón no son objetivos opuestos. Mantener tratamientos, controlar los factores de riesgo, evitar excesos con el alcohol, descansar lo suficiente, hidratarse y realizar actividad física ayudan a reducir los riesgos cardiovasculares.

Aprender RCP y conocer la ubicación de los DEA fortalece la respuesta comunitaria frente a emergencias. El Mundial ofrece la oportunidad de vivir emociones intensas sin descuidar la salud.

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