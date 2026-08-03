“Conmigo no”: Milei descartó un “plan platita” para el año electoral

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El presidente Javier Milei descartó que su Gobierno vaya a aplicar un “plan platita” en un año electoral y aseguró que esa opción está fuera de discusión. “Conmigo, no”, dijo, “olvídense, eso no puede ser”.

Al ser consultado por Luis Majul, en La Nación +, sobre eventuales medidas de alivio orientadas al consumo, el mandatario agregó: “No voy a entregar mi reputación y legado histórico haciendo la barrabasada que hizo el kirchnerismo”.

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Milei afirmó que su estrategia no va a cambiar por el calendario político y planteó que su administración se mantendrá en el rumbo fiscal y monetario que viene defendiendo. “No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. No me voy a mover de hacer las cosas bien”, sostuvo.

“Lo que ha significado ese paquete de reformas es atacar el corazón de la decadencia argentina”, afirmó al explicar el alcance del conjunto de cuatro reformas estructurales que presentó la semana pasada en cadena nacional. Además de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el paquete incluye una reforma del grillete fiscal, una del mercado de capitales y otra del mercado de seguros, con las que el mandatario busca transformar el andamiaje de la estructura financiera de la economía argentina.

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Para respaldar ese diagnóstico, en una entrevista con Luis Majul en La Nación+, Milei recurrió a un dato histórico: desde 1901 hasta la fecha, la Argentina acumuló 22 crisis económicas, de las cuales 20 tuvieron origen fiscal. Según describió, ese patrón se repitió con una secuencia casi invariable: déficit fiscal, endeudamiento, default, emisión monetaria, inflación y suba de impuestos. Ese ciclo, sostuvo, convirtió al país en uno de los que más tiempo pasó en recesión durante los últimos 50 años y lo llevó de ser una de las economías más ricas del mundo a ubicarse por debajo de la mitad de la tabla global.

“Entiendo que es una cuestion técnica y que puede parecer lejana, pero es terminar con la terminar la estafa de la política con los argentinos. Es una reforma para terminar de extirpar la inflación de la Argentina. No va a ser instantáneo”, dijo el primer mandatario respecto a que la medida impactará en la cotidianeidad de los argentinos. Y continuó: “No se va a poder falsificar más dinero. Cuando emite para financiar al fisco, es una falsificación de dinero. Además, es un delito penal”.

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Al explicar los efectos de terminar con la inflación, Milei subrayó que sus beneficios recaen principalmente sobre los sectores más vulnerables. “Es la política más pro pobre que existe”, afirmó, y agregó que la estabilidad de precios también reduce la volatilidad de los precios relativos y, con ello, habilita mayor crecimiento económico.

Crecimiento de la economía

En materia de crecimiento, Milei sostuvo que la economía argentina creció 6% en 2024 respecto a 2023, y estimó un alza de entre 3% y 4% en 2025. “En promedio hemos crecido 5%, es decir, cinco veces más fuerte que lo que ha hecho la economía argentina a lo largo de la historia”, señaló el mandatario.

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El presidente Javier Milei defendió el paquete de reformas estructurales que presentó la semana pasada en cadena nacional

Ante la objeción de que ese crecimiento no llega a todos los sectores por igual, Milei respondió: “Eso es falso” y rechazó la noción de “teoría del derrame”, que consideró una “falacia” utilizada por el socialismo para atacar al liberalismo. En su lugar, planteó que cuando un sector prospera, el dinero generado puede reinvertirse —lo que produce más empleo, más producción y mejores precios— o volcarse a otros sectores de la economía. “Si hay derrame, hay derrame para los dos, porque si vamos a hacer una transacción, usted gana con la transacción y gano yo”, graficó. Como ejemplo, señaló el desarrollo que el auge petrolero y gasífero está generando en Neuquén y Río Negro.

Sobre los altos niveles de morosidad, Milei planteó que, si dos privados firman un acuerdo y uno no puede cumplirlo, “el Estado no debe hacerse cargo de esa deuda. Pasarle la cuenta a todos los demás me parece que no está bien”, afirmó, aunque aclaró que el gobierno fomenta activamente la refinanciación entre privados y que los bancos que renegocian deudas actúan de forma correcta. “Es un problema entre privados”, subrayó.

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En ese contexto, el mandatario aportó datos sobre la mejora del perfil crediticio del país. Tres calificadoras de riesgo elevaron la nota de la Argentina, lo que se traduce en menor riesgo país, menores tasas de interés y plazos más largos para refinanciar deudas. Milei situó el riesgo país en 420 puntos tras las elecciones de 2025 y señaló que con un riesgo país de 500 puntos la economía argentina puede crecer entre 7% y 8%. “Mirá qué cosa linda viene para la economía argentina en términos de crecimiento, ingresos, consumo, salarios y caída de la pobreza”, expresó.