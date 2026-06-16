La hinchazón abdominal podría ser una señal temprana de riesgo cardiovascular, afirma un estudio

El estudio publicado en Nutrients vincula los síntomas digestivos persistentes con un mayor riesgo cardiovascular en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las molestias digestivas persistentes pueden estar directamente relacionadas con el riesgo cardiovascular, según la evidencia más reciente. Un estudio publicado en la revista científica Nutrients y difundido por el portal especializado EatingWell describe que adultos con síntomas como hinchazón recurrente presentan alteraciones en triglicéridos, colesterol HDL y glucosa en ayunas, colocándolos en un grupo de mayor riesgo cardíaco.

Los investigadores encontraron que estos síntomas digestivos a menudo están relacionados con niveles altos de triglicéridos, bajo colesterol HDL y glucosa alta en ayunas. Estas son señales que, según pruebas de laboratorio comunes, pueden considerarse advertencias clínicas porque indican un aumento en los factores de riesgo cardiometabólico.

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Especialistas advierten que molestias como hinchazón, dolor abdominal o cambios en el ritmo intestinal se catalogan con frecuencia como afecciones menores. El análisis realizado por el equipo de Nutrients advierte que estos síntomas podrían asociarse a un riesgo cardiovascular superior. La investigación, citada por EatingWell, evaluó a 93 adultos, muchos con sobrepeso u obesidad.

La investigación separó a los participantes en dos grupos: quienes manifestaban molestias digestivas persistentes durante al menos tres meses (grupo GI+) y quienes no reportaban este tipo de síntomas (grupo GI-).

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Los adultos con hinchazón recurrente presentan triglicéridos elevados, menor colesterol HDL y glucosa en ayunas alta, factores críticos para la salud cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ambos grupos, los investigadores recolectaron indicadores clínicos habituales, tales como el índice de masa corporal, la presión arterial, la glucosa en ayunas y los perfiles de colesterol. Además, calcularon una puntuación compuesta de estrés metabólico basada en diversos parámetros, incluidos el BMI, los triglicéridos, el colesterol HDL y la hemoglobina glucosilada.

De la hinchazón a los indicadores de riesgo cardiovascular

Los adultos con síntomas digestivos crónicos (grupo GI+) mostraron un perfil cardiometabólico menos saludable. Presentaron triglicéridos con una mediana de 196,5 mg/dL, más del doble que el grupo sin síntomas (90,0 mg/dL). El nivel de colesterol HDL fue inferior en el grupo GI+ con una mediana de 36,5 mg/dL, frente a 45,0 mg/dL en el grupo GI-.

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En cuanto a la glucosa en ayunas, el grupo GI+ alcanzó una mediana de 141 mg/dL frente a 127 mg/dL en quienes no tenían síntomas digestivos. Esta combinación resultó en una puntuación de estrés metabólico mucho más alta en el grupo GI+, lo que indica un mayor riesgo metabólico y cardíaco.

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en cuanto al índice de masa corporal o la hemoglobina glucosilada; no obstante, los aumentos en triglicéridos y glucosa y la disminución del HDL son suficientes como para considerar estos síntomas digestivos crónicos como indicadores de alarma clínica.

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El grupo con síntomas digestivos crónicos mostró una puntuación de estrés metabólico y marcadores cardiometabólicos notablemente menos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal especializado EatingWell destaca que, según el estudio, “los síntomas gastrointestinales crónicos pueden asociarse con perfiles cardiometabólicos adversos”.

Este perfil adverso tiene un componente especialmente alarmante: el grupo con molestias digestivas promedió una glucosa en ayunas de 141 mg/dL. De acuerdo con los criterios clínicos de la Asociación Americana de la Diabetes (ADA) y las alertas de la Asociación Americana del Corazón (AHA), cualquier valor por encima de 126 mg/dL entra formalmente en el rango de diagnóstico de diabetes.

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Para los especialistas de estas entidades, este disparo en los niveles de azúcar en sangre —combinado con triglicéridos altos— es la prueba de que un aparato digestivo crónicamente estresado o inflamado convive con un metabolismo al límite, elevando de inmediato el riesgo cardiovascular.

Por qué la salud digestiva podría influir en el riesgo cardíaco

Estos hallazgos respaldan la importancia de tomar en serio la hinchazón o el malestar digestivo recurrente, en especial entre personas con sobrepeso. Un análisis de laboratorio común puede ayudar a revelar patrones metabólicos preocupantes que subyacen a síntomas digestivos habituales.

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No se observaron diferencias significativas en el índice de masa corporal, pero los marcadores metabólicos advirtieron mayor peligro cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del aporte, EatingWell advierte limitaciones: el tamaño restringido de la muestra, la naturaleza transversal del estudio, que impide definir causalidad, y que los síntomas digestivos se propagan. Además, no se controlaron variables tales como la dieta, la actividad física o los medicamentos.

El análisis editorial de EatingWell enfatiza que el estudio demuestra la importancia de una visión amplia de la salud: los síntomas digestivos pueden anticipar alteraciones metabólicas de mayor alcance. “Estos resultados validan la importancia de una perspectiva holística de la salud”, concluyen los especialistas.

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El estado del sistema digestivo puede reflejar el equilibrio metabólico general. Estar atentos a molestias como la hinchazón podría representar una oportunidad para cuidar la salud del corazón. Esta conexión entre el abdomen y el corazón es tan estrecha que la Asociación Americana del Corazón (AHA) promueve hoy un enfoque médico unificado bajo el nombre de Síndrome Cardiovascular-Riñón-Metabólico (CKM).

Este modelo explica que la obesidad visceral —la grasa acumulada profundamente en el abdomen— genera una presión física e inflamatoria que causa hinchazón y digestiones pesadas, al mismo tiempo que altera los triglicéridos y el colesterol. Así, la medicina actual ya no ve al aparato digestivo y al cardiovascular como sistemas aislados.

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Como respuesta a esta realidad, portales de salud y nutrición registran un aumento masivo en el interés por el consumo estratégico de fibra (una tendencia denominada fiber-maxxing). El enfoque ya no es solo utilizar la fibra para “aliviar los gases”, sino como una herramienta directa para alimentar la microbiota intestinal, mejorar el metabolismo y proteger de forma activa la salud del corazón.