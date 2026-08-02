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Video: por una maniobra en “U”, un auto chocó contra otro e impactó contra una vidriera en La Plata

Por el incidente no se registraron heridos, pero provocó importantes daños materiales en una pinturería. Vecinos dijeron que accidentes similares ya habían ocurrido en la zona

Choque contra una pinturería, en La Plata
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Un automóvil impactó contra una vidriera y terminó dentro de una pinturería ubicada en la esquina de 1 y 42, a pocos metros de la Estación de Trenes de La Plata.

El hecho se produjo cuando un vehículo realizó una maniobra de giro en “U” y chocó contra otro rodado por lo que uno de ellos culminó chocando contra el frente del local comercial.

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El siniestro, ocurrido en una zona céntrica y transitada, provocó importantes daños materiales en el comercio, pero no dejó personas heridas.

El episodio tuvo lugar en una intersección donde, según testigos consultados por 0221, las maniobras de giro en “U” resultan habituales. Residentes y comerciantes de la zona aseguraron que esta no es la primera vez que ocurre un accidente por esa causa, por lo que genera preocupación entre los vecinos.

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Interior de una pinturería con un automóvil blanco que impactó el frente. Cristales rotos, escalera volcada, latas de pintura en el suelo. Un hombre de espaldas está dentro
Un auto chocó contra la vidriera de una pinturería, mientras uno de los trabajadores del local se agarra la cabeza

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para destrozar la vidriera dejar al vehículo casi dentro del local. A pesar de la espectacularidad del incidente, los responsables de la pinturería subrayaron que no hubo heridos y que la situación se resolvió sin consecuencias mayores para el personal ni para los peatones que circulaban por el lugar.

A raíz del accidente, los propietarios del comercio adelantaron que evalúan presentar un pedido ante la Municipalidad de La Plata para reclamar medidas de seguridad en la zona. Otros vecinos ya habían expresado sus propuestas a la comuna, como la ampliación del cantero central de la avenida y la instalación de señalización que prohíba los giros en “U”, con el objetivo de prevenir nuevos siniestros de tránsito.

Interior de una pinturería con un automóvil plateado que ha atravesado la entrada, daños materiales, un hombre, latas de pintura y una escalera rota
El empleado de la pinturería se acerca al vehículo

Sin embargo, no fue el único incidente que se registró en La Plata. En este sentido, un hombre de 42 años perdió la vida y un joven permanece hospitalizado tras un choque entre un automóvil y un camión en la Ruta 2, a la altura de La Plata. El hecho ocurrió ayer, cuando un Citroën C3 Aircross colisionó con la parte trasera de un camión Chevrolet 14.000 con acoplado, que maniobraba para ingresar a una estación de servicio sobre la ruta.

La violencia del impacto provocó el despiste y vuelco del automóvil sobre la calzada. El fallecido fue identificado como Lucas Eduardo Giancovich, oriundo de Mar del Plata, quien murió antes de recibir asistencia médica. El segundo ocupante, S.E.M., de 21 años y con domicilio en Morón, fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Médicos del centro realizaron una cirugía de emergencia y le extirparon el bazo; el joven permanece bajo cuidado intensivo y se aguarda el resultado definitivo de las evaluaciones legales y médicas.

En un trágico accidente en la Ruta 2 murió un hombre y un joven sufrió heridas de gravedad
Lucas Eduardo Giancovich, de 42 años y oriundo de Mar del Plata, murió en el lugar por las lesiones sufridas en el choque sobre la Ruta 2

En el vehículo viajaban otras dos personas que resultaron ilesas. El conductor del camión, un hombre de 31 años oriundo de Winifreda, La Pampa, fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Ambos vehículos quedaron secuestrados para peritajes mecánicos y accidentológicos. Al lugar acudieron agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, efectivos de AUBASA, Policía Científica y personal de la morgue policial. La Fiscalía N° 10 de La Plata lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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