Descubrieron una causa de la enfermedad inflamatoria intestinal: científicos de Oxford identificaron un mecanismo clave

Investigadores de la Universidad de Oxford identificaron un mecanismo que explica la inflamación intestinal en un subgrupo de pacientes con EII (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores del Departamento de Medicina Nuffield de la Universidad de Oxford identificaron un mecanismo clave en un subgrupo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII): autoanticuerpos que neutralizan la interleucina-10 (IL-10) y se asocian con una variante genética específica, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

El equipo, que trabajó junto con el Instituto de Investigación Clínica y Traslacional de la Universidad de Newcastle y el Departamento de Inmunología del Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, analizó muestras de 4.909 pacientes con EII y describió una señal biológica que podría permitir diagnósticos más rápidos y tratamientos dirigidos en un grupo identificable mediante un análisis de sangre.

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Qué descubrió el estudio y por qué cambia el enfoque de la EII

El estudio evaluó autoanticuerpos neutralizantes anti-IL-10 en muestras de suero de pacientes con EII y de controles, con un ensayo celular de reportero de IL-10 y un ensayo inmunoenzimático competitivo confirmatorio.

Según la Universidad de Oxford, el hallazgo refuerza la idea de que la EII no es una sola enfermedad, sino varios subtipos con mecanismos distintos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los resultados, los autores detectaron autoanticuerpos neutralizantes de IL-10 en 173 de 4.909 pacientes con EII (3,5%; IC 95%: 3,0 a 4,1) y en ninguno de 1.006 controles.

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El trabajo también resolvió una pregunta de base genética: por qué uno de los factores de riesgo más relevantes para EII se asociaba con formas graves sin un mecanismo claro.

Los investigadores informaron que la seropositividad anti-IL-10 se asoció fuertemente con la variante genética HLA-DRB101:03 en distintos análisis y cohortes.

Los autores plantearon que esa autoinmunidad contra IL-10 es el mecanismo que explica, al menos en parte, cómo esta variante genética contribuye al desarrollo de enfermedad.

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La conexión con un enigma de 30 años: qué aporta la nueva evidencia

El estudio publicado en The New England Journal of Medicine analizó muestras de 4.909 personas con enfermedad inflamatoria intestinal (Freepik)

La Universidad de Oxford destacó que hace 30 años sus investigadores habían identificado la relación entre el alelo HLA-DRB101:03 y una forma grave de enfermedad inflamatoria intestinal.

El nuevo estudio aportó la pieza que faltaba: las personas portadoras de esa variante tienen una probabilidad mayor de desarrollar autoanticuerpos que bloquean IL-10, un hallazgo que aporta un vínculo entre riesgo genético y mecanismo inflamatorio.

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Uhlig sostuvo que comprender qué desencadena la inflamación “proporciona una explicación clara de la enfermedad en este grupo de personas” y habilita líneas de tratamiento dirigidas contra los autoanticuerpos o contra las células que los producen.

Cuántas personas podría abarcar este subgrupo y por qué importa en la práctica clínica

El profesor Simon Travis, de la Universidad de Oxford, dijo que el hallazgo permite identificar un grupo de pacientes cuya causa se conoce (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad inflamatoria intestinal incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y afecta a unas 500.000 personas en el Reino Unido y a millones en el mundo, según la Universidad de Oxford.

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En el estudio, los investigadores detectaron niveles altos de autoanticuerpos neutralizantes anti-IL-10 en alrededor del 3,5% de los pacientes con EII, una proporción que el equipo estimó que podría equivaler a entre 15.000 y 20.000 personas con EII en el Reino Unido con ese perfil serológico.

Además de delimitar un subgrupo biológico, el hallazgo respondió a una de las principales frustraciones terapéuticas en EII: la variabilidad en la respuesta a tratamientos y la secuencia de múltiples terapias sin control duradero en una parte de los pacientes.

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Qué cambia en el diagnóstico: un análisis de sangre para identificar a quiénes les pasa

Los autores plantearon que un análisis de sangre podría identificar a este subgrupo y acelerar decisiones clínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores afirmaron que los resultados respaldan el desarrollo de un análisis de sangre para identificar a este subgrupo. El objetivo clínico es avanzar con rapidez hacia un abordaje adecuado para pacientes con un mecanismo biológico definido, en lugar de sostener decisiones basadas solo en síntomas.

El Dr. Rainer Doffinger, inmunólogo clínico del Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, sostuvo que identificar pacientes de forma precoz y dar un tratamiento específico podría reducir la dependencia de terapias costosas y continuas y prevenir complicaciones.

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En su evaluación, incluso reducciones moderadas en el uso de biológicos, internaciones y cirugías podrían traducirse en ahorros de millones de libras esterlinas anuales para el NHS, junto con beneficios clínicos por menor número de intervenciones y una mejor calidad de vida.

Qué cambia en el tratamiento: terapias dirigidas contra autoanticuerpos y medicina personalizada

El hallazgo abre la puerta a tratamientos que apunten a los autoanticuerpos que neutralizan la IL-10 o a las células que los producen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio abrió una vía de tratamiento con blanco definido: atacar los autoanticuerpos anti-IL-10 o las células que los producen. Para los autores, la relevancia excede este subgrupo puntual, porque refuerza un cambio conceptual: la EII puede requerir estrategias personalizadas guiadas por la biología de cada paciente y no solo por la presentación clínica.

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El profesor Simon Travis, catedrático de Gastroenterología Clínica de la Universidad de Oxford y del Instituto Kennedy de Reumatología, interpretó que el hallazgo permite identificar un grupo de pacientes cuya causa se conoce, lo que, según su visión, ofrece una oportunidad concreta de modificar el tratamiento.

Antecedentes: por qué la genética y la biología celular venían ganando peso en la EII

Los científicos detectaron autoanticuerpos que neutralizan la interleucina-10 (IL-10), una señal que ayuda a controlar la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una nota previa, Infobae describió que durante años se identificaron regiones del ADN asociadas al riesgo de EII sin explicar con precisión qué ocurría en los tejidos. Ese vacío empezó a reducirse con una investigación internacional publicada en Nature, en la que científicos del Wellcome Sanger Institute, Open Targets y el Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust construyeron un atlas celular para observar, célula por célula, cómo variantes genéticas podrían influir en la actividad del intestino y la sangre.

Ese trabajo analizó casi 2,2 millones de células de 421 personas, incluidas 125 con EII, y generó IBDverse, una base de datos de secuenciación de ARN de célula única. Según esa cobertura, una de las claves era dejar de interpretar la genética como una “lista de regiones” y comenzar a ubicar qué genes se alteran, en qué células y mediante qué procesos, una lógica que dialoga con el enfoque del estudio de Oxford al proponer un mecanismo y un biomarcador para un subgrupo.

En esa misma línea, la nota detalló que más del 90% de los cambios genéticos asociados con enfermedades complejas se ubican fuera de regiones codificantes, lo que complica traducir asociación genética en mecanismo biológico. El aporte del estudio de Oxford fue avanzar en ese puente para un subgrupo: conectó una variante HLA con una autoinmunidad específica.

Antecedentes: el crecimiento de casos y el enfoque multifactorial en América Latina

Los expertos sostienen que la EII crece en América Latina y que intervienen factores genéticos, ambientales y de estilo de vida (Freepik)

Según los especialistas reunidos en el Congreso Europeo de Gastroenterología en Berlín del que participó Infobae en 2025, en las últimas décadas, la EII dejó de ser un fenómeno circunscripto a países desarrollados y comenzó a aumentar en regiones como América Latina y Asia.

Los expertos remarcaron un incremento sostenido en paralelo con cambios en estilos de vida, urbanización y alimentación más industrializada, entre otros factores.

En ese contexto, el doctor Juan Andrés de Paula, jefe honorario del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires y expresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAG), sostuvo a este medio que en Argentina se observó un aumento de prevalencia e incidencia, y remarcó que la EII responde a múltiples vectores, con interacción entre componente genético, ambiente, alimentación y microbiota.

En el mismo encuentro, el doctor Juliao Baños, médico internista, gastroenterólogo y especialista en endoscopia digestiva del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, Colombia, y presidente de la Panamerican Crohn’s and Colitis Organization (PANCCO), describió el carácter sistémico de estas enfermedades y la frecuencia de manifestaciones extraintestinales. Ese enfoque de complejidad coincide con el planteo de Oxford: no hay una sola causa universal, sino subtipos con mecanismos distintos.

El doctor David T. Rubin, director del Centro de EII en la Universidad de Chicago, explicó al respecto que el objetivo terapéutico es lograr remisión profunda y sostenida, con control objetivo de la inflamación. En esa lógica, identificar un subgrupo por biomarcador, como proponen Oxford y sus colaboradores, apunta a reducir demoras y mejorar la asignación de tratamientos para pacientes con un mecanismo definido.