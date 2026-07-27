El secreto del canto de las aves: solo ocho patrones explican su diversidad sonora

La diversidad del canto de las aves se basa en solo ocho motivos acústicos universales identificados por la ciencia – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de especies de aves cantan cada día en distintos rincones del planeta, pero la ciencia acaba de descubrir que toda esa diversidad sonora se basa en solo ocho motivos acústicos universales. Un equipo internacional de investigadores, tras analizar más de 116.000 grabaciones de 3.160 especies paseriformes, concluyó que la variedad del canto de los pájaros se explica por combinaciones de estos ocho patrones básicos, moldeados por la evolución y el entorno. El estudio, publicado en Science, revela cómo el hábitat, la distancia de comunicación y los sistemas de apareamiento determinan qué sonidos predominan en cada región del mundo.

Según el equipo liderado en Francia, el análisis detallado de las grabaciones permitió identificar ocho motivos acústicos recurrentes que funcionan como bloques fundamentales en la comunicación de los pájaros. Estos incluyen tres tipos de trinos (diferenciados por su velocidad), tres tipos de silbidos (con modulaciones de tono distintas), y dos estructuras más complejas: notas caóticas atonales y pilas armónicas. Es decir, toda la riqueza del canto aviar surge de la combinación y variación de estos elementos.

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La investigación muestra que la mayoría de las especies utiliza entre dos y ocho de estos motivos en sus cantos diarios, aunque el 65% emplea uno dominante en la mayor parte de sus vocalizaciones. “Estos motivos son perceptibles y distinguibles para todas las especies de paseriformes”, explica el equipo. La clave está en la capacidad compartida de las aves para detectar modulaciones complejas en el sonido, incluso en ambientes ruidosos.

Más de 116.000 grabaciones de 3.160 especies paseriformes fueron analizadas para este descubrimiento global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo el entorno y la evolución definen la voz de cada especie

La ubicación geográfica y el tipo de hábitat ejercen una influencia directa sobre qué motivos acústicos predominan en los cantos de las aves. En los densos bosques tropicales, donde la vegetación dificulta el paso del sonido, predominan los silbidos simples y los trinos lentos. Estos sonidos resisten mejor la degradación acústica, es decir, pueden viajar largas distancias sin perder claridad, algo fundamental para la comunicación en la selva.

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En contraste, en regiones templadas, donde la competencia por pareja es intensa y las distancias entre individuos suelen ser menores, los cantos se vuelven más rápidos y complejos. Las especies que se comunican a larga distancia tienden a usar más silbidos planos y trinos lentos, mientras que aquellas que lo hacen a corta distancia optan por motivos más complejos como pilas armónicas y trinos ultrarrápidos. Esta adaptación refleja un equilibrio entre la necesidad de transmitir información rica y la capacidad de que el mensaje llegue a destino.

El impacto del comportamiento y la biología en el canto

La investigación también revela que el sistema de apareamiento y la historia evolutiva de cada especie influyen en la elección del repertorio sonoro. Las especies poligínicas, en las que un macho se aparea con varias hembras, suelen incluir una mayor proporción de motivos complejos y modulados en su canto. Además, factores como el tamaño del cuerpo, la forma del pico y el aprendizaje cultural tienen un papel en la conformación de los cantos.

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El estudio revela que la variedad sonora de los pájaros surge de combinaciones de patrones básicos moldeados por la evolución (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico destaca que la filogenia —la historia evolutiva compartida— explica el 82% de la variación observada en la utilización de motivos. Es decir, la herencia genética es el principal condicionante del repertorio de cada especie, aunque el entorno también modula la selección de sonidos. “El repertorio de motivos surgió temprano en la evolución de las aves canoras y se adaptó a condiciones locales”, señala el informe.

Nueva metodología para un viejo enigma

Uno de los avances de esta investigación reside en la metodología aplicada. Los científicos emplearon un análisis acústico capaz de registrar los patrones de modulación tanto en el tiempo como en la frecuencia, lo que permitió comparar miles de cantos a una escala sin precedentes. Así superaron las limitaciones de estudios anteriores, que solo medían parámetros simples como el tono medio.

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La especialista en comportamiento animal Elodie Briefer, describió el trabajo como “uno de los análisis más completos sobre la evolución del canto de las aves canoras hasta la fecha”. Este enfoque, subraya, podría utilizarse para estudiar la evolución de sistemas de comunicación complejos en otros animales.

El hallazgo de que la complejidad del canto de las aves se basa en la combinación de solo ocho motivos acústicos proporciona una base inédita para comprender cómo los animales adaptan sus lenguajes a los desafíos ambientales y sociales. Además, permite escalar hipótesis evolutivas sobre la transmisión de señales que hasta ahora solo se habían postulado para entornos locales.

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