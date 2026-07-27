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El “bosque que cura” está en Portugal y es el único de su tipo en toda la Península Ibérica

La Mata Nacional de Bussaco recibió la certificación oficial el 17 de julio y se convierte en uno de los cuatro bosques terapéuticos del mundo, con capacidad para tratar enfermedades cardiovasculares, neurológicas y psicosomáticas. La autentificación tiene validez hasta 2031

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Escalinata de piedra con balustradas cubierta de musgo y vegetación. Una cascada de varios niveles desciende por el centro. Árboles verdes en el fondo
La Mata Nacional de Bussaco obtuvo la certificación de bosque terapéutico y se convirtió en el primero de la Península Ibérica con ese reconocimiento (Captura de video)

Solo cuatro bosques en el mundo ostentan la certificación de bosque terapéutico, y Portugal acaba de sumar el primero de la Península Ibérica. La Mata Nacional de Bussaco, ubicada en la freguesia de Luso, en el municipio de Mealhada, obtuvo el reconocimiento oficial el 17 de julio por parte del Healing Forest - International Certification Office (HFICO), la única entidad internacional que otorga este tipo de distinción.

El presidente de la Fundação Mata do Bussaco, Gonçalo Breda Marques, celebró la distinción con énfasis. “Esta certificación, que nos sitúa en el grupo de cuatro bosques terapéuticos del mundo y como el primero de la península ibérica, nos otorga un estatus mundial y trae consigo una gran responsabilidad”, expresó en declaraciones recogidas por Euronews. Los otros tres espacios certificados se encuentran en Europa Central: Beneddiktinerstift, en Austria, y Lahnstein y Bad Nauheim, en Alemania.

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Un espacio natural único en Europa

Gran portón de piedra decorado con mosaicos negros y blancos, con dos arcos y puertas abiertas. Árboles verdes a los lados y al fondo
La Mata do Bussaco abarca 105 hectáreas y reúne cerca de 250 especies de árboles y arbustos en una de las colecciones dendrológicas más valiosas de Europa

La Mata do Bussaco abarca 105 hectáreas y alberga una de las colecciones dendrológicas más valiosas del continente, con cerca de 250 especies de árboles y arbustos. La Fundação Mata do Bussaco describe el lugar como uno dividido en cuatro unidades de paisaje: el Arboreto, los Jardins e Vale dos Fetos, la Floresta Relíquia y el Pinhal do Marquês. Esta variedad de entornos no solo enriquece su valor botánico, sino que también resulta determinante para cumplir con los criterios técnicos exigidos por la certificación.

Para obtener el sello del HFICO, un bosque debe reunir estructuras naturales que garanticen atenuación del ruido, protección visual y frente al viento, recorridos de distintos niveles de exigencia y zonas destinadas a aplicaciones terapéuticas y a ejercicios de relajación.

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El proceso de evaluación se desarrolla en varias etapas: presentación de documentación, inspección técnica sobre el terreno por parte de un equipo del organismo certificador y una valoración final con base en los criterios establecidos. La certificación obtenida por Bussaco tiene validez hasta 2031.

Terapia de bosque vs. baño de bosque

La certificación abre la puerta a un uso clínico del espacio, que va más allá de las prácticas de bienestar popularizadas en las últimas décadas. La terapia de bosque se diferencia del llamado “baño de bosque” —traducción directa del japonés shinrin-yoku, creado en Japón en 1982 como parte de un programa nacional de salud— en su grado de formalización clínica.

Jardín con setos bajos que forman patrones, caminos, farola, estatua de madera y edificio cubierto de hiedra al fondo, con árboles
La certificación de Bussaco tiene validez hasta 2031 tras un proceso que incluyó documentación, inspección técnica y evaluación final del organismo certificador

El baño de bosque es una práctica de bienestar guiada por acompañantes, sin indicación médica. La terapia de bosque la dirigen terapeutas acreditados y puede indicarse para enfermedades cardiovasculares, respiratorias, psicosomáticas, ortopédicas o neurológicas. El Forest Therapy Hub la define como herramienta para “promover estados positivos de salud mental y mejorar la salud física y social, reforzando el vínculo con la naturaleza, las relaciones interpersonales y la cohesión social”.

Beneficios respaldados por la ciencia

La evidencia científica sobre los efectos positivos de la inmersión en entornos forestales proviene, en su mayoría, de investigaciones desarrolladas en países asiáticos a lo largo de la última década. Según el HFICO, entre los beneficios comprobados figuran la mejora de las capacidades cognitivas, la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, la disminución de la presión arterial, el fortalecimiento del sistema inmunitario y la mejora de la calidad del sueño.

La certificación de Bussaco refuerza también la dimensión de turismo de salud del lugar, un sector en crecimiento en Portugal. El artículo destacó que el reconocimiento aporta valor tanto para los pacientes como para los terapeutas de bosque que desarrollarán su actividad en el espacio. La vigencia del certificado hasta 2031 supone para la Fundação Mata do Bussaco la responsabilidad de mantener los estándares exigidos y continuar el desarrollo del lugar como referente europeo en terapia forestal.

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