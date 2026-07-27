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Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, detrás del rebote de Wall Street

Los índices de Nueva York suben 1%, tras el anuncio de una tregua en Oriente Medio que presiona a la baja de 5% en el precio del petróleo. El S&P Merval sube 0,7% y el riesgo país cede a 430 puntos básicos

Los mercados internacionales atraviesan una sesión positiva.
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Un escenario de distensión en Oriente Medio, con una caída en torno al 5% en la cotización del petróleo, también sostiene un rebote del orden del 1% en los principales indicadores de las bolsas de Nueva York este lunes, tendencia que se traslada a los activos argentinos.

Las acciones estadounidenses suben a medida que el petróleo cae y los mercados entraban en la semana más ajetreada del trimestre, repleta de nuevos resultados de las grandes tecnológicas y una decisión de la Reserva Federal de los EEUU.

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A las 11 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,7%, a 3.300.000 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas lideradas por Globant (+5,1%) y el sector bancario (+3%).

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Los analistas de Puente indicaron que esta “semana, el foco estará en los vencimientos del Tesoro y en su impacto sobre la liquidez y las tasas de corto plazo. Si continúan los flujos positivos del comercio exterior y la demanda privada de dólares permanece moderada, el BCRA podría sostener la acumulación de reservas. No obstante, una mayor fortaleza global del dólar podría generar volatilidad adicional sobre el tipo de cambio”.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganan 0,2% en promedio, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan resta siete unidades para la Argentina, en los 430 puntos básicos.

El petróleo Brent delMar del Norte, de referencia internacional, cae un 5,8%, y se encuentra en USD 91,17 el barril para entregar en septiembre, ante el optimismo que genera la pausa de ataques de EEUU a Irán, por segundo día consecutivo. El barril WTI (West Texas Intermediate), de referencia en EEUU, también cae un 5,4%, hasta los USD 84,45el barril.

Irán afirmó este lunes que Estados Unidos está “atrapado en el pantano” creado por sus propias acciones al lanzar la guerra contra la República Islámica el 28 de febrero pasado, y rechazó que Washington se encuentre en una posición de poder gestionar el conflicto para controlar el precio mundial del petróleo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, señaló que después de cinco meses de guerra, EEUU está “atrapado en el pantano que ellos mismos crearon”. Según Teherán, la pausa estadounidense tendría como objetivo reducir el precio del petróleo, que volvió a aumentar tras la nueva escalada.

EEUU decidió parar los ataques a Irán después de que el vicepresidente de EEUU, James David Vance, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, expresara su preocupación por las reservas de municiones por la escalada de la guerra con Irán.

El ánimo de los mercados globales mejoró durante el fin de semana tras la tregua entre Estados Unidos e Irán, lo que aumentó las esperanzas de que se reanudaran las negociaciones de paz después de dos semanas de ataques. Los precios del petróleo cayeron más del 5% en medio de un renovado optimismo sobre una posible solución al conflicto.

La continua caída de los precios del petróleo podría aliviar la presión sobre la Reserva Federal, que anunciará su decisión sobre las tasas de interés el miércoles 29. Se espera que el banco central norteamericano mantenga los tipos estables mientras sus funcionarios siguen de cerca la evolución de la inflación, aunque no se descarta una subida de tipos en una de las decisiones de la Fed menos anunciadas de los últimos años.

Mientras tanto, la atención se centrará en la publicación de informes de ganancias, incluyendo los de varias grandes tecnológicas como Microsoft (+2,3%), Meta Platforms (+1,6%), Apple (+0,8%) y Amazon (+1,2%). Todas las miradas estarán puestas en las previsiones de inversión de capital y la monetización de la IA, después de que las inversiones de capital de Alphabet (+3%) y Tesla (+0,1%) provocaran un desplome en el sector tecnológico. Asimismo continúa el desplome de los títulos de Space X (+2,8%), para acumula una caída del 25% desde su salida a cotización hace seis semanas.

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