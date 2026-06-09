Ciencia

La nutrición y el orden de los alimentos: cuál es la secuencia que puede regular la glucosa y el apetito

Expertos y estudios recientes sugieren que reorganizar cada comida, sin eliminar ningún grupo alimentario, puede reducir los picos de azúcar en sangre y favorecer la respuesta metabólica del organismo

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Ilustración plana de una persona en el centro de un círculo de flechas que representa la secuencia alimentaria: verduras, frutas, pescado, huevos, aguacate, frutos secos y cereales.
El orden de los alimentos influye en el control de la glucosa, el apetito y la ingesta calórica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo en que se estructuran las comidas ha generado duda a lo largo de distintas culturas y épocas. Desde la infancia se escucha la recomendación de respetar ciertos pasos al sentarse en la mesa. De este modo, la secuencia en la que se consumen los alimentos parece tener un sentido que va más allá de la simple costumbre.

Diversos estudios y expertos coinciden en que modificar la secuencia habitual de ingesta puede traducirse en beneficios notables para la salud. Los métodos, respaldados por investigaciones y recomendaciones de especialistas en nutrición, aplican tanto para personas con desafíos metabólicos como para quienes buscan regular el hambre o reducir la ingesta calórica de manera más efectiva.

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Cómo es el orden de la alimentación

La ciencia respalda que consumir los componentes de una comida en una secuencia específica favorece la regulación de la glucosa en sangre, el apetito y la reducción de la inflamación. Según UCLA Health, iniciar la comida por la fibra (presente en verduras y frutas), continuar con proteínas y grasas saludables y terminar con los carbohidratos, prolonga la sensación de saciedad y evita picos glucémicos. Esta “secuenciación de nutrientes” reorganiza los alimentos sin eliminar grupos, con un impacto positivo especialmente en personas con diabetes, prediabetes y obesidad.

Vista aérea de un plato dividido con ensalada, brócoli, coles de Bruselas, sopa de verduras, salmón, aguacate, yogur con frutos secos, huevo, arroz integral, pan y batatas.
La secuenciación de nutrientes propone empezar la comida con fibra, seguir con proteínas y grasas saludables y dejar los carbohidratos para el final (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención sobre el orden de nutrientes ha aumentado por su difusión. Heidi Skolnick, nutricionista del Centro de Medicina Deportiva para Mujeres en Nueva York, explicó a National Geographic que “este enfoque se centra, literalmente, en el orden en que se ingieren los alimentos para minimizar los picos de azúcar en sangre y aumentar la sensación de saciedad”. Instituciones como UCLA Health resaltan que cambiar el orden de consumo puede influir durante la digestión, un proceso que puede abarcar hasta 18 horas al día.

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Expertos coinciden en que este método contribuye a reducir los picos de glucosa tras las comidas, retrasa el vaciamiento gástrico y facilita una saciedad prolongada. Joan Salge Blake, profesora clínica de nutrición en la Universidad de Boston, afirma que “comer vegetales ricas en fibra primero tiene mucho sentido porque garantiza su ingesta”. Además, comenzar por frutas o verduras exige más masticación, lo que ralentiza la alimentación y permite al cerebro registrar la sensación de saciedad a tiempo.

La incorporación de proteínas y grasas saludables después de la fibra regula la producción de la hormona GLP-1, que contribuye a reducir la necesidad de insulina y ralentiza el vaciamiento gástrico. Keith Ayoob, profesor asociado emérito de pediatría en National Geographic, señala que “el hambre se puede controlar mejor porque no se producen tantos picos de azúcar en la sangre”. Expertos citados por la revista destacan que empezar el almuerzo con una ensalada puede reducir en un 17% la ingesta calórica total, mientras que incluir sopa de verduras al inicio puede conseguir una reducción cercana al 20%.

Interior de un refrigerador abierto, mostrando estantes llenos de diversas frutas como fresas, uvas y aguacates, y verduras como lechugas, zanahorias, pimientos y tomates, junto a botellas y frascos.
Los expertos indicaron que comer verduras o frutas primero ralentiza la alimentación y permite registrar antes la sensación de saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferentes investigaciones han documentado los efectos positivos de modificar el orden de los nutrientes. Un estudio de 2022 con personas con diabetes tipo 2, publicado por Nutrients y citado por UCLA Health, mostró mejoras sostenidas en el control glucémico, medidas por hemoglobina A1C, tras cinco años de seguir la secuencia recomendada. En tanto, Verywell Health reveló que existe una reducción del 29% en los niveles de glucosa cuando se consumieron proteínas y verduras antes que carbohidratos.

Estos resultados benefician no solo a quienes tienen diabetes o prediabetes, sino también a adultos sanos. En adultos mayores, consumir primero verduras se asoció con mejor capacidad funcional y desempeño diario, de acuerdo con una investigación de 2024. Los expertos concuerdan en que estos ajustes pueden integrarse fácilmente en la vida cotidiana para favorecer la salud metabólica.

El orden ideal para consumir tus alimentos

Las pautas para implementar la secuenciación de nutrientes son sencillas y adaptables.

  • El método recomienda comenzar la comida con fibra: ensaladas, sopas de verduras o porciones de frutas frescas.
  • A continuación, incorporar proteínas: como pescado, huevos, yogur griego, pollo, pavo, legumbres o tofu.
  • Le siguen las grasas saludables: presentes en palta, frutos secos, semillas o aceite de oliva.
  • Los carbohidratos deben reservarse para el final: los integrales como arroz integral, avena o pan de grano entero, para retrasar el pico glucémico y mantener la energía.

National Geographic ofrece ejemplos prácticos: en el desayuno, empezar con fruta y luego consumir yogur o huevos antes de la tostada; en el almuerzo, iniciar con ensalada o sopa, continuar con proteínas y finalizar con carbohidratos; en la cena, priorizar verduras, seguidas de proteína magra y dejar la pasta, el arroz o las papas para el final de la comida.

Un desayuno variado sobre una mesa de madera, incluyendo un tazón con bayas y kiwi, huevos revueltos, yogur, una tostada, café y jugo de naranja.
La incorporación de proteínas y grasas saludables después de la fibra regula la hormona GLP-1 y reduce la necesidad de insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones importantes y límites de la secuenciación

Aunque la estrategia suma beneficios, Verywell Health y National Geographic advierten que la secuenciación no reemplaza una dieta equilibrada ni tratamientos médicos cuando son necesarios. Es especialmente útil para quienes buscan controlar sus niveles de glucosa, el apetito o el peso, pero puede adaptarse también a niños, adultos mayores y personas sanas, según sus necesidades.

Los especialistas subrayan la importancia de mantener constancia y de combinar este enfoque con hábitos saludables como controlar las porciones, hidratarse y mantener horarios regulares de comida. Los beneficios pueden observarse incluso si la secuencia no se aplica en cada comida. Modificar el orden de los alimentos no exige restricciones ni prohibiciones, sino que brinda una herramienta flexible y accesible para mejorar la alimentación diaria, favoreciendo un patrón sostenible y más fácil de mantener a largo plazo.

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