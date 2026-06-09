Ciencia

“Correr todos los días puede estar frenando tu progreso”, advirtió un experto en alto rendimiento deportivo

El entrenador Carlos Rojo señaló que el impacto repetido sin recuperación adecuada acumula fatiga y favorece lesiones crónicas en tendones, articulaciones y músculos

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Un corredor de ultramaratón con camiseta clara, gorra y dorsal 22 corre por una carretera de asfalto que se extiende al horizonte en un desierto con cactuses.
Expertos destacan que alternar entrenamientos con días de recuperación total es fundamental para evitar molestias físicas y lograr avances sostenidos en el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El running continúa ganando adeptos por su accesibilidad y beneficios para la salud. Sin embargo, salir a correr todos los días no es siempre la mejor opción para quienes buscan progresar o evitar lesiones. Según expertos en rendimiento deportivo, la planificación y el descanso son esenciales para asimilar el esfuerzo y permitir la adaptación del cuerpo.

Según la revista especializada en deportes, Runner‘s World, el entrenador español Carlos Rojo advirtió que “correr todos los días puede estar frenando tu progreso”, ya que el impacto repetido sobre articulaciones, tendones y músculos sin recuperación adecuada favorece la acumulación de pequeñas lesiones y la fatiga crónica.

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Para quienes solo buscan mantenerse activos y saludables, una caminata diaria intensa de más de 30 minutos puede ser suficiente, pero la constancia y la técnica importan más que la cantidad o la intensidad extrema.

Por otra parte, el especialista recomendó estructurar la semana de entrenamiento con días de intensidad variable, sesiones de distancia moderada, rodajes suaves, recuperación activa y al menos un día de descanso total. “El descanso construye, es anabólico”, señaló Rojo, quien subrayó que las adaptaciones que mejoran el rendimiento se producen durante el reposo, momento en que el organismo repara tejidos y fortalece músculos.

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Planificación y sentido común para correr sin riesgos

Mujer corriendo en una pista de atletismo. Viste camiseta azul, pantalones cortos negros y zapatillas blancas con detalles azules en la suela. El estadio está al fondo.
Entrenadores advierten que la falta de descanso adecuado puede traducirse en menor progreso, fatiga acumulada y elevadas posibilidades de lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los expertos, entrenar sin descanso es como intentar llenar un vaso que ya está lleno: el cuerpo no tiene capacidad para asimilar nuevas cargas si no se le da tiempo para recuperarse. La variedad en la rutina semanal previene el estancamiento y reduce la probabilidad de sufrir lesiones por sobreuso.

Por su parte, Ismael Galancho, nutricionista deportivo español, apuntó que otro error común es basar la energía para correr en frutos secos, lo que puede resultar inadecuado para el tipo de esfuerzo requerido. El enfoque debe ser integral, considerando la nutrición, la hidratación y la recuperación como parte del proceso de mejora continua.

Mientras tanto, los corredores que buscan rendimiento deben priorizar el equilibrio entre carga y recuperación. El progreso sostenible implica alternar días exigentes con jornadas de menor intensidad y periodos de descanso, además de incorporar trabajo de fuerza y movilidad.

Beneficios del descanso según la ciencia del deporte

Estudios recientes publicados en la revista National Library of Medicine señalan que el descanso periódico no solo reduce el riesgo de lesiones, sino que mejora la función inmunológica y el equilibrio hormonal, factores cruciales para quienes realizan ejercicio de manera regular.

Un reloj digital muestra 23:47 sobre una mesita de noche de madera. Una lámpara moderna ilumina tenuemente, y un hombre duerme en la cama, difuminado.
Estructurar los entrenamientos sumando sesiones de diferentes intensidades junto a jornadas de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación adecuada favorece la síntesis de proteínas musculares y la reposición de reservas de glucógeno, lo que permite mantener un rendimiento óptimo a largo plazo. Además, la falta de descanso se ha vinculado con un mayor riesgo de sobreentrenamiento, caracterizado por fatiga persistente, alteraciones del sueño y disminución del rendimiento físico.

Correr para la salud o para mejorar marcas

Por otra parte, la meta personal marca la diferencia en la planificación. Quienes desean simplemente mantenerse activos pueden beneficiarse de sesiones diarias de baja intensidad, siempre que se respeten los límites del cuerpo y se eviten excesos. En cambio, quienes persiguen mejoras notables en velocidad, resistencia o desempeño competitivo requieren un enfoque más técnico y prudente.

El descanso no solo previene lesiones, sino que también potencia la asimilación de los entrenamientos más duros. Los expertos insisten en que la mejora real ocurre fuera de la pista o el asfalto: “Cuando haces, por ejemplo, un día de series, lo que permite asimilar ese día de entreno es el descanso”, explicó Rojo. Es que, en conclusión, la planificación inteligente y el respeto por el descanso son elementos fundamentales para disfrutar del running, progresar sin riesgos y mantener la motivación a largo plazo.

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