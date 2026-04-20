Cómo realizar un braceo correcto durante una carrera para potenciar el rendimiento y evitar lesiones

Mejorar la técnica de movimiento de los brazos optimiza la zancada, reduce el riesgo de lesiones y permite a corredores de todos los niveles mantener un ritmo eficiente, según entrenadores y atletas expertos en el entrenamiento de running diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El braceo desempeña un papel importante en la técnica de carrera y afecta directamente al rendimiento de quienes practican running, tanto a nivel amateur como profesional. El correcto uso de los brazos impulsa el cuerpo hacia adelante, estabiliza el tronco y permite mantener un ritmo eficiente durante la carrera. La postura, la sincronización y la relajación de las manos marcan la diferencia en la experiencia y los resultados de cualquier corredor.

Especialistas en entrenamiento de la revista española SportLife explican que el ángulo de 90º en los codos y el movimiento sincronizado con la zancada son aspectos a tener en cuenta para un braceo efectivo.

El brazo debe iniciar el movimiento desde los hombros, manteniendo una trayectoria paralela al eje del cuerpo y evitando oscilaciones innecesarias del tronco. Las manos, semiflexionadas y relajadas, contribuyen a que la energía se distribuya de forma equilibrada y se prevengan tensiones en los antebrazos o muñecas.

Este impacto ha sido cuantificado por la ciencia del deporte. Un estudio biomecánico publicado en la revista Human Movement Science demuestra que el braceo no es un movimiento pasivo, sino un mecanismo de propulsión y equilibrio que minimiza la rotación excesiva del torso, optimizando el gasto energético.

Adoptar un ángulo de noventa grados en los codos y coordinar el braceo con la zancada ayuda a estabilizar el tronco, favorece la economía de carrera y evita tensiones innecesarias durante la práctica deportiva regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la amplitud del movimiento del brazo se mide en relación a la cadera, permitiendo que el recorrido entre codo y mano se mantenga acompasado al ritmo de la carrera. Chema Martínez, exatleta profesional español, subraya que una buena técnica de braceo no solo mejora la eficiencia, sino que también ayuda a mantener la estabilidad, especialmente en terrenos irregulares como trail running.

Sincronización y relajación: la base del braceo eficiente

Según entrenadores, la coordinación entre el movimiento de los brazos y el ritmo de la zancada es determinante para mantener un ritmo eficiente durante la carrera. A medida que aumenta la velocidad, la cadencia del braceo debe acompañar el ritmo, sin incrementar la amplitud del movimiento de manera excesiva. El objetivo es lograr armonía entre el tren superior e inferior, evitando desequilibrios musculares o sobrecargas.

Además, los expertos recomiendan que los pulgares apunten hacia arriba, sin cerrar los puños con fuerza. Llevar las manos entreabiertas, como si sujetaran un objeto delicado, ayuda a prevenir tensión y favorece la circulación sanguínea. La relajación de los hombros y el control de la postura permiten la reducción del gasto energético y prolongan la resistencia durante el ejercicio.

Ajustar la posición de los brazos según el terreno es otra recomendación: en carreras de montaña o trail running, el braceo cumple un papel relevante para mantener el equilibrio y superar obstáculos, adaptando la amplitud y dirección del movimiento según las exigencias del recorrido.

Errores comunes y recomendaciones prácticas para un braceo más eficaz

Coordinar el movimiento de los brazos con la cadencia de la zancada y mantener las manos relajadas permite sostener el esfuerzo físico por más tiempo y previene molestias, especialmente en carreras exigentes y terrenos irregulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los errores frecuentes se encuentran la oscilación excesiva del tronco, el braceo cruzado por delante del cuerpo y la rigidez en manos u hombros. Estas desviaciones pueden generar pérdidas de energía, molestias en la zona cervical y una menor eficiencia en la carrera. Los especialistas aconsejan revisar la técnica de manera periódica y, de ser necesario, consultar a un entrenador para corregir malos hábitos.

Para mejorar el braceo y prevenir lesiones, la práctica regular de ejercicios específicos de movilidad y fortalecimiento para hombros, brazos y core es fundamental. El entrenamiento cruzado, que incluye actividades como el remo o el trabajo con bandas elásticas, complementa la rutina de los corredores y refuerza la musculatura implicada.

La atención al detalle en la técnica de braceo, según la experiencia de corredores profesionales, puede hacer una diferencia tangible en el rendimiento y la prevención de lesiones. La incorporación de estos ajustes en la rutina diaria mejora la postura, eleva la eficiencia y permite disfrutar de una experiencia de carrera más segura.

La aplicación de una técnica adecuada de braceo impacta positivamente en la economía de carrera, la estabilidad y el confort del corredor. Un movimiento coordinado y relajado de los brazos facilita la adaptación a diferentes ritmos y terrenos, reduce la fatiga y permite sostener el esfuerzo físico por períodos más prolongados.