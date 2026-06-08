Cuáles son los riesgos de consumir pastillas para la tos en exceso, según un estudio

El consumo excesivo de pastillas para la tos con mentol puede provocar intoxicaciones poco comunes pero peligrosas, según Popular Science (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Pueden las pastillas para la tos provocar una sobredosis? La inquietud surge entre quienes recurren con frecuencia a estos caramelos durante los resfriados, preguntándose si existe un límite seguro.

Expertos consultados por Popular Science, la revista de divulgación científica, señalan que la mayoría de las personas consume estos productos sin inconvenientes, pero advierten que el abuso, ya sea deliberado o accidental, puede tener consecuencias imprevistas. Si bien la intoxicación es poco común, el riesgo existe y se relaciona principalmente con el ingrediente activo, el mentol.

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La posibilidad de una sobredosis depende de la cantidad total ingerida en un periodo corto. Ingerir decenas o cientos de pastillas en poco tiempo podría causar síntomas de toxicidad.

Además, existen casos clínicos que confirman que, aunque poco frecuente, la sobredosis por pastillas para la tos es posible. El consumo desmedido puede causar efectos adversos y requiere atención médica oportuna, especialmente si se presentan síntomas inusuales.

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Abusar de las pastillas para la tos incrementa el riesgo de toxicidad por mentol, con síntomas que pueden incluir náuseas, vómitos y malestar abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos del mentol y riesgos por abuso

El mentol actúa como analgésico local y proporciona alivio temporal de la irritación de garganta gracias a su efecto refrescante. Sin embargo, cuando se consume en dosis elevadas, puede producir reacciones adversas como náuseas, vómitos y malestar abdominal. La revista indica que, aunque estos síntomas son poco frecuentes, se han reportado en situaciones de consumo excesivo.

Además, la exposición prolongada a cantidades importantes de mentol puede afectar al sistema nervioso y causar alteraciones cardíacas. La literatura científica, con ejemplos en revisiones publicadas por la revista médica Case Reports in Medicine, señala que el riesgo aumenta en personas que abusan crónicamente del producto. Los efectos pueden variar desde confusión leve hasta debilidad muscular, por lo que es fundamental atenerse a las recomendaciones de los fabricantes.

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Toxicidad y umbrales de sobredosis

La toxicidad del mentol depende de factores como el peso corporal y la concentración de cada pastilla. La dosis letal estimada para humanos oscila entre 50 y 1000 mg por kilogramo de peso, una cantidad extremadamente alta que difícilmente se alcanza con el uso ocasional. Para una persona adulta promedio, esto supondría ingerir varios cientos de pastillas en un intervalo breve.

La literatura científica, como Case Reports in Medicine, documenta casos de sobredosis crónica de mentol tras consumo sostenido de grandes cantidades de pastillas para la tos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el riesgo aumenta considerablemente en situaciones de consumo crónico o abuso prolongado. El caso presentado en Case Reports in Medicine muestra que el consumo diario y sostenido durante años puede llevar a la acumulación de mentol en el organismo. Así, aunque la intoxicación aguda es rara, la sobredosis crónica es una realidad documentada y peligrosa.

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Casos documentados de sobredosis

El estudio clínico publicado en Case Reports in Medicine relata el caso de una mujer que consumió aproximadamente dos bolsas de pastillas con mentol al día durante veinte años. Como consecuencia, desarrolló síntomas graves, entre ellos debilidad, alteraciones cutáneas, problemas digestivos y coma reversible. Este ejemplo demuestra que la exposición crónica puede resultar altamente nociva.

Los síntomas iniciales de toxicidad suelen ser leves, como náuseas y confusión, pero pueden progresar hacia complicaciones severas si el consumo excesivo persiste.

El caso clínico de una mujer consumiendo dos bolsas diarias de pastillas de mentol durante veinte años derivó en debilidad muscular, problemas digestivos y coma reversible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura médica, por ejemplo en los casos documentados en Case Reports in Medicine, indica que la recuperación es posible si se interrumpe el consumo de mentol y se recibe atención adecuada. Sin embargo, el caso ilustra que el abuso prolongado puede tener consecuencias neurológicas y sistémicas de gravedad.

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Riesgos asociados a la benzocaína

Algunas pastillas para la tos incluyen benzocaína, un anestésico local que alivia el dolor de garganta, pero que implica riesgos adicionales. Este compuesto puede provocar metahemoglobinemia, una afección en la que la sangre pierde capacidad para transportar oxígeno, generando síntomas como coloración azulada y dificultad respiratoria. El peligro aumenta si se exceden las dosis recomendadas.

La metahemoglobinemia puede producir fatiga extrema, confusión e incluso daño cerebral o muerte en los casos más graves, según el trabajo. El riesgo es mayor en personas susceptibles o en quienes consumen grandes cantidades de benzocaína. Por ello, se recomienda utilizar estos productos con cautela y bajo supervisión médica si se requiere un uso prolongado.

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Algunas pastillas para la tos incluyen benzocaína, cuyo abuso puede causar metahemoglobinemia, una peligrosa afección que limita la capacidad de la sangre para transportar oxígeno (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los síntomas de alarma

Si una persona consume una cantidad excesiva de pastillas para la tos, debe vigilar la aparición de síntomas como náuseas intensas, vómitos, confusión o dificultad respiratoria. Popular Science aconseja buscar atención médica inmediata si surgen estos signos, informando al personal de salud sobre la cantidad y tipo de pastillas ingeridas.

El tratamiento dependerá de los síntomas presentados y, en casos graves, puede requerir intervenciones específicas como la administración de oxígeno o internación hospitalaria.

Una consulta médica oportuna es clave para evitar complicaciones mayores, principalmente en casos de consumo crónico o presencia de síntomas neurológicos inesperados.

La metahemoglobinemia por benzocaína puede desarrollar síntomas como coloración azulada, dificultad respiratoria, fatiga extrema y daño cerebral en casos severos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de uso responsable

El uso responsable de pastillas para la tos implica respetar siempre la dosis máxima diaria indicada en el envase y evitar emplearlas como caramelos habituales. Popular Science subraya que estos productos deben utilizarse solo para aliviar síntomas leves y por períodos cortos, nunca como sustituto de un tratamiento médico.

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Ante irritación persistente de garganta o tos que no cede tras varios días de uso, se recomienda consultar a un profesional de la salud. Además, no se aconseja su uso en niños pequeños ni en personas alérgicas a los componentes activos. La prudencia y la información adecuada ayudan a prevenir los riesgos de una sobredosis inadvertida y a utilizar estos productos de manera segura.