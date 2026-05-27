Cuáles son los factores que producen la persistencia del malestar emocional en jóvenes, según un estudio

Un modelo dinámico desarrollado en Dinamarca identifica 175 conexiones entre factores biológicos, psicológicos y sociales de jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental de los jóvenes se convirtió en una preocupación creciente a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, durante el primer año de la pandemia, los casos de ansiedad y depresión aumentaron un 25% en el mundo, con un impacto especialmente marcado en adolescentes y adultos jóvenes. Además, el organismo señala que cerca de uno de cada siete adolescentes convive con un trastorno mental.

En paralelo, especialistas vienen alertando sobre el aumento del estrés, los problemas de sueño y el aislamiento social entre adolescentes y adultos jóvenes. Pero entender por qué esos cuadros muchas veces se vuelven tan difíciles de revertir sigue siendo un desafío.

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Un estudio de la University of Copenhagen intentó responder esa pregunta. Según los investigadores, la ansiedad, la depresión o el insomnio no suelen funcionar como problemas aislados, sino como redes de factores que se alimentan entre sí y terminan formando ciclos negativos difíciles de romper.

Cómo los factores emocionales, biológicos y sociales se refuerzan entre sí

La investigación identificó 175 conexiones causales entre variables biológicas, psicológicas y sociales vinculadas con el bienestar emocional de personas jóvenes y adultas jóvenes.

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La investigación de la University of Copenhagen presenta el bienestar emocional juvenil como una red de factores interconectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo fue construir una especie de “mapa dinámico” capaz de mostrar cómo factores cotidianos —desde el sueño y el tabaquismo hasta el estrés o las relaciones sociales— pueden combinarse para sostener ansiedad, depresión y agotamiento durante largos períodos.

El trabajo fue liderado por la profesora Naja Hulvej Rod y el investigador Jeroen Uleman, junto a un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en psicología, sociología, epidemiología, biología e investigación del sueño.

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Por qué los ciclos negativos son tan difíciles de interrumpir

Uno de los hallazgos centrales del estudio es que muchas dificultades emocionales funcionan como bucles de retroalimentación. Es decir, un problema no solo genera consecuencias, sino que esas consecuencias vuelven a empeorar el problema inicial.

Los investigadores utilizaron como ejemplo la relación entre tabaquismo, depresión y alteraciones del sueño. Según el modelo, fumar puede aumentar síntomas depresivos; ese deterioro emocional afecta el descanso nocturno; dormir peor provoca fatiga durante el día y mayor necesidad de consumir nicotina; y ese incremento del tabaquismo vuelve a empeorar tanto el sueño como el estado anímico.

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El estudio revela que ciclos de retroalimentación entre tabaquismo, insomnio y depresión dificultan romper la crisis de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un mecanismo parecido al de una rueda que gira cada vez más rápido: cuanto más tiempo permanece activa, más difícil resulta frenarla.

Los autores sostienen que algo similar ocurre con múltiples dimensiones de la vida cotidiana. El estrés puede empeorar el descanso; dormir poco aumenta la irritabilidad; la irritabilidad deteriora las relaciones sociales; el aislamiento reduce la actividad física y esa combinación termina impactando nuevamente sobre el bienestar emocional.

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Por eso, explican, muchas personas sienten que “hacen esfuerzos” para mejorar, pero aun así continúan atrapadas en el malestar.

Interacción de variables sociales, biológicas y conductuales

El trabajo también cuestiona las explicaciones simplistas sobre la crisis de salud mental juvenil. Según Rod, existe una tendencia a buscar una única causa —como el uso del celular o las redes sociales— cuando en realidad los problemas emocionales suelen surgir de múltiples elementos que interactúan simultáneamente.

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Especialistas advierten sobre el impacto del estrés, insomnio y aislamiento social en la salud mental de adolescentes y adultos jóvenes (Imagen ilustrativa Infobae)

“No debemos concentrarnos solo en causas individuales, porque muchas están interconectadas”, señaló la investigadora.

El modelo muestra que variables como el estrés, la calidad del sueño, la actividad física, la soledad, los hábitos de consumo, el entorno social e incluso procesos inflamatorios del organismo pueden influirse mutuamente. Y cuando varias piezas de ese sistema comienzan a deteriorarse al mismo tiempo, el impacto puede amplificarse rápidamente.

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Los autores aclaran que el modelo no busca convertirse en una explicación definitiva ni en una herramienta de diagnóstico clínico. Más bien funciona como una plataforma en expansión capaz de incorporar nuevos factores sociales, económicos o ambientales a medida que avanza la investigación científica.

A partir de las 175 conexiones detectadas, los especialistas identificaron miles de posibles ciclos de retroalimentación. Sin embargo, reconocen que todavía falta validar empíricamente muchas de esas interacciones. La construcción del sistema combinó revisión de literatura científica y consenso entre los 14 expertos participantes, lo que permitió integrar conocimientos provenientes de distintas disciplinas.

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Incorporación de evidencia científica en políticas locales

El modelo rechaza explicaciones simplistas y muestra que problemas emocionales juveniles surgen de múltiples causas interrelacionadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto ya comenzó a utilizarse fuera del ámbito académico. En Dinamarca, la municipalidad de Faaborg-Midtfyn trabaja junto al Copenhagen Health Complexity Center para aplicar este enfoque en estrategias locales de salud pública.

La iniciativa surge en un contexto en el que el país prepara nuevas políticas orientadas específicamente al bienestar emocional de las comunidades jóvenes. Funcionarios municipales y profesionales sanitarios participaron en talleres donde combinaron datos científicos con experiencias concretas de la población local para identificar prioridades de intervención.

Según Rod, el sistema puede ayudar a diseñar políticas más precisas y dirigidas a interrumpir los ciclos negativos antes de que se vuelvan crónicos.

Para la alcaldesa Anstina Krogh, la colaboración entre investigadores y autoridades locales permite entender mejor qué problemas afectan realmente a la comunidad y cómo distribuir recursos de manera más eficiente.

Obstáculos estructurales para superar el malestar psicológico

Investigadores sostienen que soluciones aisladas suelen ser insuficientes frente a sistemas complejos de factores negativos en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aportes más importantes del estudio es cambiar la forma en que se interpreta el sufrimiento emocional en jóvenes.

Los autores sostienen que muchas veces no se trata de falta de voluntad ni de incapacidad individual, sino de sistemas completos de hábitos, emociones y condiciones sociales que quedan atrapados en dinámicas negativas.

Por eso, concluyen, las soluciones aisladas suelen tener efectos limitados. Reducir el tiempo frente a pantallas o modificar un único hábito puede ayudar, pero rara vez alcanza por sí solo cuando múltiples factores continúan reforzándose entre sí.

El estudio propone entonces una mirada más amplia y menos simplificada sobre la crisis de salud mental juvenil, entenderla no como un único problema con una única causa, sino como una red compleja de conexiones invisibles que requieren respuestas integrales.