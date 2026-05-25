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Daniel Noboa anunció compra de medicinas a India para enfrentar la crisis en hospitales de Ecuador

El presidente ecuatoriano informó que la adquisición se realizará mediante cooperación “gobierno a gobierno”

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El presidente, Daniel Noboa. REUTERS/Karen Toro
El presidente, Daniel Noboa. REUTERS/Karen Toro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su gobierno realizará una compra internacional de medicinas a India para enfrentar la crisis de abastecimiento que atraviesan los hospitales y centros de salud públicos del país. El anuncio fue realizado el 24 de mayo de 2026 durante su Informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, en Quito, en medio de cuestionamientos por la falta de medicamentos e insumos en la red pública sanitaria.

Durante su intervención, Noboa afirmó que la adquisición se hará bajo un mecanismo de cooperación “gobierno a gobierno”, con el objetivo de reducir costos y evitar intermediarios en los procesos de contratación pública. Según el mandatario, la compra permitirá abastecer a hospitales públicos con medicinas “de primer nivel” y certificadas internacionalmente.

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“Efectuaremos una gran compra de medicinas y haremos cooperación gobierno a gobierno con naciones que pueden producir en gran cantidad medicinas de calidad”, señaló el presidente ante el pleno legislativo.

Noboa también aseguró que los medicamentos contarán con estándares internacionales de calidad y mencionó que varios de ellos tienen aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). El mandatario añadió que la medida busca enfrentar los problemas de abastecimiento que afectan a pacientes en distintas provincias del país.

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Un bote de medicinas. (Pixabay)
Un bote de medicinas. (Pixabay)

“A todas las mafias que esperaron la compra pública para ganar con sobreprecio, les adelanto: esta es una compra internacional y transparente”, expresó durante el discurso.

Hasta el 25 de mayo de 2026, el Gobierno ecuatoriano no ha detallado el monto total de la adquisición ni ha informado qué tipos de medicamentos serán comprados a India. Tampoco se ha precisado cuáles hospitales o unidades médicas recibirán primero los insumos.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, indicó en entrevistas posteriores que las negociaciones con India ya están en marcha y que el arribo de los medicamentos podría concretarse en un plazo aproximado de tres semanas. La funcionaria señaló que la prioridad será abastecer medicamentos e insumos considerados urgentes dentro de la red pública de salud.

El anuncio se produce en medio de una crisis de abastecimiento hospitalario reconocida por el propio Ministerio de Salud Pública desde 2025. En septiembre de ese año, la cartera de Estado declaró emergencia sanitaria debido a problemas en la provisión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos hospitalarios.

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Según reportes oficiales difundidos por el Ministerio de Salud, varios hospitales públicos operaban con niveles reducidos de abastecimiento. En febrero de 2026, la Dirección Nacional de Abastecimiento informó que el promedio nacional de disponibilidad de medicamentos vitales era de 35,51%, mientras que el abastecimiento de medicamentos esenciales alcanzaba el 33,29%.

En los últimos meses se han registrado denuncias de pacientes y familiares sobre dificultades para acceder a tratamientos médicos en hospitales públicos. También se han reportado reclamos de médicos y trabajadores sanitarios por la falta de insumos básicos y retrasos en procesos de compra.

El anuncio presidencial ocurre además un día después de que el Ejecutivo emitiera el Decreto 393, mediante el cual se creó la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL E.P.). De acuerdo con el Gobierno, esta entidad tendrá la función de coordinar procesos de abastecimiento, almacenamiento, distribución y logística para la red pública sanitaria.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa gesticula antes de pronunciar su primer discurso anual a la nación en la Asamblea Nacional, en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Karen Toro
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa gesticula antes de pronunciar su primer discurso anual a la nación en la Asamblea Nacional, en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Karen Toro

El Ejecutivo indicó que la nueva empresa pública buscará establecer alianzas nacionales e internacionales para fortalecer las adquisiciones de medicamentos y equipamiento médico. Entre sus atribuciones constan también la administración de infraestructura hospitalaria y la gestión de compras estratégicas para el sistema de salud.

Antes del anuncio sobre India, el Ministerio de Salud había informado que en febrero de 2026 comenzaron a llegar más de 12 millones de unidades de medicamentos adquiridos mediante catálogo electrónico, en un proceso valorado en USD 31,6 millones. Según la cartera de Estado, esos medicamentos estaban destinados a hospitales y centros de salud del sistema público.

India es actualmente uno de los mayores productores de medicamentos genéricos a nivel mundial y abastece a mercados de América Latina, África, Asia y Europa. Diversos países han recurrido a proveedores farmacéuticos indios para reducir costos de adquisición y ampliar la disponibilidad de medicinas esenciales.

La crisis del sistema público de salud ha sido uno de los temas recurrentes en el debate político ecuatoriano durante los últimos meses. Organizaciones de pacientes, gremios médicos y legisladores han solicitado al Ejecutivo medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de medicinas y el funcionamiento de hospitales públicos.

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