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Buques cisterna de GNL y superpetroleros retomaron el paso por el estrecho de Ormuz, pero aún hay 20 mil marineros varados

Al menos cuatro navíos con destino Pakistán, China e India cruzaron la vía marítima siguiendo el rumbo ordenado por Irán, mientras que cientos de barcos permanecen en el golfo aguardando su apertura total

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FOTO DE ARCHIVO: Barcos y petroleros en el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, 18 de abril de 2026. REUTERS/Stringer/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Barcos y petroleros en el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, 18 de abril de 2026. REUTERS/Stringer/Archivo

Datos de seguimiento de buques revelaron que tres buques cisterna de gas natural licuado atravesaron el estrecho de Ormuz en los últimos días con destino a Pakistán, China e India, así como un superpetrolero cargado con crudo iraquí con destino a China tras permanecer varado durante casi tres meses.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha restringido gravemente el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

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Estos buques se suman a un puñado de superpetroleros que han abandonado el golfo Pérsico este mes a través de una ruta de tránsito que Irán ha ordenado utilizar a los buques. La semana pasada, tres petroleros de gran tamaño se dirigieron a China y Corea del Sur con 6 millones de barriles de crudo.

El buque de GNL Fuwairit cruzó el estrecho de Ormuz el lunes y se espera que descargue su cargamento en Pakistán el martes, según datos de LSEG y Kpler. El buque, que navega con bandera de Bahamas, cargó GNL en el puerto de Ras Laffan, en Qatar, alrededor del 28 de marzo. La empresa japonesa Mitsui O.S.K. Lines (MOL), propietaria del Fuwairit, se negó a hacer comentarios.

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El buque de GNL Al Rayyan también ha atravesado la vía navegable. Con una carga embarcada en Ras Laffan, fue visto por última vez en el golfo Pérsico el 22 de mayo y ahora se encuentra fuera del estrecho, entre Irán y Omán. Se espera que descargue en China el 27 de junio, según datos de LSEG y Kpler. QatarEnergy, propietaria del Al Rayyan, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario de oficina.

(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo)
(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo)

Un buque cisterna gestionado por Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) también cruzó el estrecho. El Al Hamra fue visto por última vez el 19 de abril al este del estrecho y reapareció en los datos de seguimiento el 23 de mayo frente a las costas de India, según datos de Kpler. ADNOC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Por otra parte, se espera que el petrolero de gran tamaño Eagle Verona, que salió del estrecho el sábado, llegue al puerto de Ningbo, en el este de China, el 12 de junio para descargar su carga, según datos de LSEG y Kpler. El buque con bandera de Singapur fue fletado por Unipec, la división comercial de la refinería asiática Sinopec, y cargó cerca de 2 millones de barriles de crudo de Basora alrededor del 26 de febrero, según los datos.

El Eagle Verona era uno de los siete buques para los que Malasia había solicitado permiso de tránsito, según informaron dos fuentes a Reuters. Cinco de los buques han salido ya de la vía navegable, mientras que otros dos permanecen en el golfo Pérsico. No fue posible contactar con Sinopec ni con la naviera estatal malasia MISC, propietaria del buque, para obtener comentarios inmediatos.

Antes de que comenzara la guerra, el tráfico marítimo por el estrecho rondaba una media de entre 125 y 140 travesías diarias. Unos 20.000 marineros siguen varados en cientos de buques en el golfo Pérsico.

(Con información de Reuters)

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